Jednoznačná záležitost. Tak by se dal charakterizovat sobotní přípravný souboj mezi Přešticemi a Klatovy, tedy týmy hrajícími skupinu A fotbalové divize. Tým z jihu Plzeňska nedal klubu z Pošumaví žádnou šanci a na umělé trávě v Plzni na Doubravce zvítězil 5:0.

Klatovy x Přeštice. | Foto: Deník / Daniel Beran

Všechny branky přitom Přeštičtí nastříleli už v prvním dějství. „Utkání se mi hodnotí velice špatně. Ve 20. minutě to bylo 4:0, pak jsme udělali další chybu a soupeř přidal pátý gól. Od nás to byl šílený výkon, naopak Přeštice jsme dostali na koně. Spíš mě mrzí fakt, že starší kluci nepodrželi mladší hráče, kteří nastoupili. Když se nedaří, měli by to právě oni vyhecovat,“ štvalo trenéra Klatov Michala Hoffmanna.