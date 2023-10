„Do zápasu jsme vstoupili nervózně, ale postupně jsme se zlepšili a ujali se vedení. Naše hra měla dobré parametry a konečně jsme proměňovali také vytvořené šance. Chtěli jsme rozhodnout již v prvním poločase, a to se nám povedlo, když jsme do přestávky přidali ještě dva góly,“ liboval si trenér Tachova Jaroslav Pták. „I ve druhé půli jsme byli při chuti, dobře jsme kombinovali, a byly tam od nás pěkné pasáže. V závěru jsme již utkání kontrolovali. Mám velkou radost nejen z vítězství, ale také výkonu,“ dodal.

Poločas: 3:0. Branky: 27. a 72. Habart, 14. Bulaiev, 35. Kořínek. Rozhodčí: Hányš. ŽK: 1:2. Diváci: 125. Sestava FK Tachov: Langr – Bulaiev (61. Semenov), Habart, Viterna, Kořínek (70. Umanskyi), Tušl (79. Sloup), Šoul, Šroub, Vejvoda, Braun (79. Horvát), Frank (61. Sláma). Trenér: Jaroslav Pták.

FK Příbram B – SK Petřín Plzeň 0:3

„Vypracovali jsme si opravdu velké množství šancí. Ty jsme ale zahazovali a mohli jsme být za toi potrestáni. Uklidnila nás až druhá branka, po níž i soupeř trochu rezignoval. Trochu nám pomohlo, že se domácím zranili v průběhu první půle dva hráči a měli jen dva na střídání, navíc jim chyběl stoper. Bylo to pak znát. Pro nás každopádně cenné vítězství,“ mohl být spokojený lodivod plzeňského Petřína Radek Vodrážka, jehož tým vyhrál už pošesté za sebou.

Poločas: 0:1. Branky: 16. J. Vodrážka, 65 a 68. Provod. Rozhodčí: Cigáň. ŽK: 0:0. Diváci: 80. Sestava SK Petřín Plzeň: Suchý – Bednář (78. Vanc), Mudra, Lisý, Demeter (78. Tětek), Lukáš Nový (87. Maxa), J. Vodrážka (71. Treml), Klich, Flachs, Kohout, Provod (87. Rada). Trenér: Radek Vodrážka.

FC Rokycany – FC Viktoria Mariánské Lázně 0:3

„Utkání se nám moc nepovedlo. Po dlouhé to byl od nás špatný výkon. Rozhodly dva momenty. První byl, že jsme neproměnili v úvodu naše šance. To je bohužel naše dlouhodobá bolest. Pak poněkud přísná červená karta, po níž si to Mariánky už pohlídaly. Každopádně hosté prokázali kvalitu, díky níž jsou na první příčce,“ hodnotil duel s lídrem rokycanský trenér Michal Veselý.

Poločas: 0:1. Branky: 14. Řezáč, 58. Kapolka, 90. Renza. Rozhodčí: Duda. ŽK: 3:3. ČK: 1:0 (40. Lehký). Diváci: 140. Sestava FC Rokycany: Růžička – Matěj Rybař, Matas, Jan Hereit, Tomáš Zajíček, Plzák (82. Vonásek), Lehký, Pražský (46. Michal Černý), Laubr (64. Procházka), Michal Nový (64. Karlíček), Patrik Eger (73. Pergl). Trenér: Michal Veselý.

FK Komárov – SK Klatovy 1898 3:1

„Zápas byl celkem vyrovnaný, i když na to výsledek nevypadá. Začátek utkání nám ale vůbec nevyšel. Zdálo se mi, že nejsme dost koncentrovaní a brzy jsme prohrávali o dvě branky. Ve druhém poločase jsme zlepšili hru, byli jsme i více nebezpeční, ale bohužel nedáváme góly,“ hlesl klatovský brankář Tomáš Novák.

Poločas: 2:0. Branky: 14. z penalty a 74. Mojdl, 23. Lukavský – 89. Presl. Rozhodčí: Štefan. ŽK: 4:2. Diváci: 268. Sestava SK Klatovy 1898: Novák – Janota (46. Ferko), Antonín Presl, Lávička (46. Holík), Janda, Milan Mészáros (79. Matyáš Barborka), Prokop, Vyčichl (70. Jiří Mareš), Velfl, Vaněk (46. Metoděj Málek), Michal Lukeš. Trenér: Matěj Spěváček.

SK SENCO Doubravka – SK Aritma Praha 2:2

„Bylo to utkání, který jsme potřebovali zvládnout. Bohužel jsme do něj nevstoupili dobře, když jsme znovu brzo prohrávali, zároveň jsme byli všude druzí. O poločase jsme si něco řekli a hned v úvodu druhé půle jsme dali gól, což nám pomohlo. Poté jsme se prosadili i po standardce, což se nám dlouho nepovedlo. Ale štěstí nám teď nepřeje a před koncem jsme dostali zase smolný gól. Nedá se nic dělat, musíme bojovat dál a získat ve zbývajících dvou kolech co nejvíce bodů,“ vysvětloval ofenzivní záložník Doubravky Lukáš Roubal.

Poločas: 2:0. Branky: 45. Kule, 83. Uzlík – 7. Kubr, 87. Dostál. Rozhodčí: Lepič. ŽK: 2:2. Diváci: 150. Sestava SK SENCO Doubravka: Luhový – Světlík (80. Vacata), Krejčí, P. Zajíček, D. Novák, Roubal, Blažek (58. Uzlík), Hendrych (58. Kalina), Martin Nový, Kule (86. R. Novák). Trenér: Pavel Vaigl.

FK Jindřichův Hradec – TJ Jiskra Domažlice B 4:1

„Zápas jsme si prohráli sami tím, že jsme po Jančově krásné brance ze standardky přestali bojovat a mysleli si, že to půjde samo. Soupeř nás do konce půle dvakrát potrestal. Po pauze jsme se zvedli, ale šance jsme nevyužili. Na konci jsme to otevřeli a inkasovali ještě dvakrát,“ shrnul prohraný duel na jiu republiky trenér domažlické rezervy Petr Dobrý.

Poločas: 2:1. Branky: 12. Jaroš, 42., 85. a 90+5. Mischnik – 9. Janča. Rozhodčí: Nymsa. ŽK: 2:3. Diváci: 80. Sestava TJ Jiskra Domažlice B: Červený – J. Korelus (46. Soběhart), T. Korelus, Černý, Aubrecht, Bílik, Sojka, Žák (79. Staněk), Voves (69. Vlček), Janča, Hojda. Trenér: Petr Dobrý.





