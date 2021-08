Tým opustili Davidové Tříska s Dolanským, Lukáš Krásný i František Diviš. Do klubu z města karafiátů naopak přišli Antonín Presl, Jan Zajíček, Lukáš Rajtmajer, Jiří Sedláček a na poslední chvíli také Lukáš Kamenský.

A v úvodním kole FORTUNA divize A čekal na pošumavský výběr vskutku těžký oříšek. Se všemi těmi změnami to platilo dvojnásob. Na Rozvoj přijelo silné béčko Českých Budějovic, jeden z aspirantů na postup do České fotbalové ligy.

Antonín Pranč tančí mezi dvěma budějovickými protihráči.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Favorit zápasu byl jasný, nicméně klatovští bojovníci se předem nevzdávali. „Už v minulosti jsme si dokázali, že Dynamo umíme potrápit. Za poslední dva roky jsme s nimi hráli třikrát a získali čtyři body. Věřím, že můžeme uspět i tentokrát,“ nechal se před zápasem slyšet kouč klatovských fotbalistů Michal Hoffmann. A pozitivní víra ve schopnosti jeho bombarďáků se ukázala jako opodstatněná. I když pomohla i pěkná dávka štěstí…

V 58. minutě zápasu nastoupila také nová posila Antonín Presl. Zdroj: Deník/Martin Mangl

Ačkoliv byli hosté v Klatovech lepší, fotbalovější a vytvořili si řadu šancí, domů nakonec odjížděli s prázdnou. Borci v klatovských barvách své nedostatky kompenzovali totální bojovností.

Navíc měli v sestavě brankáře Valeše, který předvedl několik brilantních zákroků, a také univerzála Michala Lukeše, jenž využil obě své gólové příležitosti a rozhodl tak o překvapivé výhře svého týmu 2:1.

Klatovy se do šancí moc nedostávaly, ale byly velice produktivní.Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Budějovice mají velice kvalitní tým. My jsme věděli, že to proti nim bude těžké, takže to musíme ubojovat. Ze dvou tří střel jsme dali dvě branky. Takhle to ve fotbale někdy bývá,“ hodnotil utkání trenér Michal Hoffmann.

Ten si pochvaloval výkon klíčových hráčů, ale i dalších členů mužstva. „Podržel nás gólman, Michal (Lukeš) byl vpředu výborný. Ale pochválit musím všechny kluky. Bojovali, dřeli, jezdili po zadku a odměnou jim byly tři body,“ doplnil.

Otvírák divizní sezony si fanoušci Klatov ujít nenechali.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Ve druhém kole hrají Klatovy opět doma. V krajském derby vyzvou Slavoj Mýto. „Podle mého názoru to bude úplně jiný zápas. Mýto nebude tolik na balonu jako Budějovice. Třeba se dostaneme víc k fotbalu, ale uvidíme. Každý zápas je totiž úplně jiný,“ uvědomuje si Michal Hoffmann.

Nic náhodě neponechal ani mýtský trenér Luboš Vašica, který přímo na stadionu bedlivě sledoval sobotní vítězné utkání Klatov.

Do zápasu nastoupila také letní akvizice "last minute" - Lukáš Kamenský.Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Shodou okolností hrajeme příště v Klatovech, a pak doma s Budějovicemi, takže jsem si přišel omrknout oba týmy,“ sdělil trenér Mýta Luboš Vašica, jenž v minulosti koučoval i klatovský tým.

Klatovy - České Budějovice B 2:1 (1:0)

Branky: 12. a 67. Lukeš – 49. Polanský. Rozhodčí: Fencl. ŽK: 4:2. Diváci: 250. Sestava Klatov: Valeš – Rajtmajer, Daněk (75. Kamenský), Marek (58. Presl), Janda, Mészáros, Krejčiřík, Zajíček (86. Vacek), Sedláček (58. Prančl), Sojka, Lukeš. Trenér: Michal Hoffmann.