Pořádný střelecký apetit dostali v sobotu fotbalisté Doubravky. Ti porazili Český Krumlov 6:0 a brankově se činili hlavně po pauze, kdy vstřelili hned pět gólů. Z toho útočník domácích Lukáš Roubal stihl v rozmezí od 49. do 53. minuty vsítit bleskový hattrick. „Konečný výsledek vypadá dobře, ale první poločas z naší strany nebyl ono. Bylo to od nás takové nervózní, měli jsme tam ztráty a dělali chyby. Asi nás trochu poznamenalo, že to byl první domácí zápas. Změnilo se to až po druhé brance, po níž jsme se uklidnili. Mohli jsme vstřelit nakonec i více branek, zároveň ale vysoké vítězství nepřeceňujeme,“ zůstal trenér SENCA Pavel Vaigl opatrný po demolici Českého Krumlova.

Poločas: 1:0. Branky: 40. Krejčí, 49., 51. a 53. Roubal, 68. Jandík, 85. Petr Zajíček. Rozhodčí: Gerhardt. ŽK: 0:3. Diváci: 100. Sestava SK SENCO Doubravka: Luhový – Martin Nový (53. Jandík), Krejčí, R. Novák, Mlynařík, Česák (67. Rašín), Petr Zajíček, Blažek (60. Fleissig), Martin Patrovský (53. Hendrych), Roubal, Uzlík (53. David Novák). Trenér: Pavel Vaigl.

V rozhodujících chvílích jsme si počínali naivně a nešikovně, zlobil se trenér

FK Komárov – SK Petřín Plzeň 1:0

„Bylo znát, že jsme byli po středě zničení. Nejsme zvyklí na takový program a bylo znát, že v poháru jsme se zcela vydali. Chyběli nám ještě proto Lisý a Provod. Byl to těžký zápas, který spěl k jasné remíze. Za mě to byla hrozně přísná penalta. Pro nás to mělo smutný konec, prohrát jsme si nezasloužili, navíc takhle,“ byl zklamaný hlavní trenér fotbalového Petřína Radek Vodrážka.

Poločas: 0:0. Branky: 88. z penalty Mojdl. Rozhodčí: Hes. ŽK: 2:4. Diváci: 462. Sestava SK Petřín Plzeň: Suchý – Bednář, Demeter, Maxa (88. Kotěšovec), Flachs (84. Tětek), Treml (76. Kohout), J. Vodrážka (76. Vanc), Mudra, Klich, Šimáně (76. Voves), D. Heller. Trenér: Radek Vodrážka.

Senzace v MOL Cupu! Divizní Petřín vyřadil favorizovaný Robstav, rozhodl Demeter

FK Tachov – Jindřichův Hradec 1:3

„První poločas byl vyrovnaný. Měli jsme tam zajímavé akce, bohužel jsme žádnou z nich nedotáhli do konce. V útoku jsme se trochu hledali, absence dvou našich útočníků byla znát. Poločas rozhodla branka šikovného Votavy,“ hodnotil první část utkání 2. kola letošního ročníku áčkové skupiny divize tachovský kouč Jaroslav Pták, jehož svěřencům se po pauze nepovedlo zvrátit vývoj duelu.

PODÍVEJTE SE, jak Jiskra porazila na Chodské slavnosti doma Vltavín

„O půli jsme vystřídali dva hráče. Od úvodu druhého poločasu jsme zatlačili hosty před jejich branku, získali jsme převahu a vypadalo to, že brzy vyrovnáme. Obrovskou šanci spálil Nieves. Prakticky z protiútoku jsme po další výborné akci Votavy znovu inkasovali. Pak jsme dostali branku z rohu. Ještě se nám povedlo snížit, ale na víc jsme neměli,“ uznal lodivod nováčka divize.

Poločas: 0:1. Branky: 70. Bulaiev – 15. a 63. Votava, 68. Mischnik. Rozhodčí: Kastl. ŽK: 0:1. Diváci: 270. Sestava FK Tachov: Langr – Sloup (46. Vulaiev), Viterna, Pavel Kořínek, Brejcha (46. Mráz), Šoul, Šroub (52. Nieves), Vejvoda, Sláma, Braun, Frank. Trenér: Jaroslav Pták.

Robstav dvakrát vedl, ale z Písku se vracel s prázdnou. Co řekl kouč?

FC Rokycany – TJ Jiskra Domažlice B 2:1

„Utkání dvou poločasů. Nevím, jestli tam byla nějaká nervozita z domácího prostředí, ale v první půli jsme byli hodně nepřesní, dělali jsme chyby a pouštěli jsme soupeře do šancí. Domažlice nám tak dělaly velké problémy. O pauze jsme udělali změnu a přeorganizovali jsme to. Zklidnili jsme se a bylo to už lepší z naší strany. Měli jsme navrch a vstřelili jsme dva góly. Spokojenost,“ měl rokycanský trenér Michal Veselý radost z první výhry v sezoně.

„První poločas byl zcela v naší režii. Bohužel jsme dali branku jen z penalty, měli jsme jich přidat víc. Ve druhé půli uděláme během tří minut tři hrubky a dostaneme soupeře na koně. Pak dostaneme laciné góly. První střelu podle mě mohl gólman mít. Druhá branka přišla po naší fatální hrubce ve středu hřiště. Víceméně jsme vše soupeři nabídli sami. Měli jsme to dobře rozehrané, ale emáme ani bod,“ smutnil kouč béčka domažlické Jiskry Štěpán Hirschl.

Poločas: 0:1. Branky: 53. Holek, 63. Karlíček – 18. z penalty Janča. Rozhodčí: Vychodil. ŽK: 1:1. Diváci: 150. Sestava FC Rokycany: Růžička – Matas, Rybař, Jan Hereit, Laubr (70. Ryba), Černý (75. J. Procházka), Michal Nový (85. T. Zajíček), Pražský, Karlíček (75. Smíšek), Holek. Trenér: Michal Veselý. Sestava TJ Jiskra Domažlice B: Daněk – Hojda, Sojka, Tomáš Korelus, Sedláček, Vlček (79. Voves), Černý, Jan Korelus, Copák (72. Lukáš Lorelus), Janča (79. Soběhart), Bílik (84. Tran Quang Huy). Trenér: Štěpán Hirschl.

Fotbalisté plzeňské Viktorie si povezou k odvetě na Maltu pohodlný náskok

SK Klatovy 1898 – FC Viktoria Mariánské Lázně 1:4

„Myslím si, že jsme nehráli špatně, ale soupeře dostal na koně první gól, na který jsme však dokázali ještě do konce poločasu reagovat vyrovnávací trefou. Bohužel nás zlomila druhá branka Mariánek, která přišla po standardce na začátku druhá půle. V závěru jsme navíc dostali ještě další dvě branky,“ posteskl si mladý, teprve 29letý lodivod domácích Klatov Matěj Spěváček.

Poločas: 1:1. Branky: 44. Presl – 47. a 87. Taipa Fraites, 10. Kapolka, 90+1. Holub. Rozhodčí: Pánský. ŽK: 2:3. Diváci: 230. Sestava SK Klatovy 1898: Novák – Málek (82. Barborka), Ferko, Presl, Lávička, Janda, Krejčiřík, Prokop, František Holík (52. Javorský), Velfl (33. Vaněk), Lukeš. Trenér: Matěj Spěváček.

FOTO: Chtěli bychom vyhrát okres i pohár, přeje si trenér fotbalových Myslkovic