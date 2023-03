SK Petřín Plzeň – SK SENCO Doubravka 4:0

„Proti Doubravce se nám dlouhodobě nedaří, o to víc jsme rádi, jak jsme tento zápas zvládli. I když utkání nemělo tak vysokou úroveň, myslím si, že jsme byli od začátku lepším týmem a zaslouženě si dokráčeli pro vítězství. Výsledek podle mě odpovídá dění na hřišti, jsme určitě spokojení,“ pochvaloval si po skončení duelu trenér fotbalistů Petřína Jan Pleticha, který na lavičce v roli hlavního kouče nahradil disciplinární komisí potrestaného Radka Vodrážku.

„Lepili jsme sestavu a navíc se ještě zranil brzy Rouby (Lukáš Roubal - pozn. redakce). Udělali jsme chyby, které domácí Petřín potrestal. Trochu jsme mu to tak tím ulehčili. Sám si už nepamatuji, kdy jsme naposledy dostali tolik gólů. Kluci se snažili, ale prostě nám to nesedelo. Pozitivem byl akorát David Novák, který se dal zdravotně dohromady a byl v sobotu naším nejlepším hráčem,“ řekl po utkání zkušený kormidelník plzeňské Doubravky Josef Michálek.

Poločas: 2:0. Branky: 33., 59. a 86. z penalty Demeter, 36. Kohout. Rozhodčí: Beneš. ŽK: 2:4. Diváci: 120. Sestava SK Petřín Plzeň: Suchý – Klich, Vikler, Kohout, Treml – Bednář, David Heller (70. Tětek) – Demeter (86. Tříska), Petr Zajíček (70. Lisý), Provod (81. Dan Vodrážka) – Šimáně (81. Vanc). Trenér: Jan Pleticha. Sestava SK SENCO Doubravka: Luhový – Krystl, Krejčí, Novák, Kubička – Fleissig (54. Ungr), Česák, Künstner, Vacata – Roubal (15. Bělohlav) – Řehoř. Trenér: Josef Michálek.

FC Rokycany – SK Horní Bříza 0:0

„Nenavázali jsme na výborný výkon v Lomu. První poločas nebyl z naší strany vůbec dobrý. Po pauze jsme se zlepšili, ale soupeř celkově odehrál výborný zápas. Hosté dobře bránili a hrozili z brejků a ze standardní situací. Z naší strany ale měla být větší aktivita a důraz. Ve druhé půli jsme si vypracovali nějaké šance, ale poslední dobou se opravdu trápíme v koncovce. To se s námi táhne už od podzimu. Nelepí nám to,“ smutnil trenér Rokycan Milan Dejmek.

Horní Bříza po remíze vyválčila druhý bod v řadě. „Hráči hráli zodpovědně, dobře jsme dostupovali soupeře a uhráli jsme maximum, co jsme mohli. Domácí tým byl lepší na balonu, ale my jsme ho dobrou obranou nepouštěli příliš ke své brance. My i Rokycany jsme měli nějaké šance, ale v konečném součtu je ta remíza asi spravedlivá,“ nechal se slyšet kormidelník Horní Břízy Martin Löffelman.

Rozhodčí: Hániš. ŽK: 1:1. Diváci: 100. Sestava FC Rokycany: Houdek – Tomáš Zajíček, Jan Hereit, Matas, Glazer – Pergl (46. Titl), Pražský (63. Holek), Plzák (85. Ryba), Oshogie Umosor – Nový, Procházka. Trenér: Milan Dejmek. Sestava SK Horní Bříza: Schimmer – Kraček (73. Reindl), Netáhlo, Lavička, Koudele – Do Tang Tung, Jáchym Trojanec, Jan Paukner (90. Moule), Čeliš – Sedlecký (56. Šebek), Šmíd (73. Mornštajn). Trenér: Martin Löffelman.

TJ Jiskra Domažlice B – FK Komárov 0:1

„Hlavní hřiště bylo pod vodou a museli jsme tak hrát na umělce, což vyhovovalo soupeři, který byl soubojový. Brzo jsme dostali branku. Pak oni zalezli a my do nich neúspěšně bušili. Gólovky měli Sedláček a Velfl, ale ani jeden z nich ji bohužel neproměnil. Komárovu se to povedlo odbránit až do konce,“ byl zklamaný lodivod Jiskry B Stanislav Vítovec.

Poločas: 0:1. Branka: 5. Vokáč. Rozhodčí: Žurek. ŽK: 2:2. Diváci: 80. Hřiště: UMT TJ Jiskra Domažlice. Sestava TJ Jiskra Domažlice B: Červený – Tomáš Korelus, Vlček, Nedvěd, Lukáš Korelus, Holík, Sedláček, Copák (60. Soběhart), Jahn, Velfl (69. Bauer), Vůch. Trenér: Stanislav Vítovec.

Ostatní výsledky 17. kola FORTUNA divize A: Mariánské Lázně – Lom 0:3 (0:1, 32. Skopec, 56. Cinkanič vlastní, 77. Slavík), Český Krumlov – Aritma Praha 1:3 (0:2, 54. Vávra – 7. Novotný, 18. Vožický, 71. Macháček), Katovice – Příbram B 3:5 (2:1, 3. Požárek, 42. Kadula, 88. Uher – 18. a 49. Fall, 48. a 57. Štěpánek, 78. Janoch vlastní), Hořovice – Soběslav 2:1 (1:1, 5. Mareš z penalty, 55. Čapek – 43. Mazouch), Tochovice – Klatovy (odloženo, 19. dubna od 17 hodin).

