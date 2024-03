„Myslím si, že v prvním poločase jsme byli dobře připravení, a soupeře, který herně patří k tomu nejlepšímu v soutěži, jsme do šancí příliš nepouštěli a ujali se vedení. Bohužel jsme na konci prvního poločasu inkasovali, čímž jsme Sokolov vrátili zpátky do hry. Ve druhé půli jsme byli slabí směrem dopředu, naopak brzy inkasovali podruhé. V závěru jsme si ještě po rychlém kontru hostů dali vlastní branku. Jsme zklamaní. Myslím si, že Sokolov to s námi neměl jednoduché a na bodík jsme doma měli," říkal kouč klatovských fotbalistů.

K prohranému utkání se pro Deník vyjádřil i zkušený Martin Janda, jediný střelec Klatov v zápase. Jeho branka z pokutového kopu sice poslala tým už v 17. minutě do vedení, ale na jakýkoliv bodový zisk nestačila. „Zápas se mi hodnotí samozřejmě těžko, protože jsme zase nevyhráli. Do první inkasované branky jsme se celkem drželi a soupeře drželi na uzdě. Ten pak ale prokázal svoji kvalitu a druhou půlku si šel jasně za vítězstvím. Přidal druhý gól a pak už to zkušeně rozkouskoval. My se nedostali do žádného dlouhodobějšího tlaku a zaslouženě prohráli," připustil ostřílený dvaatřicetiletý univerzál.

„Nevytváříme si šance a řekl bych, že pro soupeře nejsme moc nebezpeční," vypozoroval ještě. Šanci na reparát mají klatovští fotbalisté už v sobotu od 10.15 na půdě Českého Krumlova, kde se čeká tuhý záchranářský souboj.

