Na levé straně záložní řady lítal jak neúnavný králík. Vypomáhal obraně a mocně podporoval i parťáky v útočné fázi. Zkrátka, klatovského Jakuba Brabce bylo v nedělním zápase 6. kola FORTUNA divize A proti Soběslavi plné hřiště. Odměnou mu byl krásný gól na 2:0, který se později ukázal jako vítězný, neboť jihočeský tým v závěru dokázal ještě snížit.

Jakub Brabec. | Foto: Deník / Martin Mangl

S jakým cílem jste šli do zápasu se Soběslaví po minulé diskutabilní porážce na půdě Berouna? Soupeř z jihu naposledy porazil silné Katovice 4:1 a pro tři body si jel teď také do Klatov…

Určitě jsme věděli, že tento zápas nebude vůbec jednoduchý. Soběslav má parádně rozjetou sezonu, dává hodně gólů. My jsme si ale v šatně řekli, že už nutně potřebujeme získat tři body, a s tímto cílem jsme šli i na hřiště.