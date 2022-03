Překvapení fotbalové divize jde do boje! Na jaře dostane šanci především mládí

Věřím, že máme na to, abychom se v tabulce pohybovali okolo osmého až desátého místa. To jsou slova fotbalového trenéra divizního SK Klatovy 1898 Michala Hoffmanna před začátkem letošní sezony. To se ještě držel při zemi a netušil, jak skvělý podzim jeho družina prožije.

Zimní příprava: FC Viktoria Plzeň B - SK Klatovy 1898 (červení). | Foto: Martin Mangl

Klub z Pošumaví, mimochodem třináctý nejstarší fotbalový klub v České republice, posbíral v první polovině sezony 29 bodů. Lepší byly v tomto směru pouze vedoucí Přeštice, ambiciózní Lom a rezerva Dynama České Budějovice. Zimní příprava: FC Viktoria Plzeň B - SK Klatovy 1898 (červení).Zdroj: Martin Mangl I díky slušnému bodovému polštáři se cíle pro jarní polovinu sezony v Klatovech malinko změnily. „My jsme cíl už vlastně splnili. Nasbírali jsme relativně hodně bodů, takže nebudeme mít až takové problémy se záchranou,“ tvrdí klatovský trenér Michal Hoffmann. „Určitě chceme i na jaře zabojovat o co nejvyšší příčky, ale hlavně chceme dát šanci mladým hráčům, kteří jsou budoucností zdejšího fotbalu,“ vysvětluje pětačtyřicetiletý kormidelník. FOTO: Vystrčených rohů se Andělky nezalekly, Devilkám nasázely deset banánů Spoléhat tak bude především na dravé mládí a pár zkušených harcovníků. Koneckonců, dva nejlepší střelce týmu – Jana Zajíčka s Antonínem Preslem – od sebe dělí čtrnáct let. Zimní příprava ale ukázala určité problémy před jarní částí sezony – zejména pak v defenzivní činnosti. Zimní příprava: FC Viktoria Plzeň B - SK Klatovy 1898 (červení).Zdroj: Martin Mangl S čím naopak Klatovy problémy neměly, to bylo střílení gólů. Západočeši v zimní přípravě odehráli celkem šest zápasů s bilancí tří výher a stejného počtu porážek. V součtu nastříleli úctyhodných 29 gólů, ale 22 jich také inkasovali. PODÍVEJTE SE: Místo generálky sehráli fotbalisté mezi sebou jen modelové utkání „Může to být tím, že v zimní přípravě jsme všechny zápasy sehráli na menším hřišti, kde obecně padá více gólů, ale také tím, že jsme často vedli, následně jsme ztratili koncentraci a dělali zbytečné chyby, kvůli kterým jsme lacině inkasovali,“ míní klatovský forvard Jan Zajíček, který se musel rozloučit se spoluhráčem Lukášem Rajtmajerem, naopak přivítal příchod devatenáctiletého obránce Matěje Šoula. Zimní příprava: FC Viktoria Plzeň B - SK Klatovy 1898 (červení).Zdroj: Martin Mangl „Drak, jak mu tady kluci říkají, se jevil výborně. Je to jiný typ obránce, než byl Lukáš Rajtmajer, který odešel do Příbrami. Ten těžil ze své výšky, naopak Matěj, jenž k nám přišel z Viktorky, je rychlý a dynamický. Přesně tohle potřebujeme,“ neskrýval nadšení z nové posily trenér Hoffmann. „Jsem tady opravdu velmi spokojený a všichni kluci jsou super. Doufám, že to vidí stejně i oni,“ přeje si obránce Matěj Šoul. Tým v zimě opustil ještě vyhlášený kanonýr František Diviš, který odešel do Německa. Ten ovšem na podzim z rodinných důvodů nastupoval pouze za béčko v krajské I. B třídě. SK Klatovy 1898 Brankáři: Tomáš Novák (00), Ondřej Valeš (00), Jan Herman (74). Obránci: Jakub Bošek (99), Jindřich Sojka mladší (99), Josef Kolerus (00), Ondřej Mareš (00), Tomáš Daněk (00), Milan Mészáros (90), Matěj Šoul (02). Záložníci: Antonín Prančl (78), Tomáš Partyngl (01), Adam Vacek (01), Michal Lukeš (93), Martin Janda (91), Michal Marek (99), Zdeněk Krejčiřík (01), Lukáš Marek (02), Jakub Brabec (99). Útočníci: Adam Aizner (99), Matyáš Barborka (01), Jan Zajíček (02), Antonín Presl (88). Přišli: Matěj Šoul (FC Viktoria Plzeň B) + tým budou na jaře doplňovat mladíci z béčka či dorostu, kteří rovněž s týmem absolvovali zimní přípravu. Odešli: Lukáš Rajtmajer (1. FK Příbram B), František Diviš (Německo). Hlavní trenér: Michal Hoffmann. Asistent: Antonín Prančl. Vedoucí družstva: Ján Gašpár, Josef Dlesk. Masér: Vladimir Svetlenko. Předseda klubu: Jindřich Sojka starší. Věřím, že jsme dobře připraveni a budeme z toho těžit celé jaro, přeje si ´Ševa´

