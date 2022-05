„Mariánky na nás nastoupily a třicet minu byly aktivnější a lepší. Pak jsme ale dění na hřišti postupně přebírali. Vystřídali jsme a byli jsme poté už dominantní. Byli jsme kvalitnější v zakončení, a to jsme ještě nějaké šance nevyužili,“ řekl po zápase kormidelník Doubravky Zbyněk Kočí, jenž obměnil kádr oproti předchozím zápasům.

27. kolo FORTUNA divize A: SENCO vs. Mariánské Lázně 4:0.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

„Je správný moment dát šanci i hráčům, kteří toho tolik neodehráli. Vít Fleissig odehrál výborný zápas, to samé mladý Maršík,“ dodal Kočí.

Poločas: 1:0. Branky: 40. Roubal, 63. Uzlík, 66. Künstner, 90. Rozboud. Rozhodčí: Trska. ŽK: 1:1. ČK: 0:1 (90. Daniel Šmejkal). Diváci: 100. Sestava Doubravky: Janiš – Martin Nový (74. Křen), Světlík, Krejčí, Maršík, Kalina (46. Künstner), Trojanec (74. Vacata), Fleissig, Roubal (74. Paul), Patrovský (62 Rozboud), Uzlík. Trenér: Zbyněk Kočí.

Petřín Plzeň – ČLU Beroun 5:2

„Předváděli jsme dobrý fotbal, ale v prvním poločase jsme měli dát více branek,“ říkal trenér plzeňského Petřína Radek Vodrážka. Petřín vedl po hodině hry už 5:0, ale pak se jeho gólostroj zastavil. Dvakrát naopak skórovali do té doby téměř neškodní hosté, kteří tak dali výsledku konečnou a méně hrozivěji vypadající podobu. „Přestali jsme hrát. Zároveň jsme prostřídali sestavu a trvalo nám, než si to sedlo. A Beroun vlastně pak nehrál vůbec špatně. Celkově si za zápas vypracoval pět šest větších šancí,“ doplnil trenér Vodrážka k zápasu.

27. kolo FORTUNA divize A: SK Petřín Plzeň (červení) - ČLU Beroun 5:2.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Poločas: 2:0. Branky: 30. Klich, 31. J. Vodrážka, 52. Šimáně, 53. Demeter, 59. P. Zajíček – 60. Lhotka, 70. Horel. Rozhodčí: Hanyš. ŽK: 2:1. Diváci: 50. Sestava Petřína: Suchý – Šimáně (65. Fikrle), Klich, Kohout, Vinkler, J. Vodrážka (73. D. Vodrážka), Provod (65. Voves), Lisý, Bednář (65. Kotěšovec), P. Zajíček, Demeter (65. Štefl). Trenér: Radek Vodrážka.

FOTOGALERIE: Petřín smetl Beroun. Trenér Vodrážka chce zabojovat o čtvrté místo

Hvězda Cheb – Rokycany 1:3

Zdroj: tvcom.cz

„Kromě několika šancí Chebu jsme byli lepším týmem a zaslouženě jsme vyhráli. Chtěli jsme v Chebu zvítězit a dosáhnout tak na počet bodů, který by nám měl zajistit záchranu. Máme tak teď už klid ve zbývajících třech zápasech. V nich budeme chtít získat co nejvíce bodů, abychom měli co největší pohodu před letní přípravou,“ vysvětloval lodivod Rokycan Milan Dejmek.

Poločas: 0:0. Branky: 78. Kubinec – 58. Ženíšek, 77. a 92. Vaščák. Rozhodčí: Suchánek. ŽK: 1:2. Diváci: 150. Sestava Rokycan: Houdek – Matas, Rybař, Jan Hereit (46. Vaščák), Glazer, T. Zajíček, Laubr (69. Holek), Procházka, Lehký, Ženíšek (90. Lang), Titl (85. Čeliš). Trenér: Milan Dejmek.

Přeštice – Č. Budějovice B 1:1

Zdroj: tvcom.cz

„Začali jsme dobře, vytvářeli jsme si šance a závary po standardních situacích. Bohužel jsme je ale nedokázali proměnit v gól. Po pauze jsme trochu polevili a bylo to už vyrovnané. Pak jsme ale zaspali úvod druhého poločasu, dostali jsme gól. Následně jsme chtěli všichni vermomocí vyrovnat, z čehož vznikaly obrovské chyby v obraně. Třikrát nás ale skvěle podržel gólman Švihořík. Pomohla nám střídání, po nichž se hra srovnala. Vyrovnali jsme po krásné střele Končala z přímého kopu. Obě mužstva pak chtěla ještě rozhodnout, ale těch příležitostí už tam moc nebylo,“ řekl kouč Přeštic Stanislav Purkart.

Poločas: 0:0. Branky: 69. Končal – 47. Malecha. Rozhodčí: Ježek. ŽK: 0:0. Diváci: 120. Sestava Přeštic: Švihořík – Heger, Suchý, Chocholoušek (66. Böhm), Skála, Přibáň, Štípek (61. Končal), Mudra (80. Kraml), Arzberger (46. Vohrna), Vacovský, Beránek (61. Šmídl). Trenér: Stanislav Purkart.

FOTO, VIDEO: Oslavující Přeštice nezastavil ani Lom. Nový cíl? Neprohrát!

Soběslav – Mýto 3:0

Zdroj: tvcom.cz

„Opět jsme si nedali pozor a brzo jsme prohrávali. Pak jsme mohli brzy vyrovnat, ale Michal Pfeifer netrefil prázdnou branku. Pak už to bylo zcela v režii Soběslavi, která byla jasně lepší. My jsme naopak podali snad nejhorší výkon, co jsem u A týmu,“ byl zklamaný mladý trenér Mýta Matěj Spěváček.

Poločas: 1:0. Branky: 1. Hájek, 55. Pavlík, 65. Vaněk. Rozhodčí: Dohnal. ŽK: 0:1. Diváci: 76. Sestava Mýta: Vild – Brudna, Jiří Hereit, Melka, Vileta (81. Zbuzek), Martin Brož, Lávička, Skopový (80. Chvála), Michal Nový, Buršík, Pfeifer (63. Smíšek). Trenér: Matěj Spěváček.

Jindřichův Hradec – Klatovy 0:3

„Zaslouženě jsme vyhráli tříbrankovým rozdílem, byli jsme lepší. Měli jsme daleko více šancí. Po zápase s Petřínem, Doubravkou a Soběslaví jsme se konečně vrátili k tomu, co chceme hrát. Kluci odehráli dobrý zápas,“ byl spokojený trenér Klatov Michal Hoffmann.

Poločas: 0:1. Branky: 45. Presl, 59. a 74. J. Zajíček. Rozhodčí: Hamouz. ŽK: 1:2. ČK: 1:0 (65. Koktavý). Diváci: 76. Sestava Klatov: Novák – Šoul, Presl, Mészáros, J. Zajíček, Vacek (63. Janda), Brabec, Sojka (82. Barborka), Prančl (77. Partyngl), Lukeš (77. Aizner), Marek (63. Krejčiřík). Trenér: Michal Hoffmann.

VIDEO: Zruč otočila bitvu s Chotíkovem. Tři body zařídil v nastavení Adam Král