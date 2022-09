„Konečně to cinklo za tři body. Povedl se nám vstup do zápasu, brzy jsme dali gól. Soupeř se ale rychle oklepal a byl v prvním poločase lepší na balonu. Kromě jedné střely si ale nevypracovala Soběslav žádnou větší šanci. Po přestávce jsme se zvedli, ale zahodili jsme nejprve hned tři gólové šance. Pak se prosadil dvakrát Milan Ungr. Ještě ale měli pak hosté penaltu, kterou Luhy (Luhový) skvěle chytil. Dostali jsme jednu branku, ale závěr jsme už takticky odehráli,“ těšilo zkušeného kouče Doubravky Josefa Michálka.

Poločas: 1:0. Branky: 8. Marek Patrovský, 61. z penalty a 69. Ungr – 85. Vaněk. Rozhodčí: Ježek. ŽK: 1:3. Diváci: 95.

Sestava Doubravky: Luhový – Martin Nový, Světlík, Fleissig (86. Künstner), Česák, Uzlík (46. Vacata), Řehoř, J. Trojanec, Marek Patrovský (75. Těžký), Paul, Ungr (77. Křen). Trenér: Josef Michálek.

Mariánské Lázně – Klatovy 0:4

Zdroj: tvcom.cz

„Kluky musím za výkon pochválit. Je vidět, že když chtějí, srovnají si to v hlavě a plní to, co si řekneme, dokážou porazit kohokoliv. Vítězství v Mariánských Lázních si ceníme o to víc, že se nám tady dlouhodobě moc nedaří,“ rozplýval se po zápase klatovský trenér Michal Hoffmann. „Jsem maximálně spokojený. Nejen za předvedený výkon a výsledek, ale také za nulu vzadu, kterou jsme už potřebovali a parádní gól Tondy Presla,“ doplnil.

Zdroj: tvcom.cz

Poločas: 1:0. Branky: 40. z penalty a 54. Presl, 45. Brabec. 60. Lukeš. Rozhodčí: Koranda. ŽK: 4:3. ČK: 1:0 (84. Renza). Diváci: 130. Sestava Klatov: Novák – Ferko, Šoul, Presl (77. Vacek), Janda (86. Marek), Mészáros, Krejčiřík, Holík (60. Hoang), Brabec, Lukeš (86. Suchý), Prančl. Trenér: Michal Hoffmann.

Jiskra Domažlice B – Aritma Praha 1:5

Zdroj: tvcom.cz

„Hosté byli ve všem lepší, v důrazu, v rychlosti, organizaci hry a především ve standardkách. Dostali jsme z nich tři góly. Trochu jsme se zvedli po pauze, ale to už jsme prohrávali 0:4. Pátá branka nás už zcela zabila. Pak jsme to už jen korigovali,“ hodnotil zápas trenér béčka Domažlic Stanislav Vítovec.

5. kolo FORTUNA divize A: Jiskra Domažlice B (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - Aritma Praha 1:5.Zdroj: Jiří Pojar

Poločas: 0:4. Branky: 84. L. Korelus – 10. Kraus, 18. a 40. Míka, 43. Ielitro, 60. Racocha. Rozhodčí: Hamouz. ŽK: 3:2. Diváci: 150.

Sestava Jiskry Domažlice B: Červený – T. Korelus, Hojda, Jahn (70. Copák), Bílik, Soupír (46. L. Korelus), Sloup (46. Buršík), Vlček (46. Sedláček, Nedvěd, Teršl (76. Voves), Janča. Trenér: Stanislav Vítovec.

FC Rokycany – Tochovice 4:1

Zdroj: tvcom.cz

„Zápas nebyl vůbec jednoduchý. Soupeř prokázal kvalitu směrem dopředu, což jsme čekali. První půli jsme se trápili, když jsme hráli příliš zataženě. To jsme změnili ve druhé půli, kdy jsme si něco řekli v kabině, vysunuli jsme se výše a začali jsme je přehrávat, z čehož pramenily fauly a góly. Zasloužené vítězství,“ mohl být spokojený lodivod Rokycan Milan Dejmek.

Poločas: 0:0. Branky: 60. z penalty, 72. a 84. z penalty Kroc, 73. Titl – 90. Sirotek. Rozhodčí: Pachtová. ŽK: 3:3. Diváci: 130.

Sestava Rokycan: Houdek – Matas, Hereit, Glazer, T. Zajíček, Laubr (66. Pražský), Procházka (79. Pergl), Plzák (85. Holek), Lehký (66. Titl), Michal Nový (79. Stejskal), Kroc. Trenér: Milan Dejmek.

FOTO, VIDEO: Jednoznačné třetiligové derby. Přeštice doma smetly matnou Jiskru

Petřín Plzeň – Sokol Lom 3:4

5. kolo FORTUNA divize A: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - TJ Sokol Lom 3:4.Zdroj: David Koranda

„Začali jsme velmi dobře a vedli jsme 2:1. Lom ale hrál dobře a trochu nás následně nalomil druhý gól. Pak jsme si vstřelili prakticky vlastní branku z půlky hřiště. Povedlo se nám ještě vyrovnat na 3:3 a hned potom jsme šli do přečíslení, ale bohužel jsme to nezlomili. Naopak na druhé straně jsme dostali gól z penalty, která podle mě nebyla. Spíše by zápasu slušela remíza. Mrzí nás to, ale dostáváme hrozně gólů,“ uznal kormidelník Petřína Radek Vodrážka.

Poločas: 0:0. Branky: 22. Lisý, 41. P. Zajíček, 75. Demeter – 11., 51. a 79. z penalty Musiol, 61. Pfeifer. Rozhodčí: Polena. ŽK: 1:2. Diváci: 120. Sestava Petřína: Suchý – Demeter (84. J. Vodrážka), Bednář (72. Vanc), Kohout, Vinkler, Lisý, P. Zajíček, Provod, Klich (84. Havelka), D. Heller (72. Tětek), D. Vodrážka (72. Kotěšovec). Trenér: Radek Vodrážka.

Hořovice – Horní Bříza 1:0

Zdroj: tvcom.cz

„Podali jsme zase o něco lepší výkon než před týdnem s Domažlicemi. Stále si ale zvykáme na divizi, a to i na odlišný metr rozhodčích, kdy se pouštějí situace, které se v krajském přeboru pískají. Bohužel směrem dopředu jsme byli bezzubí. Na tom musíme celkově zapracovat. Jedna branka za pět kol je opravdu málo,“ je si vědom hrající trenér Horní Břízy Stanislav Rous.

Poločas: 1:0. Branka: 36. Kuška. Rozhodčí: Žurek. ŽK: 3:3. Diváci: 115. Sestava Horní Břízy: Schimmer – Lavička (81. Reindl), Rous, M. Paukner, Šmíd, Do Thanh Tung (66. Šebek), Koudele, Tichý, M. Trojanec, Mašek (46. Sedlecký), J. Paukner. Trenér: Martin Löffelman.

FOTO, VIDEO: Rezerva Viktorie zdolala Vltavín, v nastavení rozhodl Adam Pešek