Tři body! V Rokycanech zářili uzdravený Presl i (ne)odcházející snajpr Zajíček

„Byl to pro mě první zápas po zranění a už jsem se opravdu moc těšil, až si zase zahraji. Musím říct, že fyzicky jsem se cítil možná lépe než herně, i když věřím, že i po fyzické stránce to bude za další týdny určitě lepší,“ vyznal se Antonín Presl. Z herního hlediska spokojený vůbec nebyl. Trošku paradoxně a úsměvně, když byl vlastně u všeho podstatného. „Řekl bych, že herně to byl jeden z mých nejhorších výkonů, co jsem se vrátil do Klatov,“ tvrdí fotbalista.

19. kolo FORTUNA divize A: FC Rokycany - SK Klatovy 1898 (červení) 2:3.Zdroj: Deník/Jana Moulisová

Klatovy v Husových sadech brzy prohrávaly, ale pak dokázaly skóre otočit, aby následně domácí vyrovnali na 2:2. Největší chvíle zkušeného borce přišla v 82. minutě, kdy za záda brankáře Houdka doklepl nepříliš povedený pokus Jakuba Brabce. „Byl to takový zvláštní zápas, který se lidem asi moc nelíbil. Po naší chybě jsme dostali smolný gól, ale myslím si, že po něm jsme se zvedli a do konce prvního poločasu jsme byli lepší a skóre otočili,“ má jasno.

„Ve druhé půli to Rokycany ještě více zjednodušily, a to jim vyhovovalo. My jsme naopak nedokázali udržet míč a dostávali se pod tlak, který vyústil vyrovnáním. Na konci zápasu jsme byli šťastnější a rozhodli o výhře. Tyto vydřené body jsou nejhezčí,“ kvitovala klatovská persona.

I vzhledem k ostatním výsledkům se pošumavský tým přiblížil druhému Lomu na pouhé tři body. „My se ale nad nás moc nekoukáme. Chceme vyhrát každý zápas a na konci sezony se uvidí. I když jsou u nás také hráči jako Michal Lukeš, kteří o postupu mluví už od prvního kola,“ směje se Presl.

Tři body z venku bude chtít on se svými spoluhráči potvrdit už za týden, kdy do města pod Černou věží přijede Beroun. Ten Klatovští na podzim porazili na jeho hřišti 2:0. Právě díky dvěma trefám Antonína Presla. „Bude to ale úplně jiný zápas než minule. Beroun posílil, dokázal porazit silné soupeře a teď hraje dobře. My ovšem hrajeme doma a nic jiného než výhru nebereme. A jestli k tomu přispěji znovu nějakým gólem, tak budu samozřejmě moc rád,“ uzavírá klatovský Antonín Presl zajímavé povídání.

