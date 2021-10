Tým pod vedením trenéra Stanislava Purkarta zvítězil na půdě dalšího žhavého kandidáta na postup, rezervy Český Budějovic, nejtěsnějším možným rozdílem 1:0. „Byli jsme lepší v první půli a zaslouženě jsme se ujali před přestávkou vedení. Po pauze s přibývajícími minutami bylo znát, že nám začaly ubývat síly. Trochu se to zlepšilo pro prostřídání a zápas jsme nakonec dovedli do vítězného konce. Kluky musím za výkon pochválit. Šli kolektivně za vítězstvím, srdcem to odmakali a zaslouží si velké uznání,“ byl spokojený Stanislav Purkart.

Na hřišti soupeře uspěla naplno i plzeňská Doubravka. Senco se sice potýká na podzim s velkou marodkou a v Mariánských Lázních mělo k dispozici včetně dorostenců jen patnáct hráčů, na horké domácí půdě ale zvítězilo vysoko 4:1.

„Zápas nám sedl. Měli jsme dobrý pohyb a nezastavil nás ani první inkasovaný gól. Brzy jsme vyrovnali a celkově se nám dařilo střelecky. Stříleli jsme pěkné branky a zaslouženě jsme vyhráli,“ těšilo kouče plzeňské Doubravky Zbyňka Kočího. Jedinou kaňkou je další zranění, když utkání nedohrál útočník Ungr.

Podzimní kometou jsou nadále fotbalisté Klatov. Mužstvo z Pošumaví si v sobotu smlslo na Jindřichově Hradci, který rozstřílelo 6:2.

„Bylo znát, že se do sestavy vrátili Milan Mészáros s Tondou Preslem, kteří hru pozvedli. Celkově musím všechny kluky pochválit, protože jsme konečně hráli oba poločasy a ne jenom jeden. V prvním poločase mě ale Jindřichův Hradec hodně překvapil. Má v týmu sice hodně urostlých chlapů, ale hrál velmi dobrý fotbal. Myslím si, že se fanouškům musel zápas líbit, a to je hlavní,“ říkal spokojený trenér Klatov Michal Hoffmann.

Po porážce s Petřínem naplno bodovaly Rokycany. K vítězství 2:1 nad Chebem ale vedla hodně trnitá cesta. „Bylo to něco strašného. Musím říct, že to nemělo s fotbalem nic společného. Sice jsme měli pět absencí a těžko jsme dávali sestavu dohromady, ale na to se nechci vymlouvat. Cheb byl v zápase i fotbalovější a vzhledem k průběhu bychom byli i za bod rádi. Nakonec jsme to nějak ubojovali, ale jinak z toho musely bolet oči. Lituji diváky, kteří byli na tribuně,“ byl upřímný kouč Rokycan Milan Dejmek.

První výhru na hřišti soupeře zaznamenal v neděli Petřín. Plzeňané se na těžké půdě trápícího se Berouna pořádně nadřely na vítězství. Jedinou branku v zápase vstřelil ve druhé půli po rohovém kopu petřínský záložník Václav Lisý.

„Byla to dřina. Domácí celý zápas bránili prakticky v devíti hráčích a těžký terén nám to také příliš neulehčil. Naštěstí jsme to urvali na naši stranu a konečně také přivezli všechny body z venku,“ ulevil si zkušený hlavní kormidelník a duše plzeňského Petřína Radek Vodrážka.

Jedna branka stačila k vítězství i Mýtu, když střídající Lávička v samotném závěru gólem skolil Soběslav. „Byli jsme lepším týmem na hřišti, ale dlouhou dobu jsme se trápili v koncovce. Nakonec jsme dostali odražený balon do sítě. Tři body jsou zasloužené,“ byl rád trenér Mýta Luboš Vašica.

Klatovy - Jindřichův Hradec 6:2

Poločas: 3:2. Branky: 22. a 66. J. Zajíček, 71. a 88. Krejčiřík, 17. Vacek, 36. Janda z penalty – 3. Cettl, 30. Strejček. Rozhodčí: Hrivík. ŽK: 2:3. Diváci: 200. Sestava Klatov: Novák – Rajtmajer, Presl (84. Aizner), Janda, Mészáros, Zajíček, Vacek (84. Daněk), Brabec (64. Krejčiřík), Sojka, Lukeš, Prančl (79. Michal Marek). Trenér: Michal Hoffmann.

České Budějovice B – Přeštice 0:1

Poločas: 0:1. Branka: 42. Skála. Rozhodčí: Vnuk. ŽK: 3:2. Diváci: 200. Sestava Přeštic: Jar. Rojík – Böhm, Suchý, Chocholoušek, Kraml (70. Končal), Vilček (78. Vohrna), Skála, Mudra (86. Šmídl), Arzberger (78. Heger), Duchek, Beránek. Trenér: Stanislav Purkart.

Mariánské Lázně – Doubravka 1:4

Poločas: 1:2. Branky: 7. Prokš – 38. a 61. Marek Patrovský, 18. Ungr, 89. Rozboud. Rozhodčí: Toman. ŽK: 2:2. Diváci: 120. Sestava Doubravky: Janiš – Novák, Trojanec, Roubal, Marek Patrovský (88. Jan Mašek), Künstner, Martin Nový, Světlík, Ungr (42. M. Uzlík, 79. Kalina), Fleissig (88. Rozboud), Řehoř. Trenér: Zbyněk Kočí.

Rokycany – Hvězda Cheb 2:1

Poločas: 0:0. Branky: 76. a 84. M. Černý – 80. Kompit. Rozhodčí: Lovětínský. ŽK: 0:2. Diváci: 103. Sestava Rokycan: Houdek – Lang (46. Janota), J. Matas, Glazer, T. Zajíček, M. Černý, Vaščák, Ineman, Kramer (69. Titl), Holek (80. Pliml), Ženíšek. Trenér: Milan Dejmek.

ČLU Beroun – Petřín Plzeň 0:1

Poločas: 0:0. Branka: 60. Lisý. Rozhodčí: Koranda. ŽK: 1:3. Diváci: 85. Sestava Petřína: Hrabačka – A. Kohout (46. Zoubek), Klich, Lisý, Demeter (81. Tětek), Vinkler, Provod (87. Trojovský), P. Zajíček, Bednář (81. Škarda), Šimáně, J. Vodrážka (75. Bílik). Trenér: Radek Vodrážka.

Mýto – Soběslav 1:0

Poločas: 1:0. Branky: 87. Lávička. Rozhodčí: Hamouz. ŽK: 2:1. Diváci: 214. Sestava Mýta: Vild – Marek Brož, Růžička, Jiří Hereit, Brudna (81. Lávička), Martin Brož, Skopový, Renza (62. Martin Patrovský), Frizoni, Buršík (46. Vileta), Jánský (65. Michal Nový). Trenér: Luboš Vašica.

