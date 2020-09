Pojďme se nejprve vrátit k domácímu zápasu proti Mýtu, který jste vyhráli 2:1. Jak utkání hodnotíte?

Zápas měl dobrou úroveň. Mýto před startem divize posílilo a svou kvalitu všem ukázali už minulý týden doma proti Katovicím. My jsme šli do vedení po pěkné akci Diviše, ale soupeř pak převzal iniciativu a zaslouženě vyrovnal. Po naší druhé brance jsme šli sami dvakrát na bránu a kdybychom proměnili, mohlo být po zápase. Takhle jsme se o výsledek strachovali až do konce.

V poslední době se z vás stal penaltový specialista. Další proměněný pokutový kop to jen potvrzuje…

Na penalty mám důvěru celého mužstva, takže když na ně jdu, chci se klukům i trenérovi odvděčit a pomoci gólem. V sobotu to ale lehké nebylo, protože trenér Mýta (Luboš Vašica) nás dobře zná a má nás nakoukané. Když jsem si stavěl míč, ještě z lavičky křičel na brankáře Vilda, že ví, kam to kopnu…

Nebyl jste i kvůli tomu před exekucí kopu nervózní?

Občas to nervy jsou, ale to mám na penaltách rád.

Znovu se na zápas přišlo podívat hodně diváků. Vnímal jste ze hřiště skvělou kulisu?

Když je plná tribuna, hraje se nám fantasticky. Oba dva domácí zápasy jsme teď odmakali a chytli se i diváci, což náš vždycky rozproudí. Snad to bude pokračovat…

V příštím kolem vás čeká venkovní bitva v Mariánských Lázních. Jaké utkání očekáváte? Soupeř oba dva duely nového ročníku prohrál, navíc se skóre 1:12.

Mariánky měly na úvod dva těžké soupeře, takže na jejich výsledky bych se teď moc nedíval. Určitě tam ale v týdnu proběhne nějaká bouřka a s námi do toho půjdou, že musí za každou cenu vyhrát. My tam pojedeme s patřičnou pokorou, ale s cílem bodovat.