„Až do červené karty to vypadalo dobře. Měli jsme navrch a dostali se do vedení. Po vyloučení Provoda, který sáhl po unikajícím soupeři, jsme to museli trochu přeskupit, ale zvládli jsme to. Dobře jsme bránili a čekali jsme na brejky. Pak sice soupeř během chvíle snížil na 3:2, ale my hned po rozehrávce dali gól, což Katovice definitivně srazilo,“ hodnotil trenér Petřína Radek Vodrážka.

Poločas: 1:0. Branky: 9. Mudra, 49. z penalty Bednář, 68. Demeter, 85. Vanc – 76. Sládek, 83. z penalty Janoch. Rozhodčí: Popelka. ŽK: 3:2. ČK: 1:0 (25. Provod). Diváci: 100. Sestava SK Petřín Plzeň: Suchý – Bednář, Mudra, Lisý, Demeter (87. Flachs), L. Nový, J. Vodrážka (46. Vanc), Kohout (75. Vinkler), Klich, Maxa (72. Treml), Provod. Trenér: Radek Vodrážka.

TJ Jiskra Domažlice B – Slavoj Český Krumlov 3:2

„Už se nám konečně ustálila sestava. První půle byla v naší režii, ale bylo to bohužel jen 1:0. Neproměňování šancí nás tak i stále trápí. Pak hosté vyrovnali hru a srovnali po rohu. Následně se ale potvrdila síla naší lavičky, závěr patřil nám, i když jsme si to pak trochu zkomplikovali. Výhru jsme si ale po průběhu zasloužili, konečně jsme to tak mohli oslavit,“ byla znát spokojenost ve slovech trenéra béčka fotbalových Domažlic Štěpána Hirschla.

Poločas: 1:0. Branky: 20. Černý, 88. Vlček, 89. Staněk – 61. Gelnar, 90+1. Matuška. Rozhodčí: Beneš. ŽK: 1:3. Diváci: 100. Sestava TJ Jiskra Domažlice B: Strolený – J. Korelus, Secký, Janča (70. Soběhart), Sedláček, T. Korelus, Černý (79. Copák), Sojka, Bílik (90. Voves), Vlček (90. Žák), Aubrecht (70. Staněk). Trenér: Štěpán Hirschl.

FK Příbram B – SK Klatovy 1898 4:1

„Jsme samozřejmě zklamaní, jelikož jsme si z Příbrami chtěli odvézt nějaký bod. Příbram ale byla od začátku fotbalovější a více na míči, zatímco my byli až zbytečně ustrašení. A také jsme za to byli potrestáni. Porážka nás moc mrzí, zvlášť, když jsme všechny branky soupeři darovali po našich chybách,“ lamentoval po zápase zkušený klatovský kapitán Milan Mészáros.

Poločas: 1:0. Branky: 18. a 56. Krch z penalty, 65. Nsunzu, 79. Krasniqi – 57. Vaněk. Rozhodčí: Itugrafov. ŽK: 3:5. Diváci: 150. Sestava SK Klatovy 1898: Novák – Janota (77. Ondřej Mareš), Ferko, Presl, Lávička (82. Jiří Mareš), Janda, Mészáros (82. Barborka), Krejčiřík, Vacek (58. Prokop), Vaněk (58. Holík), Lukeš. Trenér: Matěj Spěváček.

FC Rokycany – FK Komárov 2:2

„Nezačali jsme dobře a brzy jsme prohrávali. Kluci ale postupně přidali, hnal je dopředu i početný kotel našich dorostenců. Skvělá atmosféra nám pomohla k tomu, že jsme utkání otočili. Hráči se vydali. Měli jsme to vedení už pak udržet, ale zase nás srazila chyba. Je to ztráta,“ řekl trenér Rokycan Michal Veselý.

Poločas: 0:1. Branky: 57. Hereit, 63. Rybař – 11. Vokáč, 78. Břížďala. Rozhodčí: Nehasil. ŽK: 5:2. Diváci: 220. Sestava FC Rokycany: Houdek – T. Zajíček, Matas, Rybař, Glazer, Laubr (83. Plzák), Hereit, Lehký (83. Horváth), Michal Nový (55. Smíšek), Černý (71. Karlíček), Procházka (71. Pergl). Trenér: Michal Veselý.

Spartak Soběslav – SK SENCO Doubravka 2:0

„První půle byla vyrovnaná. Po pauze jsme dostali zbytečně brzo branku, která rozhodla celé utkání. My jsme to pak museli vytáhnout a domácí poté z brejku přidali druhý gól. I přes dvě obdržené branky to směrem dozadu bylo dobré, špatné je to ale na druhé straně, kde to drhne, strašně těžce si vypracováváme šance,“ vysvětloval lodivod plzeňské Doubravky Pavel Vaigl.

Poločas: 0:0. Branky: 4. Vaněk, 69. Vítovec. Rozhodčí: Koranda. ŽK: 1:1. Diváci: 177. Sestava SK SENCO Doubravka: Luhový – Krejčí, P. Zajíček, Uzlík (46. Kule), Kovář (46. Patrovský), Blažek, Hendrych (72. Světlík), Vacata (63. Jandík), Mlynařík (81. D. Novák), R. Novák, Nový. Trenér: Pavel Vaigl.

FK Tachov – SK Aritma Praha 1:2

„V prvním poločase jsme měli více ze hry, ale bohužel jsme si nepohlídali standardku a lacino jsme inkasovali. Po pauze byli hosté stále zalezlí a čekali na brejky, které se nám dařilo zachytávat. Když už se nám povedlo vyrovnat, tak hned vzápětí dostaneme facku po hrubé individuální chybě, kdy náš hráč nedostoupí soupeře. Zkoušeli jsme to pak ještě dlouhými balony, ale hostující obránci to už uskákali. Je to hodně frustrující. Znovu jsme odehráli slušný zápas, ale opět jsme bez bodů,“ byl zklamaný tachovský kormidelník Jaroslav Pták.

Poločas: 0:1. Branky: 67. P. Kořínek – 28. Hodík, 69.T. Kořínek. Rozhodčí: Lafek. ŽK: 1:1. Diváci: 250. Sestava FK Tachov: Langr – Umanskyi (76. Bulaiev), Mráz, Habart, Viterna, Lanfranchi, P. Kořínek, Šoul, Šroub (62. Vejvoda), Tušl, Sláma (46. Semenov). Trenér: Jaroslav Pták.

