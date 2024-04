„Jeli jsme tam už o den dříve a jsem o to víc rád, že se to vyplatilo a utkání jsme zvládli. V první půli to bylo hodně opatrné, pak se nám povedl jeden brejk. Soupeř ještě srovnal po pěkné střele, ale pak jsme zase udeřili po rychlé akci. Následně to domácí otevřeli a nám se vydařili další protiútok. Ohromně cenné vítězství. Nejásáme, ale dýchá se nám o něco lépe,“ těšilo kouče béčka fotbalové TJ Jiskra Domažlice Pavla Macháče.

Poločas: 1:1. Branky: 69. Parakhnenko – 62., 71. a 90+1. Velfl, 83. Červený. Rozhodčí: Budil. ŽK: 2:1. Diváci: 121. Sestava TJ Jiskra Domažlice B: Strolený – Žák, Pecháček (67. Soběhart), Kolerus, F. Červený, Velfl (90. Kalný), Janča, Kašpar (46. Sedláček), Hendrych, Copák (79. Staněk), Secký. Trenér: Pavel Macháč.

OHLASY Z DIVIZE: Oslabený Tachov skolil Doubravku a slaví první jarní vítězství

SK Aritma Praha – FK Tachov 7:0

„Jednoznačný zápas v režii domácích. Předvedli opravdu výborný výkon. Takový jsem neviděl od žádného týmu od začátku sezony. Aritma zaslouženě vyhrála. Mohlo to být i výraznějším rozdílem. Začátek jsme nechytili. Inkasovali jsme po třech centrech do vápna a pak už se domácí rozjeli. Druhá půle se už víceméně dohrávala. Pro nás pořádný výplach, ale musíme myslet už na příští důležité utkání s Klatovy,“ řekl po zápase trenér Tachova Lukáš Hudec.

Poločas: 4:0. Branky: 4. Dostál, 19. Hodík, 35. Tošnar, 46. Mareš, 81. a 87. Komárek. Rozhodčí: Pašek. ŽK: 0:0. Diváci: 100. Sestava FK Tachov: Landrgott (56. Langr) – Braun, Sláma, A. Kořínek, Vejvoda (82. J. Janda), Šoul, P. Kořínek, Viterna, Sloup, Pavlas (46. Terč), Bulaiev. Trenér: Lukáš Hudec.

FOTO: V Holýšově sklapla Csaplárova past! Zasloužené vítězství, prohlásil Dejmek

SK SENCO Doubravka – Spartak Soběslav 1:2

„Do prvního poločas jsme vstoupili docela dobře. Byli jsme na balonu a vstřelili jsme branku. Bohužel pak Dan Skopový šel sám na gólmana, ale šanci neproměnil, což byl možná rozhodující moment. Hosté naopak po naší chybě skórovali. Ve druhé půli jsme už kupili hodně chyb. Ten bod jsme ale získat měli. Nepohlídali jsme si ale standardku,“ litoval trenér SENCA Pavel Vaigl.

Poločas: 1:2. Branky: 15. Pinc – 36. Vaněk, 87. Dumbrovský. Rozhodčí: Hoch. ŽK: 1:1. Diváci: 100. Sestava SK SENCO Doubravka: Luhový – Martin Nový, Mlynařík, Kule (77. Domin), Černý (66. Vlk), Roubal, Skopový (51. Vacata), R. Novák, P. Zajíček, Pinc (51. Ungr), Blažek. Trenér: Pavel Vaigl.

Neodehráli jsme špatné utkání, utrousil Purkart po porážce s Vltavínem

FK Komárov – FC Rokycany 1:2

„Měl jsem trochu strach, jak si poradíme s absencí pěti hráčů ze základní sestavy. Kluci, co nastoupili, ale předvedli výborný výkon. První gól jsme dali po nacvičené akci, pak se trefil po dlouhém vhazování Michal Černý. Zároveň jsme dohrávali dlouhou dobu v deseti, ale zvládli jsme to. Klíčové bylo, že soupeř neproměnil za stavu 1:0 penaltu. Od nás každopádně zodpovědný výkon a cenné vítězství,“ měl důvod k radosti rokycanský lodivod Michal Veselý.

Poločas: 0:0. Branky: 90+3. Suchý – 49. Kroc, 71. Černý. Rozhodčí: Vychodil. ŽK: 1:3. ČK: 0:1 (65. Rybař). Diváci: 223. Sestava FC Rokycany: Houdek – Horváth, Eger (88. Drábek), Rybař, Karlíček (65. Pliml), Černý (87. Bouda), Pražský, Janota, Pergl (46. Ryba), Holek, Kroc (78. Drábek). Trenér: Michal Veselý.

Domažlice si s chutí zastřílely, béčko Bohemians si odvezlo čtyřku

SK Otava Katovice – SK Petřín Plzeň 0:2

„Nebyl to od nás tak dobrý výkon jako před týdnem. Odehráli jsme to ale poctivě a za celý zápas jsme soupeře nepustili do žádné větší šance. Do vedení jsme si pomohli standardkou. Po druhé brance nás soupeř trochu zatlačil, ale zvládli jsme to v poklidu. V Katovicích se nám dlouhodobě nedaří. Jsem rád, že jsme to zvládli za tři body,“ byl spokojený kormidelník Petřína Radek Vodrážka.

Poločas: 1:1. Branky: 37. vlastní Vonášek, 59. Provod. Rozhodčí: Wulkan. ŽK: 3:3. Diváci: 276. Sestava SK Petřín Plzeň: Suchý – Kohout, Demeter (84. Frank), Treml, Mudra (66. D. Heller), Provod (90. Maxa), Bednář, Vohrna (66. Plecitý), J. Vodrážka (66. Flachs), Lisý, Klich. Trenér: Radek Vodrážka.

SK Klatovy 1898 – FK Příbram B 1:0

„Obrovský respekt před klukama. Byl pro mě zážitek sledovat jejich touhu zvítězit a prát se jeden pro druhého. Poradili si s útočnou silou soupeře a vlastně až na jednu střelu z dálky, kdy Příbram nastřelila břevno, soupeře do ničeho výrazného nepustili. Druhý poločas nám pomohlo hloupé vyloučení soupeře. Škoda jen, že jsme si nepomohli proměněním některé ze šancí. Hrálo by se nám lépe,“ vysvětloval trenér Klatov Martin Janda.

Poločas: 0:0. Branka: 70. z penalty Lukeš. Rozhodčí: Jakl. ŽK: 3:3. ČK: 0:1 (58. Jelínek). Diváci: 120. Sestava SK Klatovy 1898: Valeš – J. Vaněk (90. Kopecký), Brož, Lukeš, T. Vaněk (74. Presl), Přibáň, Vacek, Prokop, Vyčichl (57. Holík), Lávička, Ferko. Trenér: Martin Janda.

FOTO: Klatovy skolily béčko Příbrami. Janda: Obrovský respekt před klukama