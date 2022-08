SK Petřín Plzeň – Spartak Soběslav 2:1

„Dát dva góly v posledních minutách? Je to samozřejmě příjemné, ale dokážu se vžít i do hlav soupeře, protože my jsme tohle už také asi dvakrát zažili. Na těžkém terénu a v počasí, které panovalo, jsme nehráli nějaký dobrý fotbal, zvedli jsme se až po změně stran, ale zase jsme inkasovali jako první. Jenomže na hráčích bylo vidět, že chtějí vyhrát. A to, co se stalo v závěru, na to dlouho nezapomeneme. Věřím, že nám tohle vítězství může směrem do dalších zápasů hodně pomoci,“ přeje si trenér plzeňského Petřína Radek Vodrážka.

3. kolo FORTUNA divize A: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - Spartak Soběslav 2:1 (0:0).Zdroj: Vlaďka Štychová

Poločas: 0:0. Branky: 90+2. Kotěšovec z penalty, 90+4. Štefl – 77. Boucník. Rozhodčí: Hamouz. ŽK: 1:2. Diváci: 93. Sestava SK Petřín Plzeň: Suchý – Demeter, Bednář (82. Štefl), Klich, Kohout, Vinkler, Jan Vodrážka (46. Vanc), Lisý, Petr Zajíček (82. Kotěšovec), Provod (66. Heller), Dan Vodrážka (66. Maxa). Trenér: Radek Vodrážka.

Jiskra Domažlice B – Sokol Lom 5:3

Mladíci Jiskry prohrávali s Lomem ještě půl hodiny před koncem 1:3, ale nakonec dokázali skóre otočit. Jedním z klíčových momentů zápasu byl famózní zákrok brankáře Červeného, který v 84. minutě za stavu 4:3 chytil hostujícímu střelci penaltu. „Pro nás trochu šťastný zápas. Lom hrál výborně kombinačně a vedl už 3:1, ještě dvakrát trefil břevno. Cením si ale toho, že se kluci nepoložili a ukázali výbornou morálku. Od 55. minuty jsme na tom byli lépe po fyzické stránce a povedlo se nám to otočit. Pomohli nám také kluci z áčka, které jsme měli k dispozici. Za body jsme moc rádi,“ těšilo nesmírně spokojeného trenéra domažlického béčka Stanislava Vítovce.

Poločas: 1:2. Branky: 43. a 60. Nedvěd, 66. Vlček, 81. L. Korelus, 87. Bílik – 31. a 55. Musiol, 40. Škrleta. Rozhodčí: Vnuk. ŽK: 1:1. ČK: 0:1 (79. Škrleta). Diváci: 124. Sestava Jiskry Domažlice B: Červený – T. Korelus, Sedláček, L. Korelus, Jahn, Nedvěd (90. Copák), Bílik, Soupír (85. Buršík), F. Holík (46. Vlček), Janča (90+1. Sloup), Velfl (46. Voves). Trenér: Stanislav Vítovec.

Český Krumlov – SK Klatovy 1898 2:2

„Bod nakonec bereme, protože Český Krumlov nás ve druhé půli zatlačil a vyrovnat si zasloužil. Ale mrzí mě branky, které nám domácí dali. Přečkáme několik jejich závarů a dva góly dostaneme ze standardek hlavou od nejmenšího hráče na hřišti,“ zlobil se trenér klatovských fotbalistů Michal Hoffmann s tím, že už to není náhoda. „Stává se nám to často. Pokaždé, když se proti nám soupeř trefí ze standardní situace, prosadí se hlavou jeho nejmenší fotbalista,“ dodal 46letý kouč s ironickým úsměvem.

Poločas: 1:2. Branky: 23. a 85. Vávra – 6. Presl z penalty, 32. Mészáros. Rozhodčí: Nejedlo. ŽK: 4:4. ČK: 1:0 (8. Černý – asistent trenéra). Diváci: 240. Sestava SK Klatovy 1898: Valeš – Ferko, Šoul, Presl, Janda, Mészáros, Suchý (75. Marek), Vacek, Hoang (75. Brabec), Lukeš (90. Partyngl), Prančl. Trenér: Michal Hoffmann.

SK Otava Katovice – SENCO Doubravka 1:0

„Od začátku to bylo takové opatrné, ani jeden tým nechtěl udělat chybu v obraně. Ve druhé půli jsme si nepohlídali rychlé vhazování a domácí se ujali vedení. Museli jsme pak otevřít hru, z čehož vyplynuly šance na obou stranách. Měli jsme tam několik závarů, ale v koncovce se zatím trápíme. Byl to vyrovnaný zápas, nicméně jsme odjeli bez bodu,“ mrzelo kouče SENCA Josefa Michálka.

Poločas: 0:0. Branka: 61. Uher. Rozhodčí: Eibl. ŽK: 4:4. Diváci: 251. Sestava SK SENCO Doubravka: Luhový – Nový, Světlík, Krejčí, Fleissig, Česák, Matyáš Uzlík (75. Těžký), Řehoř (86. Jandík), Trojanec, Marek Patrovský (83. Vacata), Marek Paul. Trenér: Josef Michálek.

Viktoria Mariánské Lázně – SK Horní Bříza 5:0

„Nepamatuji si, že bychom někdy inkasovali tři góly za prvních deset minut. Po tom hrůzostrašném začátku tam bylo z naší strany několik náznaků. Teprve ale až ke konci první půle měla naše hra parametry, které bych si představoval. Po pauze jsme se herně zvedli, ale znovu nás bohužel srazily hrubé chyby. Tvrdě si vybíráme nováčkovskou daň. Někteří hráči se ještě nevyrovnali s divizní úrovní, navíc nás trápí úzký kádr. Musíme se z toho ale poučit a jít dál,“ byl po zápase zklamaný zkušený lodivod hostů z Horní Břízy Jan Jílek.

Poločas: 3:0. Branky: 5. a 10. Martin Patrovský, 2. Renza, 67. Holub, 71. Prokop. Rozhodčí: Havlík. ŽK: 2:0. Diváci: 150.

Sestava Horní Břízy: Strejc – Sedlecký (60. Martin Paukner), Potoček, Lavička, Rous, Do Thanh Tung (90. Reindl), Koudele, Tichý, Kraček (90. Šimice), Mašek (77. Šmíd), Jan Paukner (90. Daníček). Trenér: Jan Jílek.

