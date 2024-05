Rozhodčí: Šálková. ŽK: 1:2. Diváci: 100. Sestava SK SENCO Doubravka: Luhový - Nový, Mlynařík, Kule (69. Roubal), Skopový (69. Martin Patrovský), Černý (55. Renza), Vacata, Krejčí, Blažek, Pinc, P. Zajíček. Trenér: Pavel Vaigl.

SK Petřín Plzeň - SK Hořovice 3:0

„Prvních třicet minut jsme byli jasně lepší a ujali jsme se i vedení. Pak jsme trochu polevili a nebylo to od nás úplně ono. Soupeř se tam dostal k několika střelám. Nám pomohla střídání, kluci, co přišli to oživili. Definitivně nás uklidnila druhá branka. Po ní bylo už rozhodnuto," mohl být spokojený po dalším vítězství trenér vedoucího SK Petřín Plzeň Radek Vodrážka.

Poločas: 1:0. Branky: 33. Demeter , 82. Flachs , 90. Klich. Rozhodčí: Talpáš. ŽK: 0:1. Diváci: 150. Sestava SK Petřín Plzeň: Suchý, Demeter (76. Frank), Heller (76. Flachs), Treml, Bednář, Trojovský, Vodrážka (65. Vohrna), Nový (76. Tětek), Kohout, Klich, Provod. Trenér: Radek Vodrážka.

SK Aritma Praha - FC Rokycany 4:0

„Začali jsme celkem dobře, drželi míč a vytvořili si dvě velké příležitosti (David Kroc), ale nedali jsme je a chvíli po naší druhé šanci jsme inkasovali. To nás zlomilo. Ne, že bychom to pak zabalili, ale v kombinované sestavě, ve které jsme do Prahy dorazili, jsme na víc zkrátka neměli. Aritma vyhrála zaslouženě, její hráči ví, co hrát, mají do zažité. Na druhém místě tabulky soupeř není náhodou," uvedl po zpackaném zápase v Praze trenér Rokycan Michal Veselý.

Poločas: 3:0. Branky: 35. Kubr, 42. Trenkwitz, 45. Komárek, 88. Macháček. Rozhodčí: Tupý. ŽK: 0:0. Diváci: 150. Sestava FC Rokycany: Houdek - Rybař, Titl (66. Eger), Kroc (66. Ryba), Dulík, Černý, Hereit, Pražský (46. Smíšek), Holek, Horváth, Karlíček (75. Bouda). Trenér: Michal Veselý.

SK Otava Katovice - TJ Jiskra Domažlice B 1:0

„Nám utkání nesedlo. Vůbec jsme nezískávali odražené míče. V osobních soubojích byly Katovice jednoznačně lepší Do šancí jsme je dlouhou dobu nepouštěli. Hrozili ze standardních situací, kde využívali výškovou převahu. Nám se směrem dopředu nedařilo. Nakonec rozhodla chyba po naší rozehrávce, kdy balon skončil v autu. Domácí zasloužené zvítězili. Zároveň přeju brzké uzdravení domácímu kapitánovi, který musel odstoupit kvůli zranění," řekl po těsné porážce v jižních Čechách kouč domažlického béčka Pavel Macháč.

Poločas: 0:0. Branka: 79. Souhrada. Rozhodčí: Štěrba. ŽK: 2:3. Diváci: 233. Sestava TJ Jiskra Domažlice B: Strolený - Soběhart (80. Pecháček), Aubrecht, Velfl, Staněk (62. Copák), Jahn, Kolerus (88. Kašpar), Žák (62. Hendrych), Červený, Sedláček, Secký. Trenér: Pavel Macháč.

SK Klatovy 1898 - TJ Spartak Soběslav 2:4

Fotbalisté Klatov si pořádně zkomplikovali cestu za záchranou, když v domácím prostředí podlehli jihočeské Soběslavi 2:4. Hrdinou vítězného celku se stal Filip Vaněk, jenž vstřelil hattrick. „Zápas byl celkem vyrovnaný. Sice jsme brzy inkasovali, ale naštěstí jsme zanedlouho vyrovnali. Byl to celkově bojovný zápas, ale šťastně pro nás nedopadl. Kdybychom proměňovali šance, které jsme si vytvořili, tak bychom vyhráli," mínil klatovský brankář Tomáš Novák.

Poločas: 1:1. Branky: 22. Vacek, 74. Holík - 7., 59. a 90+1. Vaněk, 66. Macák. Rozhodčí: Maiello. ŽK: 1:3. Diváci: 125. Sestava SK Klatovy 1898: Novák - Jan Vaněk, Lukeš, Tomáš Vaněk, Přibáň, Holík, Vacek, Prokop, Lávička, Ferko, Král (11. Kortán). Trenér: Martin Janda.

FC Viktoria Mariánské Lázně - FK Tachov 3:2

„První poločas byl od nás jako bychom hráli nějaký přátelák. Nepomohly tomu taky změny v sestavě, to jde za mnou, ale přístup od nás nebyl dobrý. Ke konci poločasu nám tam propadl jeden balon a inkasovali jsme. Po změně stran jsme se zvedli a zaslouženě jsme utkání otočili. Pak bohužel sudí otočil aut, my jsme přestali hrát a soupeř toho využil. Následně to byl za mě remízový zápas, ale domácí ještě dostali do branky jeden odražený balon. Nemáme tak nic," mrzelo po vyrovnaném, ale prohraném mači tachovského kouče Lukáše Hudce.