„V divizi, když si vypracujete čtyři gólové šance, musíte alespoň jednu dvě proměnit. Jinak vás to potrestá. Stále hledáme různé varianty, jak tomu pomoci, ale je to obtížné. Pořád však věříme, že to zlomíme, začneme proměňovat šance, a tím se postupně budeme zlepšovat,“ nepropadá panice.

Co však ostříleného kouče pořádně trápí, je početná marodka. „Stále a znovu nám přibývají další hráči na marodku, do tohoto zápasu jsme šli s minus osmi hráči. Proto ani naše hra není tak hezká na oko, jako v minulé sezoně. Bez našich kreativnějšícha absentujících hráčů musíme hrát jednodušeji a přímočařeji, nic jiného nám nezbývá,“ vysvětluje kouč fotbalistů Tachova.

FOTO: Petřín s Baníkem jen remizoval. Je to už frustrující, řekl gólman Suchý

S jedním bodem se o víkendu museli spokojit také fotbalisté Petřína, kteří na domácím hřišti remizovali se Sokolovem 1:1. „Remíza je podle mého názoru asi férová, ale je to pro nás už docela frustrující,“ narážel třiadvacetiletý brankář plzeňského celku Vojtěch Suchý na to, že Petřín doma nevyhrál už čtyřikrát v řadě, z toho třikrát remizoval shodně 1:1.

Ale pořád se na Petříně mají lépe než v Klatovech, které v sobotu odpoledne prohrály v Hořovicích 1:3. „Rozhodl první poločas a jeho úvod, kdy jsme dvakrát inkasovali. Soupeř, který byl velmi kvalitní, si to bohužel nenechal vzít. My jsme se ve druhé půli zlepšili, mezihra v určitých pasážích vypadala velmi slušně, ale žádnou pořádnou šanci na to, abychom srovnali, jsme si bohužel nevytvořili,“ žehral chvíli po mači trenér klatovských fotbalistů Matěj Spěváček.

FOTO: Klatovy prohrály v Hořovicích, domácí fotbalisté rozhodli na začátku

Čtvrtou remízu si připsala na své konto plzeňská Doubravka, která hrála smírně 0:0 s rezervou Příbrami. „Narazili jsme na dosud nejtěžšího soupeře. Zároveň jsme byli bez Česáka a Roubala, kteří jsou stěžejní pro naši hru. Utkání jsme odehráli dobře. Především za dobrou obranu si zaslouží kluci pochvalu. Ke konci jsme měli i trochu štěstí, když soupeř neproměnil dvě šance. Jsme králové remíz, ale s Příbramí má bod svoji cenu,“ uznal lodivod Doubravky Pavel Vaigl.

Fotbalistům Robstavu návrat do Přeštic pořádně zhořkl, padli s Admirou

Další porážku si připsalo béčko domažlické Jiskry, které s rozjetým týmem Mariánských Lázní padlo 0:2. „Nepodali jsme ani tentokrát dobrý výkon. Nelíbilo se mi naše nasazení ani bojovnost, to pak proti dobrému soupeři nemáme šanci. Zasloužená porážka,“ hlesl po páté porážce v letošní sezoně hlavní kouč rezervy Jiskry Domažlice Štěpán Hirschl.

Nedařilo se ani Rokycanům. Ty po třech výhrách podlehly Soběslavi 0:4. „Těžko se mi to hodnotí. Měli jsme více ze hry, byli jsme aktivnější. Vše z naší strany končilo u vápna. Následně jsme ve druhé půli na patnáct minut vypnuli, soupeř toho využil a vstřelil čtyři branky,“ uvedl kouč Rokycan Michal Veselý.

Výsledky 7. kola FORTUNA divize A: Český Krumlov - Katovice 4:2 (2:1, 18. Matuška, 37. Parakhnenko, 67. Vávra, 90+3. Gelnar - 24. Brabec, 90. Souhrada), Petřín Plzeň - Sokolov 1:1 (1:0, 24. Demeter - 68. Kraus), Jiskra Domažlice B - Mariánské Lázně 0:2 (0:1, 16. Dvořák, 57. Peška), Hořovice - Klatovy 3:1 (2:1, 12. Mareš z penalty, 34. Buben, 83. Čapek - 36. Lukeš), Jindřichův Hradec - Aritma Praha 1:1 (0:1, 90+4. Votava - 5. Novotný z penalty), Příbram B - SENCO Doubravka 0:0, FK Tachov - Komárov 0:0, Spartak Soběslav - Rokycany 4:0 (0:0, 48., 61. a 62. Vítovec, 52. Dumbrovský).

