„I když jsme tam měli spoustu zbytečných ztrát, vítězství jsme si vcelku v pohodě pohlídali. Přistoupili jsme k tomu zodpovědně. My jsme byli o ty dva góly lepší,“ okomentoval vítězství doubravecký trenér Josef Michálek.

Poločas: 0:1. Branky: 26. Roubal, 76. Petrželka. Rozhodčí: Makovička. ŽK: 2:3. Diváci: 100. Sestava SK SENCO Doubravka: Janiš – Světlík, Krejčí, Kalina (55. Krystl), Řehoř (55. Fleissig), Novák, Roubal, Ungr (86. Bělohlav), Vacata (73. Petrželka), Česák, Nový. Trenér: Josef Michálek.

SK Horní Bříza – TJ Sokol Lom 1:5

„Chtěli jsme do zápasu dát všechno, aby z toho nebyl nějaký debakl. Favorit utkání byl přece jen jednoznačný. Lom prokázal svou kvalitu a byl lepším týmem ve všech směrech, ale musím pochválit i naše hráče, kteří bojovali, snažili se a nepřistoupili k tomu, aby soupeře nějakým způsobem pokopali,“ uvedl po zápase trenér Horní Břízy Martin Löffelman.

Poločas: 0:3. Branky: 53. Kraček z penalty – 12., 27. a 28. Novák, 51. a 54. Musiol. Rozhodčí: Šálková. ŽK: 0:1. Diváci: 150. Sestava SK Horní Bříza: Schimmer – Čeliš (69. Reindl), Lavička, Šebek (46. Kocourek), S. Rous, Netáhlo, Do Thanh Tung, Koudele, Kraček (81. Šimice), J. Paukner, Sedlecký (60. M. Trojanec). Trenér: Martin Löffelman.

FK VIAGEM Příbram B – TJ Jiskra Domažlice B 0:2

„Do Příbrami jsme jeli s respektem, protože jsme věděli, že nás domácí budou chtít za každou cenu porazit. V sestavě měli několik hráčů z druholigového áčka, ale kluci k zápasu přistoupili na sto procent a zvládli to, za což je musím pochválit. Pomohli jsme si dvěma standardními situacemi, ze kterých jsme udeřili. Jsme šťastní, že jsme získali tři body, snad na to navážeme příště proti Hořovicím,“ přeje si kouč záložního výběru Jiskry Domažlice Stanislav Vítovec.

Poločas: 0:1. Branky: 45+1. L. Korelus, 70. Bauer. Rozhodčí: Jakl. ŽK: 2:5. ČK: Langhammer (Příbram). Diváci: 55. Sestava TJ Jiskra Domažlice B: Červený – T. Korelus (8. L. Korelus), Jahn, Janča, Bílík (82. Vlček), Bauer, Hojda, Voves (82. Staněk), Černý, Sedláček, Nedvěd (72. Copák). Trenér: Stanislav Vítovec.

FC Rokycany – SK Petřín Plzeň 4:1

„My jsme v první půli zahodili snad čtyři tutovky a domácí dali dva góly ze dvou střel na branku. No a po půlhodině se v okolí Rokycan ztratily snad všechny balony, zmizeli i všichni podavači,“ trpce se pousmál Radek Vodrážka. A zkritizoval rozhodčího Rejžka, za což musel v 86. minutě na tribunu.

„Moc dobře jsme věděli, že nás čeká těžký soupeř, navíc je mezi oběma týmy dlouhodobá rivalita. Ale v naší situaci je úplně jedno, kdo proti nám stojí. Musíme sbírat body a na Petřín jsme se dobře připravili. Největší radost mám, že jsme schopní dávat góly ze hry, což se nám předtím nedařilo. Asi tomu pomohla i změna rozestavení a herního systému,“ kontroval nový trenér Rokycan, který nedávno na lavičce nahradil Milana Dejmka.

Poločas: 2:0. Branky: 7. Lehký, 22. Laubr, 74. Karlíček, 90. Nový – 49. Demeter z penalty. Rozhodčí: Rejžek. ŽK: 3:1. ČK: Vodrážka (Petřín, trenér). Diváci: 220. Sestava FC Rokycany: Houdek – Matas, Horváth, Glazer, Zajíček, Laubr (64. Ryba), Černý, Eger (86. Nový), Lehký (86. Janota), Pražský (80. Holek), Karlíček (80. Drábek). Trenér: Michal Veselý. Sestava SK Petřín Plzeň: Suchý – Bednář (64. Vanc), Demeter, Lisý (80. Tětek), Klich (77. Tříska), Kohout, J. Vodrážka (64. Štefl), Vinkler, Zajíček (80. Heller), Provod, Šimáně. Trenér: Radek Vodrážka.

SK Klatovy 1898 – TJ Spartak Soběslav 1:1

„Dali jsme gól po rychlém brejku, kdy přesně zamířil Hošek a dal svou první divizní branku. V úvodní půli jsme byli celkem nebezpeční, ale bohužel jsme svoje šance neproměnili. Druhá branka by asi definitivně rozhodla. V druhé půlce jsme možná až moc zalezli a strachovali se o výsledek. Nakonec nás pohřbil nakopnutý míč, kde ani já nemám čisté svědomí. Přeletěl obranu, kam naběhl Vaněk a z první přehodil našeho brankáře. Výsledek nás strašně moc mrzí, ale i když to nemáme ve svých rukou, doufám, že budeme bojovat až do konce,“ řekl klatovský obránce Martin Janda.

Poločas: 1:0. Branky: 7. Hošek – 79. Vaněk. Rozhodčí: Jati. ŽK: 4:5. Diváci: 150. Sestava SK Klatovy 1898: Novák – Ferko, Presl, Marek (84. Kamenský), Janda, Mészáros, Krejčiřík (84. Holík), Hošek, Vacek, Brabec, Lukeš. Trenér: Vladimír Lešetický.

