„V sobotu to bylo těžké z toho důvodu, že ztratit doma body dvakrát po sobě by asi nebyl úplně nejlepší vstup do sezony. V náš prospěch rozhodly standardky, kdy nás Milan Mészáros poslal po rohu do vedení, Tomáš Novák v bráně chytil penaltu a pak na hřiště za stavu 1:1 přišel zkušený Tonda Presl, jenž nám v ofenzivě dodal sílu a vybojoval pokutový kop, který jsme proměnili,“ líčil v rozhovoru pro Deník klatovský fotbalista Martin Janda.

Klatovy vyhrály, kouč chválil zkušené borce. Vzali to na sebe, těšilo Hoffmanna

Byl jste to právě vy, kdo v 66. minutě proměnil nařízenou penaltu. Věřil jste si?

No… teď jsem dvakrát po sobě selhal. V nedávném předkole poháru jsem klukům z penalty nepomohl, ale i přes to mě trenér znovu určil jako exekutora, a to mi hodně pomohlo. Jsem rád, že jsem mohl přispět k důležitému vítězství a kluky v tomhle směru nezklamal.

Výhra pro váš tým musí být jistě psychickou vzpruhou po nepovedeném otvíráku letošní sezony proti Příbrami, které jste podlehli 2:5.

Příbram měla kvalitní tým. Většina kluků z jejich kádru už měla starty v lize. Pro nás – v současném rozpoložení, kdy máme celkem dost zraněných – asi neřešitelný soupeř. Ale bylo potřeba to hodit za hlavu a soustředit se na Tochovice, se kterými se nyní můžeme rovnat.

Zdroj: tvcom.cz

V letní přestávce odešel klíčový útočník Jan Zajíček, ale také stoper Sojka. Na druhou stranu: přišli noví kluci – mladíci Ferko, Suchý a z Domažlic Hoang. Jak se tito hráči zapracovali do týmu?

Je vidět, že jsou tady opravdu teprve krátce. Všechno chce svůj čas. Myslím ale, že i za tak krátkou dobu se rychle začlenili do kabiny, a pokud budou hrát s takovým nasazením jako v sobotu, tak rozhodně nebude žádný problém.

2. kolo divize A: SK Klatovy 1898 (červení) - SK Tochovice 2:1.Zdroj: Jindřich Schovanec

Už ve středu hrajete na domácím hřišti utkání 1. kola MOL Cupu s druholigovou Příbramí. Máte na soupeře recept a chtěl byste nějak pozvat vaše fanoušky?

Bude to další svátek v Klatovech. Přijede profesionální tým, a to jsou zápasy za odměnu pro nás i pro fanoušky. Recept určitě vymyslí trenér, který bude chtít svého bývalého zaměstnavatele potrápit. Já bych si přál, abychom vydrželi dlouho bez obdržené branky. Protože to pak soupeře vždycky trošku znejistí, chytí se diváci a pak se může stát cokoliv. Rozhodně do zápasu nepůjdeme s předem poraženeckou náladou, i když víme, že favoritem je Příbram.

FOTO, VIDEO: Klatovské fotbalistky přehrály Blatnou, dva góly dala Chobotová