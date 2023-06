Zvládli to. Fotbalisté SK Klatovy 1898 potvrdili roli papírového favorita, když v sobotním utkání 29. kola FORTUNA divize A přehráli domácí Horní Břízu 3:0 a o setrvání ve čtvrté nejvyšší domácí soutěži budou bojovat až do posledního kola, ve kterém doma vyzvou Aritmu Praha. Navíc mají vše na svých kopačkách, jelikož se díky výhře a porážce Rokycan v Soběslavi (1:2) odpoutali ze čtrnáctého místa tabulky.

SK Klatovy 1898 (červení), archivní snímek. | Foto: Jindřich Schovanec

„Bylo to pro hráče psychicky náročné utkání, na některé kluky to nejspíš i dolehlo, ale celkem jsme zápas zvládli. Proti důraznému soupeři jsme se snažili držet míč, nicméně nám pomohl až gól do šatny a vyloučení domácího hráče na začátku druhé půle. Pak jsme se uklidnili a přidali další dvě branky. Klukům musím poděkovat a věřím, že to příští týden doma proti Aritmě zvládneme a zachráníme se. Tímto bych chtěl pozvat všechny naše fanoušky, aby nás přišli podpořit. Kluci to budou potřebovat," uvedl po zápase v Horní Bříze asistent trenéra a předseda SK Klatovy 1898 Jindřich Sojka.

Kdo sestupuje? Horní Bříza, Tochovice. Kdo bude v posledním kole bojovat o záchranu? Rokycany (36 bodů), Klatovy (37), Příbram B (39).

„Myslím si, že v prvním poločase jsme hráli docela dobře. Až do gólu, který jsme dostali v nastavení, jsme soupeře do ničeho nepustili, sami naopak měli jednu dobrou příležitost. Ale v závěru jsme byli nedůrazní, soupeř se dostal do vedení, a na začátku druhého poločasu jsme udělali fatální chybu, po které následovala zasloužená červená karta. Od té doby jsme proti hostům z Klatov už neměli šanci," posteskl si ostřílený trenér domácí Horní Břízy Martin Löffelman.

SK Horní Bříza - SK Klatovy 1898 0:3

Poločas: 0:1. Branky: 45+1. Janda, 62. Vacek, 72. Holík. Rozhodčí: Nejedlo - Vnuk, Zoufalý. ŽK: 0:2 (49. Janda, 76. Hošek). ČK: 1:0 (46. Netáhlo). Diváci: 100. Sestava SK Horní Bříza: Schimmer - Zavadil (65. Mornštajn), Sedlecký (77. Čechura), Čeliš (77. Tuka), Lavička, Netáhlo, Šmíd (46. Kocourek), Do Thanh Tung (77. Šimice), Koudele, Kraček, J. Paukner. Trenér: Martin Löffelman. Sestava SK Klatovy 1898: Valeš - Ferko, Presl (73. Hošek), Marek (87. Pretzelmayer), Janda, Mészáros, Krejčiřík, Vacek (87. Partyngl), Holík (77. Málek), Brabec (73. Fiala), Lukeš. Trenér: Vladimír Lešetický.

Ostatní výsledky 29. kola FORTUNA divize A: SENCO Doubravka - Viktoria Mariánské Lázně 2:4, Katovice - Jiskra Domažlice B 3:4, Spartak Soběslav - Rokycany 2:1, Petřín Plzeň - Hořovice 1:1, Aritma Praha - VIAGEM Příbram B 2:0, Komárov - Slavoj Český Krumlov 1:5, Sokol Lom - Tochovice 1:0.

