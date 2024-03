„První zápas je vždycky těžký. Navíc proti Komárovu se nám dlouhodobě nedaří. Utkání nenabídlo příliš šancí, rozhodla jediná branka ze standardky. Soupeře jsme také prakticky k ničemu nepustili. Závěr byl celkem vyhrocený, ale zvládli jsme ho. Skvělé tři body, ostatní soupeři navíc ztráceli, takže je to pěkný pohled na tabulku,“ rozplýval se trenér Petřína Plzeňanů Radek Vodrážka.

Poločas: 1:0. Branky: 31. Lukáš Nový. Rozhodčí: Vojáček. ŽK: 6:1. Diváci: 130. Sestava SK Petřín Plzeň: Suchý – Michal Provod (70. Flachs), Aleš Demeter, Bednář, Lukáš Nový (70. Treml), Jan Mudra, Maxa, Lisý, Jan Vodrážka (62. Vohrna), Klich (85. Vanc), Kohout. Trenér: Radek Vodrážka.

Slavoj Český Krumlov – SK SENCO Doubravka 1:2

„Byli jsme po dlouhé době na trávě, takže zpočátku to bylo opatrné z obou dvou stran. Herně jsme měli o něco navrch, ale ve druhé půli jsme pak za stavu 2:0 neproměnili dost příležitostí. Po snížení byl závěr zápasu pro nás trochu těžší. Domácí se rvali až do konce a mělo to náboj. Byly tam nějaké nakopávané balony, takže jsme se strachovali, ale těsný náskok jsme uhájili,“ těšilo lodivoda fotbalové Doubravky Pavla Vaigla.

Poločas: 0:1. Branky: 68. Polanský – 41. Kule, 46. Skopový. Rozhodčí: Koranda. ŽK: 1:2. Diváci: 205. Sestava SK SENCO Doubravka: Luhový – Renza (72. Pinc), Skopový (72. Patrovský), Černý (80. Kovář), R. Novák, Mlynařík, Kule (80. Ungr), Roubal, P. Zajíček, Martin Nový, Krejčí. Trenér: Pavel Vaigl.

Viktoria Mariánské Lázně – SK Klatovy 1898 1:1

„Kluci zaslouží lehkou pochvalu, bod z Mariánských Lázní se počítá. Utkání jako takové příliš fotbalové krásy nenabídlo, byly to spíš taktické šachy. My jsme sice dopředu nebyli tolik nebezpeční, ale hráli jsme velmi organizovaně a podařilo se nám udeřit ze standardní situace. Mrzí mě inkasovaná branka, rovněž ze standardky, což je u nás už taková klasika. Celkově ale můžeme být spokojení,“ svěřil se po skončení duelu klatovský trenér Matěj Spěváček.

Poločas: 0:1. Branky: 57. Cinkanič – 9. Tadeáš Přibáň. Rozhodčí: Gerhardt. ŽK: 4:1. Diváci: 100. Sestava SK Klatovy 1898: Valeš – Ferko, Lávička (60. Vacek), Janda, Mészáros, Ondřej Mareš (75. Vaněk), Prokop, Holík, Tadeáš Přibáň, Michal Lukeš (90. Král), Brož. Trenér: Matěj Spěváček.

TJ Jiskra Domažlice B – FC Rokycany 1:0

„První půle byla opatrná z obou stran. Soupeř měl jednu obrovskou šanci, kterou ale neproměnil. O pauze jsme vystřídali a herně jsme se zvedli. Byli jsme aktivnější a jeden z centrů si hostující obránce srazil do brány. Měli jsme tam ještě nějaké další možnosti, ale podržel nás také dvakrát gólman Cherepko. Pro nás ohromně cenné vítězství,“ řekl kouč béčka Domažlic Pavel Macháč.

„Za mě to byl vyrovnaný zápas. V prvním poločase jsme měli více ze hry, ale nedali jsme obrovskou šanci. Plus jsme nevyužili ani další možnosti. Špatná koncovka nás znovu srazila. Po pauze byla lepší Jiskra, ale i tak jsme ji k ničemu příliš nepustili. Nakonec ji pomohl náš vlastenec,“ mrzelo trenéra hostujících Rokycan Michala Veselého.

Poločas: 0:0. Branka: 59. vl. Hereit. Rozhodčí: Nehasil. ŽK: 1:2. Diváci: 105. Sestava TJ Jiskra Domažlice B: Cherepko – F. Červený, Velfl, Hendrych (46. Staněk), Jahn, Žák (46. Copák), Janča (90+2. Rejthar), Secký, J. Korelus, Soběhart, Sedláček. Trenér: Pavel Macháč. Sestava FC Rokycany: Houdek – Matas, Titl (63. Lehký), Pergl (84. M. Drábek), Dulík, Pražský (63. Černý), Kroc, Ryba (70. Karlíček), Hereit, Rybař, Janota. Trenér: Michal Veselý.

Jindřichův Hradec – FK Tachov 3:2

„Měli jsme více šancí než domácí, k tomu jsme neproměnili v první půli pokutový kop, když jsme trefili tyčku. Bohužel závěr se nám nepovedl, dostali jsme dva slepené góly. Mrzí to hodně, že nemáme ani bod,“ litoval těsné a velmi nešťastné porážky tachovský kouč Lukáš Hudec.

Poločas: 0:0. Branky: 12. a 88. Mischnik, 84. Plucar – 51. a 62. A. Kořínek. Rozhodčí: Tupý. ŽK: 3:1. Diváci: 200. Sestava FK Tachov: Landrgott – Semenov (75. Bulaiev), Sloup, Frank (88. Terč), Viterna (75. Pavlas), P. Kořínek, Šoul, Vejvoda, A. Kořínek (64. Lafranchi), Sláma, Braun. Trenér: Lukáš Hudec.

