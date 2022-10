„Pokud chceme hrát o nejvyšší příčky, taková utkání musíme zvládnout dotáhnout do vítězného konce. Byli jsme lepší a když už jsme se konečně dostali do vedení, tak následně jsme darovali soupeři dva góly. To se nám nesmí stávat a bude nás to dlouho mrzet,“ byl zklamaný trenér Petřína Jan Pleticha.

Zdroj: facebook Slavoj Český Krumlov

Poločas: 0:0. Branky: 61. Kohout vlastní, 78. Novák – 59. Bednář. Rozhodčí: Panský. ŽK: 4:5. Diváci: 195. Sestava SK Petřín Plzeň: Suchý – Bednář, Kohout, Klich, Lisý, P. Zajíček (72. D. Heller), Šimáně (83. Štefl), Vinkler, J. Vodrážka, Provod, Demeter (83. Vanc). Trenér: Jan Pleticha.

FOTO, VIDEO: Dokonalý obrat! Plzeňské béčko vstalo z mrtvých a slaví další výhru

Mariánské Lázně – Jiskra Domažlice B 4:3

Zdroj: tvcom.cz

„Sráží nás v obraně individuální chyby. Herně to od nás nebylo vůbec špatné, ale pak vždy lacino inkasujeme. Sami se navíc na góly nadřeme a nakonec nám nestačí ani tři, abychom získali nějaké body. V závěru nás dorazila penalta, která následovala po ruce. Hned vzápětí jsme z rozehrávky dostali další gól,“ litoval kouč béčka Domažlic Stanislav Vítovec.

Poločas: 1:1. Branky: 3. a 53. Pěček, 83. z penalty D. Skopový, 84. F. Prokop – 40. a 71. Velfl, 74. Růžička. Rozhodčí: Lovětínský. ŽK: 4:5. ČK: 0:1 (81. T. Korelus). Diváci: 120. Sestava Jiskry Domažlice B: Červený – L. Korelus (46. Sedláček), Jahn, Hojda (89. Sloup), T. Korelus, Vojtko (89. Marek), Černý, Velfl, Janča (77. Voves), Bílik, Buršík (77. Vlček). Trenér: Stanislav Vítovec.

FOTO, VIDEO: Druhá výhra v řadě, znovu s čistým štítem. Jiskra skolila Písek

SK Klatovy 1898 – SENCO Doubravka 2:2

„Opět panuje velké zklamání. Na začátku bylo SENCO lepší a nás podržel Novas v bráně. Pak jsme inkasovali z brejku, což nás ale nejspíš nakoplo. Do poločasu jsme zápas otočili a měli i další šance. Ve druhé půli jsme si vytvořili spoustu příležitostí, z nichž jsme rozhodně měli utkání rozhodnout. Jenže to se nestalo, naopak jsme inkasovali po zbytečném rohovém kopu. Je to snad šestý zápas v sezoně, ve kterém jsme dostali gól po 80. minutě, a to je trestuhodné,“ řekl po zápase klatovský kapitán Milan Mészáros.

Zklamání, pronesl po domácí remíze s Doubravkou kapitán klatovských fotbalistů

„Jeli jsme do Klatov s cílem neprohrát, což se povedlo. Vzhledem k průběhu zápasu bereme bod všemi deseti. V prvním poločase jsme byli herně lepší a dostali jsme se do vedení. Ta branka nám paradoxně uškodila, Klatovy byly dominantní a otočily to. Druhá část byla taková nahoru dolů na těžkém terénu. Nakonec jsme srovnali po standardce. Za mě zasloužená remíza,“ prohlásil po nerozhodném zápase hlavní trenér Doubravky Josef Michálek.

Poločas: 2:1. Branky: 27. Mészáros, 39. Presl – 24. Marek Patrovský, 81. Krejčí. Rozhodčí: Pena. ŽK: 2:2. Diváci: 150. Sestava SK Klatovy 1898: Novák – Ferko, Šoul (77. Holík), Presl, Janda, Mészáros, Krejčířík, Brabec, Málek (70. Vacek), Lukeš, Prančl. Trenér: Michal Hoffmann. Sestava SK SENCO Doubravka: Janiš – Martin Nový, Fleissig, Marek Patrovský, Paul, Ungr, Vacata (90. Pracht), Krejčí, Světlík, Česák, J. Trojanec (67. Uzlík). Trenér: Josef Michálek.

O vítězství Viktorie nad Mladou Boleslaví rozhodli obránci Pernica a Jemelka

SK Horní Bříza – FK Komárov 0:3

Zdroj: tvcom.cz

„První poločas jsme odehráli takticky na jedničku, když jsme soupeře nepustili do žádné šance. Pak jsme ale brzy inkasovali a museli jsme to otevřít. Měli jsme obrovskou příležitost na srovnání. Tu jsme ale neproměnili a hned z brejku nás Komárov potrestal podruhé. Ještě jsme pak měli další tutovku, abychom to zdramatizovali, ale Honza Paukner přestřelil branku z malého vápna. Hosté naopak poté dali třetí gól,“ mrzelo lodivoda Horní Břízy Martina Löffelmana.

Poločas: 0:0. Branky: 51. z penalty Pužík, 65. a 86. Mojdl. Rozhodčí: Hoch. ŽK: 1:0. Diváci: 134. Sestava SK Horní Bříza: Schimmer – Krystl (63. Sedlecký), Lavička, Rous, Šmíd (76. Reindl), Do Thang Tung, Koudele, Netáhlo (16. Mašek), Tichý, Kraček, J. Paukner. Trenér: Martin Löffelman.

S Boleslaví jsme to zvládli poměrně dobře, říkal spokojený kouč Bílek

FC Rokycany – SK Hořovice 0:0

Zdroj: tvcom.cz

„Byl to náš nejhorší podzimní výkon. Hlavně první půle byla od nás strašidelná, málo jsme běhali a chyběla nám i agresivita. Po pauze jsme se zlepšili a celkově jsme si vypracovali asi dvě gólové šance, které jsme ale neproměnili. Hořovice neměly celý zápas nic a asi jim i vyhovoval remízový výsledek. Pro nás to naopak je ztráta,“ hodnotil duel zkušený kormidelník Rokycan Milan Dejmek.

Rozhodčí: Žurek. ŽK: 1:0. Diváci: 163. Sestava Rokycan: L. Růžička – Matas, T. Zajíček, Holek, Procházka, Černý (72. Pražský), Plzák (80. Titl), Lehký, Michal Nový (88. Stejskal), Janota, Kroc. Trenér: Milan Dejmek.