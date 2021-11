Před začátkem sezony byl hlavní cíl týmu klidný střed tabulky. Nakonec je z toho ale skvělé čtvrté místo. Jak hodnotíte podzimní část?

Když jsem viděl tým na začátku července, tak jsem upřímně nemyslel ani na klidný střed tabulky. Chodilo nás trénovat osm a po koronavirové krizi jsme vůbec nevypadali dobře. Skončil Fanda Diviš i David Dolanský, do Blovic odešli David Tříska s Lukášem Krásným. To jsou čtyři kluci, kteří by za normálních okolností hráli v základní sestavě. Dlouhodobě zraněný byl také Adam Aizner, Ondra Mareš, Kuba Brabec. Vedení ale udělalo dobrou práci. Přivedli Tondu Presla a mladíčky Zajíčka s Rajtmajerem, kteří do týmu úžasně zapadli. A když to vezmu celkově? Jsem rád za další mladé kluky, kteří dostali šanci. Z Adama Vacka se stal stabilní bek, z Jindry Sojky zase stoper. Kuba Brabec se po prvním půlroce konečně adaptoval a hrál divizi jako zkušený mazák. K tomu Zdenda Krejčiřík, Michal Marek a další mladí, kteří do hry zasáhli. Trenér na ně sází a určitě neudělali ostudu. Podzim rozhodně patřil k těm vydařeným.

Klatovští fotbalisté prožili více než vydařený podzim.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Hlavní aspiranti na titul – Přeštice, Lom a béčko Českých Budějovic – se umístili na prvních třech místech. Oba jihočeské celky jste přitom dokázali porazit. To je skvělá vizitka týmu, že?

Hned v prvním domácím zápase jsme měli Budějovice. Sice jsme se celé utkání bránili, ale nic jsme nevypustili, šli si za body a nakonec se to povedlo. Víte, byl to první ostrý zápas po necelém roce. Navíc doma na Rozvoji, kde nám prostě pomáhá prostředí a lidé, co tam na fotbal chodí. Byli jsme hladoví a i s trochou štěstí, které k tomu, když mu jdete naproti, prostě patří, jsme v zápase byli úspěšní. A Lom? To už byl jiný příběh. Kolo před koncem jsme jeli do Tábora jako rovnocenný soupeř, který si to chce rozdat s lídrem. Byla tam z naší strany i větší fotbalovost a trochu jsme zúročili zkušenosti nasbírané během podzimu. Tam už to bylo, dovolím si tvrdit, zasloužené vítězství.

Klatovští fotbalisté prožili více než vydařený podzim.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Nemrzí vás o to víc, že jste například zápasy v Mariánských Lázních (1:4) a Chebu (1:3) nezvládli lépe?

Vždycky mám v hlavě, že to je taková konstruktivní prohra. Abyste dlouhodobě vyhrávali, musíte jednou za čas také prohrát a poučit se z toho. Vždycky jsou v sezoně zápasy, v kterých máte štěstí a v jiných zase smůlu. S Budějovicemi jsme měli třeba to štěstí a v Mariánkách to bylo naopak. Myslím, že ty body nakonec odpovídají. Jestli mě ale mrzí nějaká ztráta, tak je to v Soběslavi, kde jsme vedli po půli 2:0 a soupeře měli dobře rozehraného. A co se týče Chebu, tak doufám, že spadne. Jejich umělka nám prostě nesvědčí (úsměv).

Pravda, Katovice na domácím hřišti odehrály o jeden zápas méně než vy, ale to nic nemění na tom, že jste na podzim byli vůbec nejlepším týmem před vlastními fanoušky. Čím si vysvětlujete fakt, že doma jste až tak silní?

Tohle je super. Jak už jsem říkal, doma se cítíme být silní. Vždycky to tak bylo, i když třeba dva roky zpátky jsme měli i doma slabší půlrok. Ale my se letos vrátili na ten režim domácí pevnosti a ukázali soupeřům, že od nás se body zadarmo vozit nebudou. Navíc lidé byli spokojení i s předvedenou hrou a říkali, že do Klatov se zase chodí na pěkný fotbal, který je baví.

Klatovští fotbalisté prožili více než vydařený podzim.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Nemrzí vás i kvůli nim, že jste poslední domácí utkání podzimu doma s přeštickým soupeřem prohráli 1:4?

Ač nerad, tak musím prostě uznat, že jejich kvalita je úplně někde jinde. Věděli, že to s námi nebudou mít jednoduché a podle toho se na zápas také nachystali. Přijel kompaktní tým, který si přijel pro první místo. Přeštice po zásluze vyhrály.

V podzimní části jste podávali zejména kvalitní týmové výkony, ale přesto bych vyzdvihl dva hráče, kteří mě zaujali asi nejvíce – Antonína Presla a Jana Zajíčka. Jak vy osobně vnímáte jejich přínos pro tým?

Jsou to oba rozdílní hráči. Jeden je na sklonku kariéry a druhý ji má ještě před sebou. Tonda byl určitě ten jazýček na vahách. Ten rozdílový hráč, jehož potřebujete, když chcete hrát nahoře. Myslím si, že kdyby byl Tonda v Soběslavi zdravý, vyhráli bychom tam. Zajda (Jan Zajíček) se na začátku trošku trápil, ale od té doby, co ho trenér dal na střed hřiště nebo do útoku a on dal první gól, začalo se mu dařit a s tím přicházely i branky. Musí dál pracovat a být pokorný, nic nepřijde samo. Ale když si to srovná v hlavě, tak může být za půl roku výš. Divizi přeroste. A samozřejmě oba dohromady nastříleli osmnáct branek. To už se vám v tabulce musí zkrátka projevit.

Klatovští fotbalisté prožili více než vydařený podzim.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Možná je ještě brzy, vždyť teprve skončil nabitý podzim, ale i tak se zeptám: s jakým cílem půjdete jako klub do druhé poloviny divizní sezony?

Měli jsme štěstí, že jsme od nějakého pátého kola hráli se slušnou bodovou rezervou. Neležela na nás žádná deka a mladí kluci nepoznali žádný tlak a starosti se záchranou. Se vší pokorou si myslím, že jarní část se bude odehrávat bez našich starostí o udržení v soutěži. Jak znám vedení klubu, určitě bude chtít zapojit hlavně mladé kluky, kteří by měli divizi hrát i v dalších letech. My hráči samozřejmě budeme chtít čeřit vody v horních patrech, dělat starosti první trojce a radost našim fanouškům a všem, kteří se kolem fotbalu v Klatovech pohybují. To je hlavní cíl.

SK Klatovy 1898 - podzim 2021

Celkové umístění: 4. místo. Skóre: 35:25. Body: 29. Tabulka doma: 1. místo (21:11, 19 bodů). Tabulka venku: 5. místo (14:14, 10 bodů). Nejlepší střelci: 9 branek – Antonín Presl a Jan Zajíček, 4 branky – Michal Lukeš. Nejvíce žlutých karet: 7 ŽK – Martin Janda, 6 ŽK – Antonín Presl a Jan Zajíček. Nejvíce červených karet: 2 ČK – Lukáš Rajtmajer, 1 ČK – Antonín Prančl. Nejvytíženější hráč: Jindřich Sojka (1400 minut).



Zajímavost: Klatovy jako jediný tým v divizní skupině A vstřelily alespoň jeden gól v každém zápase podzimu.