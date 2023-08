„První zápas je vždycky strašně moc těžký, což se potvrdilo i tentokrát. Pro nás enormně důležité tři body. Šancí v utkání příliš nebylo, my jsme měli dvě, hosté pak jednu. Po vyloučení soupeře jsem si paradoxně myslel, že to bude pro nás už hodně těžké, protože se Rokycany ještě více zatáhnou. Vyšla nám ale jedna akce, která rozhodla," těšilo trenéra Petřína Radka Vodrážku.

„Z naší strany ceký zápas ovlivnily dva momenty. Brzké zranění Tomáše Glazera a pak vyloučení Davida Lehkého ve druhé půli. On sám se nám pak omlouval, protože nevěděl, že má už jednu žlutou kartu. Jinak to byl vyrovnaný zápas, i když soupeř byl v některých momentech utkání asi lepší. Utkání rozhodla naše chyba, kdy jsme nepodstoupili souboj a nechali Petřín rozehrát, Provod to pak už udělal dobře. Jinak se potvrdilo, že naše zápasy s Petřínem jsou vždy boj,“ hodnotil utkání rokycanský kouč Michal Veselý.

Poločas: 0:0. Branky: 86. Provod. Rozhodčí: Paták. ŽK: 5:3. ČK: 0:1 (55. Lehký). Diváci: 145. Sestava SK Petřín Plzeň: Suchý – Bednář (84. Kotěšovec), Demeter (89. Tětek), Maxa, Flachs (80. D. Heller), Provod, J. Vodrážka (80. Vanc). Treml (80. Kohout), Mudra, Lisý, Klich. Trenér: Radek Vodrážka. Sestava FC Rokycany: Houdek – Matas, Rybař, Jan Hereit, Glazer (19. Plzák), Tomáš Zajíček, Procházka (65. Karlíček), Černý, Lehký, Michal Nový, Patrik Eger (83. Domingues). Trenér: Michal Veselý.

FK Baník Sokolov – SK SENCO Doubravka 1:1

„Na to, že to bylo první ostré utkání v sezoně, měl zápas podle mě velkou kvalitu. Hrálo se nahoru, dolů se šancemi na obou stranách. Divákům se utkání muselo líbit. Bod bereme, i když jsme mohli být bez něj. Rozhodčí odpískal v devadesáté minutě penaltu, za mě hodně spornou, navíc takhle na konci zápasu. Luhový ale vystihl stranu a zachránil nás. K tomu chytil ještě další šance domácích,“ chválil doubravecký lodivod Pavel Vaigl svého gólmana.

Poločas: 0:0. Branky: 63. Kabantsov – 47. Roubal. Rozhodčí: Beneš. ŽK: 1:3. Diváci: 110. Sestava SK SENCO Doubravka: Luhový – Martin Nový (83. Kalina), Krejčí, R. Novák, Mlynařík, Česák, P. Zajíček, Blažek (58. Martin Patrovský), Fleissig (58. Hendrych), Roubal, Uzlík (73. D. Novák). Trenér: Pavel Vaigl.

SK Hořovice – FK Tachov 2:1

„První poločas byl vyrovnaný, moc hezký fotbal se nehrál. Nám se podařilo vstřelit branku, ale poměrně brzy jsme po pěkné akci domácích inkasovali. Druhý poločas výrazně ovlivnilo vyloučení našeho hráče, když jsme hasili rychlý protiútok. Naši hru to směrem dopředu výrazně omezovalo a domácí nás začali přehrávat. Chtěli jsme získat aspoň bod, víceméně jsme se jen bránili, ale Hořovicím se nakonec povedlo vstřelit branku,“ řekl kouč Tachova Jaroslav Pták, jenž si byl vědom, že pro mnohé hráče byl první divizní duel křest ohněm.

„V sestavě jsme měli dva hráče se zkušenostmi z divize, a je to znát. Ti ostatní sice mají snahu, jsou šikovní a pracovití, ale nyní na vlastní kůži poznávají, jaký kvalitativní rozdíl je mezi krajským přeborem a divizí. Tady prakticky za každou chybu draze platíme,“ dodal trenér divizního nováčka.

Poločas: 1:1. Branky: 29. Záluský, 78. Mareš – 22. Kořínek. Rozhodčí: Polena. ŽK: 4:4. ČK: 0:2 (56. Semenov, 88. Umanskyi). Diváci: 120. Sestava FK Tachov: Langr – Semenov, Umanskyi, Viterna, Lafranchi, Kořínek, Šroub (14. Brejcha, 62. Horvát), Vejvoda, Sláma, Braun, Frank (86. Mráz). Trenér: Jaroslav Pták.

SK Klatovy 1898 – SK Otava Katovice 2:2

„Určitě jsme chtěli před zápasem všechny tři body. Celý týden jsme se na utkání připravovali, byli jsme v hlavách dobře nastavení. Katovice ale byly v prvním poločase jasně lepším týmem, přičemž nám dělaly problémy jejich rychlé přechody, a také jedna standardní situace, kterou jsme nezachytili,“ posteskl si po prvním poločase utkání mladý klatovský kouč Matěj Spěváček.

„Ve druhé půli jsme se zvedli, plusem bylo to, že jsme relativně brzy dokázali vyrovnat, ale navíc jsme už asi neměli síly. Vzhledem k tomu, že jsme prohrávali o dva góly, bod určitě bereme,“ doplnil k mači devětadvacetiletý lodivod.

Poločas: 0:2. Branky: 48. Velfl, 58. Presl – 8. Kynkor, 35. D. Bálek. Rozhodčí: Adámek. ŽK: 5:3. Diváci: 325. Sestava SK Klatovy 1898: Valeš – J. Mareš (46. Holík), Ferko, Presl, Lávička, Janda, Mészáros, Prokop (46. Málek), Velfl (73. Vaněk), Lukeš. Trenér: Matěj Spěváček.

TJ Jiskra Domažlice B – Spartak Soběslav 0:2

„Pro nás to byla smolná porážka. Herně to bylo vyrovnané, ale rozhodly naše dvě hrubé chyby. Zároveň jsme pak bohužel neproměnili penaltu a ani další vyložené šance. Nedá se ale nic dělat, musíme zabrat příště v Rokycanech,“ myslel již na další duel kouč domažlického béčka Štěpán Hirschl.

Poločas: 0:0. Branky: 50. z penalty a 57. Dumbrovský. Rozhodčí: Hányš. ŽK: 2:2. Diváci: 150. Sestava TJ Jiskra Domažlice B: Daněk – Hojda, Sojka, T. Korelus, Sedláček, Soběhart (55. Voves), Černý, J. Korelus (83. Vlček), Copák, Janča, Bílik (78. Staněk). Trenér: Štěpán Hirschl.

