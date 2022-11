SK Aritma Praha – SK Klatovy 1898 0:2

Zdroj: tvcom.cz

„Do Prahy jsme jeli s vědomím toho, že Aritma doma ještě neprohrála, ale chtěli jsme tady udělat nějaký bod. Kluky musím pochválit, podali výborný výkon. Aritma hrozila pouze ze vzduchu, z dlouhých balonů, ale kluci to všechno uskákali. Dvakrát jsme udeřili z brejků a vezeme si výhru 2:0. Podle mého názoru je výsledek zasloužený a věřím, že nás povzbudí do další práce v zimní přípravě,“ řekl klatovský trenér Michal Hoffmann.

Zdroj: Deník/Martin Mangl

Poločas: 0:1. Branky: 20. Presl, 89. Šoul. Rozhodčí: Milner. ŽK: 3:2. Diváci: 100. Sestava SK Klatovy 1898: Ondřej Valeš – Ferko, Šoul, Michal Marek (52. Janda), Presl, Mészáros, Krejčiřík (90. Ondřej Mareš), Adam Vacek, František Holík, Lukeš, Prančl (84. Suchý). Trenér: Michal Hoffmann.

SK Petřín Plzeň – VIAGEM Příbram B 3:1

15. kolo FORTUNA divize A: SK Petřín Plzeň - FK VIAGEM Příbram B 3:1.Zdroj: Vlaďka Štychová

„Pomohla nám první branka ze standardky, která byla zároveň první po hodně dlouhé době. Příbram více držela míč, ale my jsme v úvodu dokázali využívat jejich ztráty. Mohli jsme klidně vést i o pět gólů. Pak ale hosté pokračovali v tlaku, který ještě vygradoval po snížení. Bránili jsme se, ale do větších šancí jsme hosty nepustili. V závěru po prostřídání jejich tlak už polevil,“ uvedl po vítězném zápase hlavní a zkušený kouč plzeňského Petřína Radek Vodrážka.

Poločas: 3:0. Branky: 10. Kohout, 14. J. Vodrážka, 23. P. Zajíček – 50. z penalty Hájek. Rozhodčí: Tupý. ŽK: 1:2. Diváci: 100. Sestava SK Petřín Plzeň: Suchý – Bednář, Kohout, Klich, D. Heller (62. Tětek), JanVodrážka (62. Voves), Šimáně (80. Škarda), Petr Zajíček, Michal Provod (86. Maxa), Demeter (80. Škarda), Dan Vodrážka. Trenér: Radek Vodrážka.

SENCO Doubravka – Jiskra Domažlice B 0:0

Zdroj: tvcom.cz

„Před zápasem jsme chtěli rozhodně víc, ale vzhledem k průběhu utkání bod nakonec bereme. Největší šanci zápasu měli hosté v první půli. My naopak si něco vypracovali po půli,“ sdělil asistent kouče Doubravky David Novák.

FOTO, VIDEO: Šlágr na Střelnici skončil remízou. Jiskru spasila paráda kapitána

„Zasloužená remíza. V prvním poločas jsme byli lepší, měli jsme tam dvě šance. Martin Buršík netrefil prázdnou bránu. Po pauze ale byla naopak lepší Doubravka, která také neproměnila dvě příležitosti. Byl to spíše boj než fotbal. SENCU se dařilo v poslední době a nasbíralo v posledních utkáních stejně bodů jako my, takže remízu bereme,“ hodnotil trenér béčka Jiskry Stanislav Vítovec.

Poločas: 0:0. Rozhodčí: Havlík. ŽK: 6:3. Diváci: 110. Sestava SK SENCO Doubravka: Luhový – Marek Patrovský, Paul, Martin Nový, Vacata, Krejčí (65. Fleissig), Česák, Ungr, Künstner, Uzlík, Trojanec. Trenér: Josef Michálek. Sestava Jiskry Domažlice B: Červený – L. Korelus, T. Korelus, Jahn, Vlček (90+2. Vojtko), Bílik (86. Tumpach), Janča, Buršík (76. Voves), Hojda, Sloup, Nedvěd (46. Marek, 90+2. Soběhart). Trenér: Stanislav Vítovec.

OBRAZEM: Senzační skalp na závěr. Klatovští fotbalisté skolili pražskou Aritmu

SK Horní Bříza – SK Tochovice 0:2

Zdroj: tvcom.cz

„Vyrovnaný zápas, který rozhodla efektivita v zakončení. Soupeř měl za celé utkání dvě šance, navíc ta druhá ani nebyla gólová příležitost. Ale proměnil je. My se naopak v zakončení trápíme a nevyužijeme ani nejvyloženější šance,“ komentoval domácí zápas sekretář Horní Břízy Stanislav Kapr.

Poločas: 0:1. Branky: 42. a 51. Čížek. Rozhodčí: Suchánek. ŽK: 0:0. ČK: 1:0 (77. Rous). Diváci: 180. Sestava H. Břízy: Schimmer – Krystl, Lavička, Rous, Netáhlo (79. Reindl), Tung (73. M. Paukner), Tichý (56. Sedlecký), Kraček (56. Koudele), J. Paukner, Šmíd, Mašek (46. Čeliš). Trenér: Martin Löffelman.

VIDEO: Přeštice urvaly na hřišti lídra z pražských Bohemians cenný bod

FK Komárov – FC Rokycany 3:1

Zdroj: tvcom.cz

„Komárov byl v úvodu lepší a vypracoval si dvě šance, ale podržel nás brankář Růžička. Pak jsme hru vyrovnali a vstřelili jsme branku. Následně jsme začali tušit, že bude něco špatně. Rozhodčí zcela tendenčně řídili utkání. Na úvod přišla zcela vymyšlená penalta, kdy jejich hráč skočil plavmo přes našeho gólmana. Za druhý gól jsme si mohli sami. Při třetím nám zalehl jejich hráč brankáře, přesto se pokračovalo ve hře, a padl gól do prázdné branky. Každopádně jsme odjeli odtamtud naštvaní. Myslel jsem, že už by se něco takového nemělo na hřišti stávat, ale asi to stále není v pohodě,“ neskrýval rozhořčení rokycanský lodivod Milan Dejmek, jehož tým přezimuje devátý.

Poločas: 0:1. Branky: 51. z penalty a 72. Pužík, 61. Lang – 25. Glazer. Rozhodčí: Hlaváček. ŽK: 1:5. Diváci: 240. Sestava Rokycan: L. Růžička – Matas, Simon Horváth, Hereit, Glazer, T. Zajíček (77. Michal Nový), Procházka, Černý, Pražský (77. Stejskal), Holek (77. Janota), Kroc (46. Laubr). Trenér: Milan Dejmek.

FOTO: Kaňka na závěr jinak úspěšného roku, i tak bude Viktoria první