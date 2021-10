Rokycany se rozstřílely v Sedlčanech. Klatovy narazily v Chebu. Fotbalisté Petřína ukořistili z dalšího derby již tři body. Po remíze v Klatovech uspěli Plzeňané naplno v 9. kole divizní skupiny A v domácím prostředí, kde zdolali Mýto.

7. kolo FORTUNA divize A: SK Petřín Plzeň (červení) - SK Otava Katovice (modří) 7:0. | Foto: Deník/Martin Mangl

Petřín – Mýto 3:1

„Nebyl to od nás rozhodně ideální výkon, ale důležité je, že máme tři body. Trochu nás srazil gól do šatny, po němž Mýto vycítilo šanci. Závěr jsme si zkomplikovali zbytečným vyloučením, ale hosty jsme do žádných dalších vyložených šancí nepustili,“ přiznal trenér Petřína Radek Vodrážka.

Mýto naopak nenavázalo na poslední vysoké vítězství s Hořovicemi a bylo v jeho táboře cítit zklamání.

„Byl to vyrovnaný zápas, v němž jsme se připravili o lepší výsledek našimi třemi hrubými chybami v obraně. Je třeba, aby všichni pracovali celý zápas na maximum a byli více zodpovědní, jinak budeme nadále ztrácet,“ je si vědom kouč Luboš Vašica.