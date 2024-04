„Jsem rád, jak kluci k utkání přistoupili. Po posledním špatném zápase s Komárovem jsme si museli některé věci vyříkat. A hráči si to zcela vzali srdci. První poločas byl od nás dobrý, kdybychom vedli o pauze o tři branky, nikdo nemohl nic říct. Byl to zcela týmový výkon. Všichni bojovali na doraz. To bylo vidět nejvíce ve druhé půle, kterou jsme odehráli celou v oslabení,“ chválil mladý tachovský trenér Lukáš Hudec své svěřence.

Zklamaný byl naopak po porážce hostující Pavel Vaigl. „Byl to dosud nejhorší výkon, co jsme na jaře předvedli. Měli jsme hrozně ztrát, nepřesností. Nebylo to od nás dobré, a to jsme hráli celý druhý poločas proti deseti. Měli jsme tam i nějaké šance, ale za ten náš celkový výkon jsme si bodovat nezasloužili. Byl to od nás propadák. Jediný Luhový chytal výborně a několikrát nás zachránil. Smekám ale klobouk před Tachovem, který hrál poločas o desíti a zvládl to velmi dobře,“ řekl po zápase kormidelník Doubravky Pavel Vaigl.

Poločas: 1:0. Branka: 10. Pavlas. Rozhodčí: Šálková. ŽK: 4:1. ČK: 1:0 (45. Semenov). Diváci: 68. Sestava FK Tachov: Langr – Pavlas (74. Janda), Braun, Sláma, Semenov, Vejvoda (90+3. Terč), Šoul, P. Kořínek, Viterna, Sloup, A. Kořínek (86. Bulaiev). Trenér: Lukáš Hudec. Sestava Doubravky: Luhový – Krejčí (68. T. Zajíček), Mlynařík, Kule (46. Ungr), Černý, Skopový, Vacata (53. Martin Nový), Blažek (61. Roubal), Pinc, D. Novák, P. Zajíček. Trenér: Pavel Vaigl.

Robstav doma porazil Králův Dvůr, o výhře rozhodli střídající hráči

TJ Jiskra Domažlice B – FK Baník Sokolov 3:2

„Přestože se hrálo na těžkém terénu, tak i přesto mělo utkání slušnou kvalitu. Věděli jsme, že proti nám stojí těžký soupeř. Hosté měli celé utkání více ze hry, my jsme naopak spoléhali na rychlé brejky. Dobře jsme přepínali z obrany do útoku a povedlo se nám být efektivní. Zároveň hráči i dobře vykrývali prostory v obraně. Podržel nás ale i brankář Brych. Cenné vítězství, které ale bude třeba potvrdit v Českém Krumlově,“ je si vědom kouč béčka Jiskry Pavel Macháč.

Poločas: 1:1. Branky: 49. Copák, 72. a 88. Velfl – 7. a 68. Kubinec. Rozhodčí: Babka. ŽK: 2:1. Diváci: 145. Sestava TJ Jiskra Domažlice B: Brych – Sedláček, Korelus, Aubrecht, Červený, Velfl, Janča (68. Pecháček), Kašpar, Hendrych (90+2. Kolena), Copák (76. Staněk), Secký. Trenér: Pavel Macháč.

Jiskra skolila Motorlet. Po poslední domácí porážce je to vzpruha, řekl trenér

FC Rokycany – SK Otava Katovice 2:0

„První půl hodina zápasu byla od nás dobrá. Pak se do hry dostaly více Katovice a před koncem půle nás zachránil po střele že stadardky výborným zákrokem brankář Růžička. Druhá půle byla v naší režii. Soupeře jsme do žádné vyložené šance nepustili. A sami jsme ještě neproměnili řadu příležitostí. To je asi jediné, co můžu vytknout,“ vysvětloval kouč Rokycan Michal Veselý.

FORTUNA divize A, 23. kolo: FC Rokycany - SK Otava Katovice 2:0 (0:0).Zdroj: Deník/Jana Moulisová

Tým z Husových sadů tak na jaře bodoval už pošesté v řadě. „Jsem rád, že jsme chytli start jara a pravidelně bodujeme. Už jsme se dostali dál od pásma sestupu, ale i tak ještě sami víme, že musíme získat nějaké body. Škoda jen prvního ztraceného zápasu v Domažlicích, tam jsme měli na bod dosáhnout. Jinak ale jsem spokojený,“ dodal Veselý, trenér FC Rokycany.

Poločas: 0:0. Branky: 49. Karlíček, 62. Laubr. Rozhodčí: Vojáček. ŽK: 1:0. Diváci: 160. Sestava FC Rokycany: Růžička – Titl, Karlíček (77. Kroc), Janota, Lehký (46. Pražský), Pergl (68. Holek), Laubr (77. Domingues), Hereit, Horváth, Rybař, Matas (72. Černý). Trenér: Michal Veselý.

1/41 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 23. kolo: FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenobílých dresech) - SK Otava Katovice 2:0 (0:0). 2/41 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 23. kolo: FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenobílých dresech) - SK Otava Katovice 2:0 (0:0). 3/41 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 23. kolo: FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenobílých dresech) - SK Otava Katovice 2:0 (0:0). 4/41 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 23. kolo: FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenobílých dresech) - SK Otava Katovice 2:0 (0:0). 5/41 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 23. kolo: FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenobílých dresech) - SK Otava Katovice 2:0 (0:0). 6/41 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 23. kolo: FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenobílých dresech) - SK Otava Katovice 2:0 (0:0). 7/41 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 23. kolo: FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenobílých dresech) - SK Otava Katovice 2:0 (0:0). 8/41 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 23. kolo: FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenobílých dresech) - SK Otava Katovice 2:0 (0:0). 9/41 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 23. kolo: FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenobílých dresech) - SK Otava Katovice 2:0 (0:0). 10/41 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 23. kolo: FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenobílých dresech) - SK Otava Katovice 2:0 (0:0). 11/41 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 23. kolo: FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenobílých dresech) - SK Otava Katovice 2:0 (0:0). 12/41 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 23. kolo: FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenobílých dresech) - SK Otava Katovice 2:0 (0:0). 13/41 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 23. kolo: FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenobílých dresech) - SK Otava Katovice 2:0 (0:0). 14/41 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 23. kolo: FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenobílých dresech) - SK Otava Katovice 2:0 (0:0). 15/41 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 23. kolo: FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenobílých dresech) - SK Otava Katovice 2:0 (0:0). 16/41 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 23. kolo: FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenobílých dresech) - SK Otava Katovice 2:0 (0:0). 17/41 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 23. kolo: FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenobílých dresech) - SK Otava Katovice 2:0 (0:0). 18/41 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 23. kolo: FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenobílých dresech) - SK Otava Katovice 2:0 (0:0). 19/41 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 23. kolo: FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenobílých dresech) - SK Otava Katovice 2:0 (0:0). 20/41 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 23. kolo: FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenobílých dresech) - SK Otava Katovice 2:0 (0:0). 21/41 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 23. kolo: FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenobílých dresech) - SK Otava Katovice 2:0 (0:0). 22/41 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 23. kolo: FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenobílých dresech) - SK Otava Katovice 2:0 (0:0). 23/41 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 23. kolo: FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenobílých dresech) - SK Otava Katovice 2:0 (0:0). 24/41 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 23. kolo: FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenobílých dresech) - SK Otava Katovice 2:0 (0:0). 25/41 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 23. kolo: FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenobílých dresech) - SK Otava Katovice 2:0 (0:0). 26/41 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 23. kolo: FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenobílých dresech) - SK Otava Katovice 2:0 (0:0). 27/41 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 23. kolo: FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenobílých dresech) - SK Otava Katovice 2:0 (0:0). 28/41 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 23. kolo: FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenobílých dresech) - SK Otava Katovice 2:0 (0:0). 29/41 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 23. kolo: FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenobílých dresech) - SK Otava Katovice 2:0 (0:0). 30/41 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 23. kolo: FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenobílých dresech) - SK Otava Katovice 2:0 (0:0). 31/41 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 23. kolo: FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenobílých dresech) - SK Otava Katovice 2:0 (0:0). 32/41 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 23. kolo: FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenobílých dresech) - SK Otava Katovice 2:0 (0:0). 33/41 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 23. kolo: FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenobílých dresech) - SK Otava Katovice 2:0 (0:0). 34/41 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 23. kolo: FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenobílých dresech) - SK Otava Katovice 2:0 (0:0). 35/41 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 23. kolo: FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenobílých dresech) - SK Otava Katovice 2:0 (0:0). 36/41 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 23. kolo: FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenobílých dresech) - SK Otava Katovice 2:0 (0:0). 37/41 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 23. kolo: FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenobílých dresech) - SK Otava Katovice 2:0 (0:0). 38/41 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 23. kolo: FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenobílých dresech) - SK Otava Katovice 2:0 (0:0). 39/41 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 23. kolo: FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenobílých dresech) - SK Otava Katovice 2:0 (0:0). 40/41 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 23. kolo: FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenobílých dresech) - SK Otava Katovice 2:0 (0:0). 41/41 Zdroj: Deník/Jana Moulisová FORTUNA divize A, 23. kolo: FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenobílých dresech) - SK Otava Katovice 2:0 (0:0).

SK Petřín Plzeň – Slavoj Český Krumlov 4:1

„Hrálo se na těžkém terénu, ale poradili jsme si s tím. Přestože jsme museli utkání otáčet, odehráli jsme dobrý zápas. Šedesát minut to mělo od nás výbornou úroveň, pak už to za rozhodnutého stavu trochu opadlo. Rozhodla druhá naše branka, hostům se navíc zranil jejich důležitý hráč, což jim také nepřidalo. Zasloužené vítězství,“ řekl trenér Petřína Radek Vodrážka.

Poločas: 1:1. Branky: 46. a 57. Demeter, 37. Mudra, 53. Vodrážka – 24. Polanský. Rozhodčí: Pachtová. ŽK: 3:3. Diváci: 200. Sestava Petřína: Suchý – Demeter (76. Plecitý), Mudra (46. Flachs), Treml, Bednář, Vohrna (76. Tětek), J. Vodrážka (66. D. Vodrážka), Lisý, Kohout, Klich, Provod (85. Vanc). Trenér: Radek Vodrážka.

Pohár PKFS: Lhota znemožnila Postřekov, dál jde také Slavoj a Dynamo

FK Jindřichův Hradec – SK Klatovy 1898 1:0

Klatovští fotbalisté byli na jihu Čech blízko třetímu bodovému zisku v řadě, ale jejich naděje pohřbil pouhé dvě minuty před koncem trefou jindřichohradecký forvard Roman Mischnik. „Vyhrát jsme si určitě nezasloužili, náš výkon nebyl optimální. Ale po třech hodinách cesty zápas prohrát gólem v závěru? To je hodně kruté. Myslím si, že utkání bylo vyrovnané, tahle porážka nás moc mrzí,“ utrousil jen pár minut po skončení duelu trenér Klatov Martin Janda.

Poločas: 0:0. Branka: 88. Mischnik. Rozhodčí: Štípek. ŽK: 1:1. Diváci: 120. Sestava SK Klatovy 1898: Valeš – Ferko, Lávička, Vyčichl (58. Ramascan), Prokop (80. O. Mareš), Vacek, Přibáň, Tomáš Vaněk (36. Presl), Lukeš, Brož, Jan Vaněk. Trenér: Martin Janda.

Věřím, že mi to tam bude více padat, přeje si nýrský fotbalista Tomáš Vágner