„Hořovice měly snad jen jednu šanci, kterou nedaly. Naopak my jich měli o dost více. Jsem moc rád, že se konečně trefili Zajíček s Krejčiříkem,“ dodal k hodnocení zápasu spokojený kormidelník Klatov.

O osudu utkání Západočeši rozhodli už v prvním dějství, kdy se trefili Zajíček a hlavou po rohovém kopu i Michal Lukeš, který na gól čekal od prvního kola, v němž se dvakrát trefil do sítě rezervy českobudějovického Dynama. Po změně stran přidal třetí branku Klatov Zdeněk Krejčiřík a definitivně tak zlomil odpor soupeře, který však příliš šancí neměl.

