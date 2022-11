Angličan hraje fotbal v Klatovech díky ženě. Na mistrovství světa věří Brazílii

Před sezonou z Klatov odešli dva naprosto klíčoví fotbalisté - útočník Jan Zajíček s obráncem Jindřichem Sojkou zamířili do třetiligových Domažlic. Asi bylo jasné, zejména pak u Jana Zajíčka, že jde o velkou ztrátu, nicméně: čekal jste vy osobně, že jeho góly budou týmu až tak moc chybět?

Popravdě jsem to čekal. Těžili jsme celý loňský ročník ze spolupráce Tondy Presla s Honzou Zajíčkem. A teď na to zůstal Tonda sám, my k němu bohužel nemáme adekvátní náhradu, někoho, komu by mohl připravovat šance jako loni Zajdovi. U Sojkyho (Jindřich Sojka) jsme měli štěstí, že jsme za něj přivedli Feryho (Matyáš Ferko), který se rychle zapracoval a na pozici stopera hraje velmi dobře. Věřím, že v budoucnu se posune do vyšší soutěže.

Milan Mészáros (druhý zleva).Zdroj: Deník/Martin Mangl

Letošní divize je nesmírně vyrovnaná. V tabulce se nacházíte až na jedenáctém místě, ale na třetí Soběslav ztrácíte pouhých pět bodů. Ani na náskok na sestupové pozici není veliký. Zažil jste někdy tak vyrovnanou soutěž?

Tak napůl ano, zažil jsem to pár sezon zpět, ale tam to bylo způsobené tím, že se ještě po remízovém výsledku kopaly penalty, takže se získávaly i dva body, a i díky tomu byla soutěž velice vyrovnaná. Je ale pravda, že v tomto klasickém systému či formátu tak vyrovnanou tabulku asi nepamatuji.

Určitě vás mrzí zápasy v Českém Krumlově (2:2), v Hořovicích (1:1) a doma s Rokycany (0:2), ve kterých vás soupeři gólově potrestali až v samotném závěru. Čím si vysvětlujete právě to, že jste tak často nezvládali koncovky těchto střetnutí. V opačném případě jste mohli být více v klidu...

Ano, přesně tak. Mohli jsme se v klidu pohybovat okolo pátého místa. Bohužel se tyto chyby v závěrech zápasů opakovaly. Jednalo se často o góly ze standardních situací, kde docházelo k individuálním chybám, ať už kvůli nesoustředěnosti nebo bohužel i lajdáctví.

Milan Mészáros (vpravo).Zdroj: Deník/Martin Mangl

Kdybyste měl vybrat nejlepší a nejhorší zápasy podzimní části ve vodách FORTUNA divize A z hlediska předvedeného výkonu, jaké by to byly?

Mezi ty nejlepší bych vybral určitě poslední zápas v Praze na Aritmě. Tam jsme makali, chtěli jsme vyhrát. Takhle by to mělo vypadat v každém utkání. A nejhorší? Ty jsme odehráli v Soběslavi a v Táboře proti Lomu, kde jsme úplně propadli. Ale mrzí mě i porážky doma s Rokycany nebo plzeňským Petřínem.

Teď vás čeká poměrně dlouhá zimní pauza. Jak ji budete trávit? A budete se nějakým způsobem v těchto časech udržovat v kondici?

Ještě asi dva týdny budeme trénovat, ale potom si chci dát pár dní úplný odpočinek. Chystáme se s manželkou za teplem, odfrknout si, ale po návratu z dovolené už chci zase začít individuálně běhat. A také máme v plánu několik turnajů s kluky, kamarády z fotbalu, se kterými každoročně přes zimu objíždíme nějaké futsalové akce. I letos chceme někam vyrazit.

Začalo kontroverzní, ale zároveň velice ostře sledované mistrovství světa v dalekém Kataru. Kdo je váš favorit na titul a komu prvenství nejvíce přejete?

Favorité? Francie a Brazílie, papírově asi nejsilnější týmy. Ale turnaj bude velmi dlouhý a šampionát vyhraje ten, kdo bude mít momentálně nejlepší sportovní formu. Osobně bych to ale nejvíce přál Portugalsku, kvůli Ronaldovi. Aby byla jeho skvělá kariéra zakončená titulem mistra světa.

