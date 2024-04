„Na kluky jsem pyšný. Musím je pochválit za to, jak přistoupili k celému týdnu. S Petřínem jsem pak viděl partu, která se rve o bod do posledních minut. S výsledkem spokojeni být nemůžeme, ale na dalších věcech se dá stavět. Samozřejmě, kdo bude chtít, vždycky si chyby najde. My ale budeme i nadále pracovat, abychom každý zápas odehráli s hlavou vzhůru,“ prohlásil po dalším bezbodovém zápase dvaatřicetiletý klatovský trenér Martin Janda.

Krize fotbalistů pokračuje. Bojovný výkon na divizního lídra nestačil

„Utkání splnilo naše očekávání, Klatovy hrály přesně to, co jsme čekali. Domácí tým byl zalezlý a své strategii zůstal věrný i poté, co jsme relativně brzy vstřelili první branku. Klatovy toho moc neměly, v posledních dvaceti minutách tam ale byly situace, které klidně mohly skončit gólem. Nám pomohli střídající hráči, ukázalo se, že máme silnou lavičku. V závěru jsme pak vstřelili pojistku a připsali si důležité tři body,“ řekl zkušený kouč Petřína Radek Vodrážka.

Poločas: 0:1. Branky: 15. J. Vodrážka, 89. Tětek. Rozhodčí: Babka. ŽK: 1:3. Diváci: 333. SK Klatovy 1898: Valeš – Presl, Ferko (64. Jan Vaněk), Kortán, Mészáros (16. Lávička), Prokop (69. Ondřej Mareš), Vacek, Holík, Přibáň, Lukeš, Marek Brož. Trenér: Martin Janda. Sestava SK Petřín Plzeň: Suchý – Bednář (79. Hájek, 90+2. Heller), Vohrna (79. Tětek), Klich, Kohout, Maxa (79. Vanc), J. Vodrážka (66. Treml), Mudra, Nový, Lisý, Flachs. Trenér: Radek Vodrážka.

OHLASY Z PŘEBORU: Nýrsko vstalo z popela a má bod, Černice překvapily Rapid

SK SENCO Doubravka – Hořovice 0:0

„V prvním poločase měl soupeř více ze hry, ale do šancí jsme ho příliš nepouštěli. Naopak my jsme se dvakrát dostali do slušných pozic, ale neproměnili jsme je. Celkově to bylo čekání na první branku. Ve druhé půli jsme toho tam měli víc, ale v koncovce se nám nedařilo. Remíza asi zasloužená, hosté hráli dobře. Chtěl bych vyzdvihnout i výkon rozhodčích,“ řekl po zápase ostřílený kouč fotbalistů SK SENCO Doubravka Pavel Vaigl.

Rozhodčí: Pachtová. ŽK: 4:3. Diváci: 150. Sestava SK SENCO Doubravka: Luhový – Krejčí, Renza, Roubal, Skopový (81. Blažek), Černý, Martin Nový (67. T. Zajíček), Kule, Mlynařík, R. Novák, Ungr (59. Patrovský). Trenér: Pavel Vaigl.

I. A TŘÍDA: Luby skolily Staňkov, fotbalisté Kolovče loupili na hřišti Sušice

Spartak Soběslav – FK Tachov 2:1

„Už se to stejné opakuje nějaký zápas za sebou. Měli jsme příležitosti, abychom odskočili na dvoubrankový rozdíl, čímž bychom pak zápas definitivně zlomili na naši stranu. Bohužel se to nepovedlo a následně jsme byli potrestáni. Chybí nám takový faktor x, kterým bychom ty zápasy rozhodli. Doplácíme na nezkušenost. Pro většina hráčů je to první rok v divizi a je to znát v klíčových momentech,“ mrzela těsná porážka trenéra Tachova Lukáše Hudce.

Poločas: 0:1. Branky: 65. Pavlík, 84. Coufal – 5. Bulaiev. Rozhodčí: Šterba. ŽK: 2:3. Diváci: 210. Sestava FK Tachov: Landrgott – Bulaiev (66. Semenov), Pavlas (66. Lafranchi), Sloup, Viterna (73. Frank), P. Kořínek, Šoul, Šroub (66. A. Kořínek), Vejvoda, Sláma, Braun. Trenér: Lukáš Hudec.

I. B třída: Měcholupy zničily Švihov, Horažďovice nadělily Svéradicím sedmičku

FC Rokycany – FK Příbram B 2:1

„Na soupeře jsme se připravovali. I tak ale na nás výborně nastoupil a v první půli byl lepším týmem. Do vyložených šancí jsme je ale nepouštěli. Pak ale udeřil ze standardky ke konci půle. My asi potřebujeme prohrávat, abychom pak zabrali. Po pauze jsme hráli dobře, povedlo se nám to otočit a navíc jsme tam měli ještě řadu vyložených šancí. Nakonec jsme ale mohli úplně vše ztratit. Dan Houdek nás ale zachránil, když chytil penaltu. Pro nás ohromně cenné vítězství,“ radoval se lodivod Rokycan Michal Veselý.

Poločas: 0:1. Branky: 59. Kroc, 63. Matas – 45. Antwi. Rozhodčí: Žurek. ŽK: 3:1. Diváci: 150. Sestava FC Rokycany: Houdek – Matas, Rybař, Simon Horváth, Laubr (61. Eger), Kroc (85. Karlíček), Pergl (85. Ryba), Lehký, Janota, Pražský (46. Černý), Titl (72. Hereit). Trenér: Michal Veselý.

OBRAZEM: Volduchy překvapily lídra, z jeho horké půdy přivezly cenný bod

SK Aritma Praha – TJ Jiskra Domažlice B 1:1

„Bylo to těžké, ale hodně kvalitní utkání na divizi. Soupeř hrozil především ze standardních situací, měl více ze hry. My jsme naopak vyčkávali na brejky, které jsme i měli a mohli jsme v závěru rozhodnout. Zachránila nás ale i tyčka a břevno. Za bod jsme rádi,“ hodnotil trenér Jiskry Pavel Macháč.

Poločas: 0:1. Branky: 49, Hodík – 22. Copák. Rozhodčí: Švec. ŽK: 1:3. ČK: 0:1 (90+3. Velfl). Diváci: 120. Sestava TJ Jiskra Domažlice B: Cherepko – Soběhart, Secký, Žák, Staněk, Velfl, Červený, Copák, Hendrych, Kašpar (79. Pecháček), Aubrecht. Trenér: Pavel Macháč.

Fotbalisté Robstavu dostali na Slavii výprask. Co na to řekl kouč Purkart?