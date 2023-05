V minulém kole nastříleli Katovicím sedm branek a získali důležité tři body, ale v sobotním utkání 25. kola letošního ročníku FORTUNA divize A vyšli fotbalisté SK Klatovy 1898 gólově i bodově naprázdno. V Plzni na půdě Doubravky o osudu utkání rozhodla jediná branka, kterou měl po hodině hry na svědomí střídající mladík domácích Dominik Kalina.

Fotbalisté SK Klatovy 1898 (na archivním snímku hráči v červených dresech) prohráli v Plzni na Doubravce těsně 0:1. | Foto: archiv Deníku

Klatovští tak i nadále zůstávají na sestupové čtrnácté příčce a jestli chtějí reálně pomýšlet na záchranu divizní příslušnosti, musí ve středu v dohrávce 22. kola bezpodmínečně porazit nepříjemné Hořovice.

„Na Doubravce jsme chtěli potvrdit dobrý výkon s Katovicemi a dotáhnout se na týmy před námi. Myslím si, že v prvním poločase jsme byli lepší, ale nedotáhli jsme některé situace tak, jak bychom si představovali," hodnotil úvodní poločas kapitán klatovských fotbalistů Milan Mészáros.

„Ve druhé půli jsme dostali nešťastný gól, což nás provází celé jaro, a pak to byla od nás již křeč," poukázal zkušený fotbalista na to, že po brance 19letého Dominika Kaliny se Klatovy už nedokázaly dostat zpět do zápasu.

„Senco poté chodilo do brejků a mělo šance odskočit o dvě branky. Nás sice podržel Vali (Ondřej Valeš - pozn. autora) v bráně, ale ani to nám nepomohlo k tomu, abychom získali alespoň bod," smutnil Milan Mészáros.

Ten si uvědomuje, že situace začíná být šest zápasů před koncem sezony více než kritická. „Už by si někteří z nás měli uvědomit, že pokud nebudou jezdit po zadku, tak to (divizi - pozn. autora) jen jakousi pohlednou hru po vápno rozhodně nezachráníme," doplnil k hodnocení zklamaný kapitán Klatov.

SK SENCO Doubravka - SK Klatovy 1898 1:0

Zdroj: tvcom.cz

Poločas: 0:0. Branka: 61. Kalina. Rozhodčí: Mudra - Hessová, Šálková. ŽK: 1:2 (90+1. Nový - 70. Vacek, 90. Lukeš). Diváci: 100. SK SENCO Doubravka: Luhový - Světlík, Krejčí, Novák, Uzlík (46. Kalina, 87. Krystl), Roubal, Ungr (90+1. Bělohlav), Vacata, Fleissig (46. Řehoř), Česák, Nový. Trenér: J. Michálek. SK Klatovy 1898: Valeš - Ferko (69. Holík), Šoul (61. Málek), Presl, Marek, Janda, Mészáros, Krejčiřík, Vacek, Brabec, Lukeš. Trenér: V. Lešetický.

