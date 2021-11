Fotbalové Přeštice doslova dychtí v posledních sezonách po postupu do třetí ligy. Po polovině aktuálního divizního ročníku jsou ve výborné výchozí pozici. Po skvělém závěru přeskočily své konkurenty – Lom a České Budějovice B a hřejí se se čtyřbodovým náskok na prvním místě.„Kdyby nám někdo řekl po prvních osmi zápasech, že budeme vést o čtyři body, tak bychom byli samozřejmě šťastní. V první půlce podzimu jsme často inkasovali a ztráceli jsme body.

Ve druhé části jsme s výjimkou remízy v Lomu vyhráli všechny zápasy. Jsme spokojení, ale jsme teprve v polovině,“ zůstal opatrný trenér Přeštic Stanislav Purkart.

Přeštičtí i po konci podzimní fáze nadále pokračují v tréninku. „Uplynulý týden jsme si dali volnější a teď zase budeme trénovat do konce listopadu. V plánu máme odehrát i dva přípravné zápasy. V sobotu se utkáme s Viktorkou U19 a za čtrnáct dnů s béčkem Bohemians. Nechtěli jsme hned dát hráčům volno, protože by pauza byla až moc dlouhá,“ pokračoval Purkart.

Kometou podzimu jsou jednoznačně Klatovy. Jen málokdo očekával, že nově složený tým bude trápit nejednoho favorita. Přesvědčily se o tom České Budějovice i Lom. Oba aspiranti na postup si vylámali zuby na týmu z Pošumaví.

„Nečekal jsem, že budeme mít 29 bodů. V létě se nám povedlo dobře doplnit kádr a vše si sedlo, jak mělo. Těší mě, že jsme především v zápasech s týmy ze spodku tabulky byly jasně lepší. Celkově jsme ale předváděli dobré výkony a musím kluky pochválit. Zároveň chci vyzdvihnout také rozhodčí, kteří pískali na podzim opravdu dobře. Je vidět, že nějaké změna v tomto ohledu opravdu přišla,“ řekl upřímně kouč Klatov Michal Hoffmann.

Plzeňský Petřín se hřeje na pátém místě se ziskem 27 bodů a zároveň zvládá zatím výborně boj na dvou frontách. „Tolik bodů, kolik máme, jsme na podzim nikdy nezískali. Zatím naplno plníme plán, kdy béčko vede A třídu a áčko hraje v poklidu ve středu divizní tabulky. Jsme naprosto spokojení,“ těšilo trenéra Petřína Radka Vodrážku.

DOUBRAVKA S MÝTEM ZAŽILY POVEDENÝ ZÁVĚR

Doubravku provázely nevyrovnané výkony, závěr se jí však vydařil a vyšplhala se na sedmou příčku. „Po posledním vítězném zápase s Berounem jsme se dostali tam, kde jsme chtěli být, a nemusíme tak koukat pod sebe. Závěr podzimu se nám celkově vydařil, získali jsme ve čtyřech zápasech 10 bodů a byli jsme konečně i produktivní. Byl bych sice z tohoto důvodu rád, aby soutěž pokračovala dál, ale upřímně nám pauza přijde vhod, protože jsme byli takoví rozmlácení, hodně hráčů hrálo zápasy se zraněními,“ přiznal doubravecký lodivod Zbyněk Kočí.

Senco bude ještě trénovat v listopadu dvakrát týdně a sehraje i dva přátelské zápasy. V sobotu přijede na Doubravku Březová, zápas začíná v 10.30. Poslední listopadový víkend se pak Doubravečtí střetnou s Chotíkovem.

Spokojenost s osmým místem panuje v Mýtě. Slavoj byl dominantní především v domácím prostředí, kde nasbíral 19 z celkového počtu 22 bodů. „Když vezmu, jak jsme narychlo skládali mužstvo, hodnotím to kladně. Hráči si začínají na sebe zvykat, v zápasech se postupně projevují i věci z tréninků a mužstvo jde výkonnostně nahoru. S bodovým ziskem jsem spokojený a je škoda, že se nehrálo ještě dál, protože jme měli ke konci podzimu dobrou formu,“ řekl s úsměvem mýtský kouč Luboš Vašica, který dal svým hráčům volno po posledním odehraném utkání.

„V listopadu máme volno, v prosinci ale budeme trénovat od 1. do 18. a pak dostanou hráči pauzu přes Vánoce. Sejdeme se zase až 10. ledna,“ prozradil Vašica.

ROKYCANY POMÝŠLELY NA VYŠŠÍ PŘÍČKY

Zklamání je cítit v Rokycanech, které se usadily na 10. místě. „Myslel jsem si, že přezimujeme v první půlce tabulky. Bohužel, naše předváděná hra asi odpovídá tomu, kolik máme bodů. Ke konci podzimu to bylo navíc z naší strany ještě horší. Hráči působili takovým opotřebovaným dojmem, k tomu přišla zranění a ti, co nastoupili místo hráčů ze základu, je nedokázali nahradit,“ vysvětloval rokycanský trenér Milan Dejmek.Jeho svěřenci budou trénovat ještě tento týden. Následně mají pauzu až do konce roku.