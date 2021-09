Po zranění kolene se opět pomalu, ale jistě vrací do formy. Fotbalista divizních Klatov Jakub Brabec ve víkendovém zápase 6. kola čtvrté nejvyšší domácí soutěže pomohl týmu k vítězství 2:0 nad sedlčanským Tatranem důležitým druhým gólem, jímž mužstvo definitivně uklidnil.

Šikovný klatovský záložník Jakub Brabec. | Foto: Jindřich Schovanec

O víkendu jste doma porazili Sedlčany 2:0. S jakým cílem jste ale do zápasu šli a na co vás trenér Hoffmann před začátkem upozorňoval?

Cíl byl jen jeden, a to zisk tří bodů. Trenér nás v kabině upozorňoval především na to, abychom Sedlčany nepodcenili. Sice zatím v divizi nemají ani bod, ale třeba v poháru porazily silné Táborsko, takže jsme věděli, že nás v sobotu doma před vlastními fanoušky nečeká nic jednoduchého.