Už v sobotu fotbalisté SK Klatovy 1898 odstartují jarní část FORTUNA divize A. Jak jej vidí kapitán týmu Milan Mészáros?Zdroj: Deník/Martin Mangl

A to se hráči, jemuž nikdo neřekne jinak než Messi, dařilo. Hned v úvodním kole Klatovy doma porazily rezervu Českých Budějovic a do zimního spánku se uložily na čtvrtém místě. Ano, pro mnohé poněkud překvapivě, ale zcela zaslouženě. „Podzimní část sezony hodnotím jedině kladně. Asi nikdo nečekal, že budeme v tabulce takhle vysoko a budeme mít tolik bodů,“ ohlédl se Milan Mészáros za první polovinou letošního ročníku.

Do půlky ledna měli v Klatovech klid, pak zahájili zimní přípravu. Ta se i díky nové umělé trávě letos obešla bez běhání na atletickém oválu. „Pro mě osobně to byla letos vůbec první zimní příprava bez atletického oválu pod Hůrkou, což byla veliká změna, ale určitě pozitivní,“ culil se, ale záhy už nasadil o trošku vážnější tón. „To však neznamená, že bychom se nějakým způsobem flákali. Všechno ale probíhalo na hřišti, a to se vždycky zvládá lépe než nějaké když kroužení někde na atletické dráze,“ vysvětluje Milan Mészáros.

V zimní přípravě Klatovští odehráli celou řadu zápasů. Stříleli hodně branek, ale poměrně dost jich také inkasovali. „Určitě si myslím, že nám to teď v zimě fungovalo lépe dopředu. Dvakrát jsme dali osm branek, jednou dokonce deset. Ano, sice to bylo proti týmům z krajského přeboru, ale i tak si myslím, že se nám tyto souboje docela povedly,“ domnívá se klatovský stoper.

Jenomže například proti německému Neukirchenu pošumavský tým hrál 3:8 a debakl schytal i v Luční ulici v Plzni, kde prohrál s béčkem Viktorie 1:6.

„Na tomhle musíme pořádně pracovat. Když ovšem nebudu počítat zápas proti Plzni, tak si nemyslím, že by nás nějaké týmy, které nám daly pár gólů, přehrávaly. Spíše se jednalo o individuální chyby, kterých se v soutěži musíme vyvarovat. Jinak nebudeme úspěšní,“ varuje Mészáros a připomíná, že v přípravě nejde téměř o nic, zatímco chyby v mistrovských bitvách mohou klatovský tým stát důležité body.

Zkušený borec se závěrem rozmýšlí nad tím, jaké jsou cíle mančaftu pro jarní část sezony. „Chtěli bychom se pohybovat stále v popředí tabulky, abychom si minimálně uhájili čtvrté místo z podzimu a také ještě více zabudovávali mladé kluky, aby sbírali zkušenosti a byli připraveni na další sezony. Bohužel, někteří z nás už neomládnou,“ dodává opora divizního SK Klatovy 1898.

