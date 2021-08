A to se fotbalistovi, jenž se do Klatov před sezonou vrátil po dlouhých letech, dařilo. Jeho největší chvíle potom přišla dvacet minut před koncem, kdy výstavně provedeným přímým kopem z hranice šestnáctky otevřel skóre utkání, které Klatovy nakonec vyhrály 3:0.

„Zápas s Mýtem se mi ale po fotbalové stránce moc nelíbil. Bylo tam z obou stran hodně nakopávaných míčů a málo fotbalových věcí,“ řekl fotbalista.

Antonín Presl v akci.Zdroj: Jan Škrle, Martin Mangl

„Ale mám velkou radost, že znovu tým ukázal charakter a bojovností i prací jsme to doma zvládli. Byl to zápas o prvním gólu a já jsem moc rád, že jsme ho dali my. Pak jsme přidali další branky a soupeře vlastně už do ničeho nepustili,“ pokračoval Presl v hodnocení zápasu.

Kdyby se v divizi vyhlašoval gól kola, Presl by v nominaci stoprocentně nechyběl. Jeho parádně utažený přímák ke vzdálenější tyči rozplesal srdce i hostujících fanoušků. „Čekal jsem, kam si stoupne gólman, a jelikož se postavil doprostřed, tak trefit to zase nebyl takový problém,“ popsal Presl svůj premiérový zásah po návratu do klatovského klubu.

A nenechal se rozhodit ani protesty hostujících hráčů, kteří se domnívali, že faul, po kterém rozhodčí odpískal standardní situaci z lukrativní pozice, sám Presl přifilmoval. „Oni ale kvůli něčemu protestovali celý zápas. Dostal jsem míč od Toníka Prančla a chtěl jsem se s ním otočit. A obránce mě prostě fauloval,“ říká Presl s tím, že hlavní arbitr od celé situace stál dva metry, vše dobře viděl a spravedlivě posoudil.

Antonín Presl v akci.Zdroj: Jan Škrle, Martin Mangl

Klatovy i díky němu vyhrály i své druhé utkání v sezoně a drží si v soutěži stoprocentní bilanci. „Za takový vstup do sezony jsem hrozně moc rád. Myslím si, že to, že získáme šest bodů, čekal málokdo,“ tvrdí muž se sedmičkou na zádech.

„Nesmíme však usnout na vavřínech, protože jsme odehráli dva zápasy, ve kterých jsme nedominovali. Obě utkání mohla dopadnout klidně i opačně,“ míní Presl, který je rád, že se po dlouhé době bez fotbalu, za kterou může zranění a operace kolena, zase běhá po zeleném trávníku. Byť do zápasů zatím nastupuje „jen“ jako žolík v jeho průběhu. „Trénuji teprve necelé tři týdny, takže pořád doháním tréninkové manko,“ vysvětluje.

„Zápas minulého kola s Českými Budějovicemi byl můj první soutěžní po devíti měsících. Budu se teď snažit, abych byl co nejdříve stoprocentně připravený,“ má jasno Antonín Presl, jenž čtenářům prozradil i to, proč se rozhodl vrátit domů do Klatov.

Antonín Presl v akci.Zdroj: Jan Škrle, Martin Mangl

„Vrátil jsem se po 13 letech. Důvodů bylo hned několik. Mám tady spoustu kamarádů, se kterými jsem si chtěl zahrát. Máme perspektivní tým, ve kterém jsou talentovaní kluci. Těm bych rád pomohl se zlepšovat. Je tady také kvalitní trenér, se kterým se fotbalově ztotožňuji. Ale hlavně tady mám práci a skvělou přítelkyni, se kterou chci trávit co nejvíc času,“ vypočítává fotbalista.

Teď už oba předchozí úspěchy hází za hlavu a s týmem se připravuje na další kolo, v němž Klatovy hrají v Mariánských Lázních. „Tam to bude asi dost podobný zápas jako teď s Mýtem. Bude to o bojovnosti a prvním gólu. Snad to zvládneme a potvrdíme dobrý vstup do soutěže,“ přeje si.