Po dvou minutách Krejčiřík asistoval u druhé branky Zajíčka v zápase, poté se krásně sám dvakrát trefil. „Dali jsme šest gólů, což je výborný počin. Soupeř byl ale hodně nepříjemný. To se ukázalo zejména v prvním poločase, kdy hosté měli několik slibných šancí. Ke konci jim už ale došly síly, a to zápas definitivně rozhodlo,“ řekl Deníku Zdeněk Krejčiřík, hrdina zápasu.

Zápas jste přitom nezačali zrovna ideálně. Už ve třetí minutě jste prohrávali…

Prohrávat takhle z kraje zápasu není nikdy příjemné, ale bylo ještě dost času na to s tím něco udělat. Věřil jsem, že zápas otočíme, a to se nám také povedlo.

Klatovský fotbalista Zdeněk Krejčiřík.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Po svém příchodu na hřiště jste dělal svým pohybem a rychlostí hostujícím zadákům velké problémy. Každý váš dotek s míčem voněl gólem. Byl jste překvapený, že vám hosté vůbec nestačili?

Trochu jsem překvapený byl, ale také tomu hodně napomáhal fakt, že jsem byl čerstvý. Oni měli za sebou 60. minut, to je prostě znát.

Během 26 minut svého pobytu na trávníku jste vstřelil dvě branky. Obzvlášť ta první byla výstavní. Chtěl jste mířit takhle na zadní tyč, nebo jste zkrátka zavřel oči a doufal, že to tam spadne?

Ano, chtěl jsem to přesně takhle udělat, ale musím uznat, že to dopadlo nad moje očekávání (úsměv).

Odehrál jste v klatovském dresu někdy lepší utkání?

Ne. Tohle byl suverénně nejlepší zápas, který jsem za Klatovy odehrál. Doufám, že takových bude víc.

Na závěr podzimu vás čekají soupeři z kategorie nejtěžších – nejprve vedoucí Lom, pak druhé Přeštice. S jakým bodovým ziskem proti gigantům skupiny divize budete vy osobně spokojený?

Poslední dva zápasy podzimu budou hodně těžké, ale věřím, že se na ně dobře připravíme a podáme solidní výkony. Obzvlášť proti Přešticím musíme podat nadstandardní výkon, je to přece jenom derby a navíc si chceme udržet šňůru domácích zápasů bez porážky. Když z těchto dvou utkání odejdeme neporaženi, osobně budu velmi spokojený.