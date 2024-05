„Byli jsme celé utkání lepším týmem, drželi jsme balon. Bohužel jsme hráli po vápna, případně to prolétlo vedle branky. Tam nám něco chybělo k tomu, abychom se dostali do nějaké vyložené šance. Sami jsme inkasovali po takové smolné situaci, kdy Zajíček propálil odražený míč mezi našimi čtyřmi hráči. Jinak samostatnou kapitolou byl rozhodčí, ale k tomu se radši nechci vyjadřovat. I přes porážku musím kluky za výkon pochválit," řekl po těsně prohraném domácím zápase rokycanský trenér Michal Veselý.

FORTUNA divize A, 25. kolo: FC Rokycany - SK SENCO Doubravka 0:1.Zdroj: David Koranda

Doubravce se po vítězství dýchá v dolní polovině tabulky o něco lépe. „Už jsme to vítězství opravdu potřebovali. Oproti předchozím zápasům jsme změnili trochu taktiku, vycházeli jsme více z obrany a čekali jsme na brejky. Domácí měli více ze hry, ale za celý zápas jsme je k ničemu nepustili. My naopak mohli ještě zvýšit náskok, Pinc však dvě velké šance neproměnil. Od nás především výborný týmový výkon," chválil kormidelník Doubravky Pavel Vaigl.

Poločas: 0:1. Branka: 19. P. Zajíček. Rozhodčí: Štefan. ŽK: 4:3. Diváci: 180. Sestava FC Rokycany: Růžička - Holek, Titl (84. Ryba), Horváth, Karlíček (84. Laubr), M. Černý, Hereit, Pražský (46. Smíšek), Eger, Janota, Kroc. Trenér: Michal Veselý. Sestava SK SENCO Doubravka: Luhový - Martin Nový, Mlynařík, Kule, Skopový (72. Ungr), V. Černý (79. T. Zajíček), Vacata, R. Novák, Blažek, Pinc (90. Patrovský), P. Zajíček. Trenér: Pavel Vaigl.

FK Tachov - SK Klatovy 1898 4:3

„Získali jsme veledůležité body se soupeřem, který chtěl hrát fotbal. Srazily ho ale individuální chyby. Jinak se každopádně muselo utkání divákům líbit, padlo sedm gólů. Ze začátku to bylo svázanější, ale postupně se to otevřelo. My jsme předvedli týmový výkon, v němž vyčníval Lanfranchi, který mohl ještě dokonat hattrick. Po vítězství jsme se tak dotáhli na Klatovy a Český Krumlov a jsme stále ve hře o záchranu," těšilo tachovského kouče Lukáše Hudce.

„Nechci snižovat výkon domácích, ale výhru jsme Tachovu nabídli na zlatém podnose. Domácí byli hladovější. My jsme si počínali jako kdybychom se nacházeli v klidném středu tabulky a vůbec o nic nám nešlo. Snažili jsme se hrát krásný kombinační fotbal, kterým bychom v krajském přeboru porazili většinu týmů. Chyběli mi moji chlapci z minulého kola! Ti, kteří doma důrazem a nasazením vyválčili proti Příbrami tři body. Nejspíš jsem před zápasem málo zdůraznil, jak moc je pro Klatovy tenhle zápas důležitý a myslel si, že si každý náš hráč dokáže význam tohoto utkání přiznat sám. Moje velká chyba," litoval den po skončení zápasu mladý trenér Klatov Martin Janda.

Poločas: 2:1. Branky: 9., 16. a 56. Lanfranchi, 80. A. Kořínek - 23. Mareš, 72. A. Vacek, 90+1. Presl. Rozhodčí: Jati. ŽK: 3:1. Diváci: 167. Sestava FK Tachov: Landrgott - Braun, A. Kořínek (87. Duong), Vejvoda, Dvořák (46. Semenov), Šoul, P. Kořínek, Lanfranchi (77. Bulaiev), Viterna, Sloup, Pavlas. Trenér: Lukáš Hudec. Sestava SK Klatovy 1898: Valeš - J. Vaněk, Brož (15. Mareš), Lukeš, T. Vaněk, Holík, Vacek, Prokop, Vyčichl (70. Presl), Lávička, Ferko. Trenér: Martin Janda.

TJ Jiskra Domažlice B - SK Petřín Plzeň 0:1

„V úvodu zápasu jsme byli lepší, ale do žádné pořádné šance jsme se nedostali. Chodily tam nějaké nebezpečné centry, ale bylo to bez účinku. Postupem zápasu se ukázalo, že Petřín má na střídačce kvalitní hráče. Právě i střídající hráč rozhodl. Kdežto my jsme neměli úplně, jak do toho sáhnout. Přesto jsme ještě v závěru mohli hosty zatlačili, ale žádnou vyloženou příležitost jsme si úplně nevypracovali. Akorát Pecháček tam hlavičkoval z vápna," hodnotil nedělní duel lodivod rezervy fotbalové Jiskry Domažlice Pavel Macháč.

„Jsme spokojení jako želvy. Nevstoupili jsme do utkání dobře, domácí byli dvacet minut lepší. Až na začátku druhé půle jsme začali mít navrch. Povedla se nám také střídání a přicházela jedna šance za druhou. Paradoxně jsme ale využili možná tu nejmenší. Závěr byl zase takový hektický. Domácí nás zatlačili a měli tam dvě nebezpečné hlavičky. Ale zvládli jsme to," těšilo trenéra fotbalového Petřína Radka Vodrážku, jehož tým stál vládne celé soutěži.

Poločas: 0:0. Branka: 77. D. Heller. Rozhodčí: Dimitrov. ŽK: 0:6. Diváci: 80. Sestava Domažlic B: Strolený - Soběhart (72. Staněk), Aubrecht, Velfl, Jahn, Kolerus, F. Červený, Sedláček, Janča (85. Žák), Hendrych (72. Pecháček), Secký. Trenér: Pavel Macháč. Sestava Petřína: Suchý - Demeter (88. Trojovský), Mudra, Treml, Bednář, Vohrna (64. Tětek), J. Vodrážka (64. Maxa), Flachs (64. Frank), Kohout, Klich (46. D. Heller), Provod. Trenér: Radek Vodrážka.

