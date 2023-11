„V první půli jsme plnili, co jsme měli, a dostali jsme se do vedení. Po pauze jsme ale přestali hrát, začali jsme být nedisciplinovaní. Nejprve jsme dostali gól z penalty. Pak, i když šel soupeř do deseti, tak jsme inkasovali z rychlého brejku po našem rohovém kopu. Stihli jsme ještě snížit, ale to už bylo pozdě,“ litoval trenér béčka fotbalových Domažlic Pavel Dobrý.

Poločas: 0:1. Branky: 57. z penalty a 79. Bulaiev, 70. Kořínek – 31. Bílik, 90+2. Copák. Rozhodčí: Pachtová. ČK: 1:0. (68. Šroub). ŽK: 4:2. Diváci: 120. FK Tachov: Langr – Bulaiev, Habart, Viterna, Kořínek, Tušl (46. Umanskyi), Šoul, Šroub, Vejvoda (89. Mráz), Sláma (46. Semenov), Frank (46. Sloup). Trenér: Jaroslav Pták. TJ Jiskra Domažlice B: Červený – T. Korelus, Sojka, Sedláček (83. Žák), Hojda, Soběhart (64. Voves), J. Korelus (83. L. Korelus), Vlček (64. Staněk), Secký (69. Copák), Janča, Bílik. Trenér: Petr Dobrý.

SK SENCO Doubravka – FC Viktoria M. Lázně 1:1

„V prvním poločase jsme nehráli dobře, promrhali jsme ho a prohrávali jsme. Přesto jsme mohli vstřelit branku, kdy nám ale podle mě rozhodčí sebral regulérní gól, když hostující hráč svojí nešikovností nahrál míč našemu, který byl v ofsajdu. O pauze jsme pak udělali tři změny. Šli jsme trochu do rizika, kdy jsme chtěli hrát na vítězství. Vypracovali jsme si více šancí než soupeř, mohli jsme to rozhodnout, ale nepadlo nám to. Bohužel další remíza,“ mrzelo po utkání hlavního lodivoda plzeňské Doubravky Pavla Vaigla.

Poločas: 0:1. Branky: 57. Ungr – 14. Hošek. Rozhodčí: Eibl. ŽK: 1:0. Diváci: 80. Sestava SK SENCO Doubravka: Luhový – Krejčí, Martin Nový, D. Novák, P. Zajíček (46. Uzlík), Roubal, Blažek (46. Světlík), Vacata (46. Ungr), Kule (74. Kalina), Mlynařík, R. Novák. Trenér: Pavel Vaigl.

SK Aritma Praha – SK Klatovy 1898 4:2

„Přijde mi, že všem mančaftům v soutěži proti nám stačí hrát prvních dvacet třicet minut na to, aby ten výsledek byl pro ně pozitivní. Opakovaně nezvládáme první půle, což se stalo i teď na Aritmě,“ soukal ze sebe po zápase zklamaný trenér Klatov Matěj Spěváček. „Hned na začátku druhého poločasu jsme dostali čtvrtý gól, ale ten nás naštěstí nerozházel a zlepšili jsme se. Byť Aritma asi i polevila, protože věděla, že za stavu 4:0 se nám kam hnát,“ připustil kouč.

Poločas: 3:0. Branky: 20. a 49. Trenkwitz, 22. Macháček, 37. Dostál – 55. Mészáros, 65. O. Mareš. Rozhodčí: Novotný. ŽK: 0:3. Diváci: 100. Sestava SK Klatovy 1898: Valeš – Málek (46. O. Mareš), Ferko (63. Lávička), Presl, Janda (63. J. Mareš), Mészáros, Krejčiřík (46. Janota), Prokop, Holík, Velfl (72. Vaněk), Lukeš. Trenér: Matěj Spěváček.

FC Rokycany – Slavoj Český Krumlov 0:2

„Nepovedené utkání, nebyla tam za mě cítit vůle po vítězství, která by tam měla být. Opět jsme dostali gól z penalty, která byla už čtvrtá v posledních pěti zápasech. Po pauze jsme soupeře tlačili, vytvořili jsme si řadu šancí, ale nejsme schopní vstřelit gól. To se pak nedá vyhrát. Je znát, že na nás leží deka a jsme rádi, že už je podzim za námi,“ řekl rokycanský lodivod Michal Veselý.

Poločas: 0:1. Branky: 25. Kolář, 61. Parakhnenko. Rozhodčí: Švorc. ŽK: 2:4. Diváci: 169. Sestava FC Rokycany: Houdek – Holek, Matas, Rybař (62. Pražský), Drábek (76. Procházka), Laubr (81. Michal Nový), Plzák (46. Černý), Hereit, Lehký, Eger (62. Karlíček), Drábek. Trenér: Michal Veselý.

Spartak Soběslav – SK Petřín Plzeň 1:1

„Branka v samotném závěru zabolí. Navíc to byla taková střela z dálky, kdy Suchý, který jinak předvedl skvělý výkon, trochu podklouzl a nedostal se tam. Mohli jsme předtím zvýšit na 2:0, ale tři tutovky jsme zahodili. Stejně tak ale i domácí mohli srovnat už dříve,“ uznal trenér Petřína Radek Vodrážka, jehož tým čeká v pátek dohrávka s Tachovem. „Měli jsme v případě vítězství šanci se dotáhnout na první místo, takhle budeme bojovat o druhé. Bude se hrát na těžkém terénu a Tachov se zvedl. Nebude to nic jednoduchého,“ uvědomuje si kouč celku z Plzně, jehož tým před dohrávkou klesl na čtvrté místo.

Poločas: 0:1. Branky: 90+1. Vaněk – 15. z penalty Bednář. Rozhodčí: Popelka. ŽK: 4:5. Diváci: 107. Sestava SK Petřín Plzeň: Suchý – Bednář (86. Treml), Mudra, Lisý, Demeter (89. Tříska), Nový, Vodrážka (78. Šimáně), Klich, Flachs, Kohout, Provod (89. Maxa). Trenér: Radek Vodrážka.

