SK Petřín Plzeň – SK Aritma Praha 1:1

„Bolí to všechny. Před týdnem jsme dostali gól také v závěru, teď to bylo doslova v poslední vteřině. Už jsme pak ani nemohli rozehrát. Hráli jsme dobře, ale trápí nás to co na podzim. Zatím nestřílíme branky. Měli tři, čtyři tutovky, které jsme měli proměnit, ale bohužel. Je to škoda, jsme stále ale první, jedeme dál,“ řekl po zápase trenér fotbalového Petřína Radek Vodrážka.