„S výkonem v prvním poločase jsem spokojený. Hráli jsme to, co jsme si řekli, vytvořili si několik gólových příležitostí a vedli 2:0,“ řekl trenér Klatov Michal Hoffmann s tím, že vedení mohlo být ještě výraznější.

Ačkoliv se zejména Soběslav snažila rozhodnout, do konce zápasu už žádná branka nepadla, a tak se oba týmy musely spokojit pouze s bodem.

Zodpovědně bránily a vyrážely do nebezpečných brejků. Svou rychlostí dělal problémy obraně Spartaku především neúnavný Zajíček, ale další gól už on ani jeho spoluhráči přidat nedokázali. Vedení 2:0 ale bylo více než příjemné.

A začátek měli vskutku impozantní. Stejně jako před týdnem totiž brzy otevřel skóre utkání mladý stoper Jindřich Sojka, který po centru Antonína Prančla v těžké pozici zády k bráně překonal domácího brankáře poprvé. To navíc nebylo všechno. O devět minut později to totiž bylo už o dva góly.

