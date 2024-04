„Jediné, co nám šlo, bylo střílení branek. Jinak to od nás nebylo vůbec dobré. K té rozhodující situaci v nastaveném čase. Tam byl takový polofaul, který sudí pustil, my jsme to dohráli a vstřelili branku. Předtím každopádně následoval jednoznačný faul ve vápně, po němž jsme měli kopat penaltu. Bylo to zvláštní, asi to sudí kompenzoval. Každopádně vím, jak jim je. My jsme podobně prohráli s Aritmou. Ale ty emoce po konci byly pak za hranou. Aleš Zach to úplně nezvládl,“ narážel trenér Petřína Radek Vodrážka na hodnocení utkání od kouče Mariánských Lázní, jenž těžce nesl těsnou porážku.

VIDEO: Vodrážka: To, co řekl Aleš Zach, je přes čáru

„Snad se poslední gól dostane na sociální sítě a uvidí všichni, jak nás sprostě zařízli rozhodčí. Je to svinstvo největší kalibru, co se v této džungli děje. Domácím gratuluji k postupu, protože tady tímhle způsobem v životě neprohrají. A jestli z toho mají radost, tak klobouk dolů, ať to slaví tři dny. Nemám slov, co to je za svině, co se tady na tom podíleli. Takhle chci, abyste to tam napsali,“ prohlásil lodivod celku od Ferdinandova pramene.

Poločas: 1:2. Branky: 6. Flachs, 62. Treml, 76. Provod, 90+3. Vohrna – 14. Holub, 38. a 58. Kapolka. Rozhodčí: Lepič. ŽK: 1:2. Diváci: 150. Sestava Petřína: Suchý – Demeter, Flachs (46. Provod), Treml, L. Nový (55. Heller), Mudra, J. Vodrážka (46. Vohrna), Maxa (46. Bednář), Kohout, Klich, Lisý. Trenér: Radek Vodrážka.

Spěváček: Topení? Na něm budu sedět až do konce kariéry

FK Jindřichův Hradec – SK SENCO Doubravka 2:1

„V první půli jsme neproměnili obrovskou šanci, a hned vzápětí jsme inkasovali po vlastní standardce, kdy nám utekl hráč. Po pauze jsme brzy dostali další lacinou branku. Následně nám ale pomohli střídající hráči, kteří výrazně zvedli naši hru. Měli jsme tam i řadu šancí, ale bohužel jsme proměnili jen jedinou,“ litoval trenér áčka plzeňské Doubravky Pavel Vaigl.

Poločas: 1:0. Branky: 40. M. Mischnik, 47. Wanik – 88. Pinc. Rozhodčí: Cigáň. ŽK: 1:1. Diváci: 200. Sestava SK SENCO Doubravka: Luhový – Krejčí, Renza, Roubal (53. Patrovský), Skopový (53. D. Novák), Černý, Vacata (69. Pinc), Martin Nový (53. Blažek), Kule, Mlynařík, R. Novák (53. Ungr). Trenér: Pavel Vaigl.

Viktoriáni v lize podruhé v řadě ztratili, teď je v Evropě čeká Fiorentina

FK Tachov – FC Rokycany 1:1

„Utkání nenabídlo příliš šancí. V první půli jsme byli aktivnější my, po pauze naopak Rokycany, kterým pomohly i střídající hráči. V konečném součtu asi spravedlivá remíza. Je to třetí bod v řadě na domácí půdě, ale je to pro nás málo. Potřebovali bychom už vyhrát. I tak ale zatím naději neztrácíme vzhledem k vyrovnanosti tabulky,“ řekl po utkání trenér Tachova Lukáš Hudec.

„Po většinu zápasu jsme předváděli velmi špatný výkon, vůbec jsme nehráli to, co jsme si řekli a chtěli. Až v posledních dvaceti minutách, kdy domácím trošku došla šťáva, to bylo lepší. Vzhledem k tomu, že jsme nehráli dobře, ale bod brát musíme,“ svěřil se po utkání hlavní trenér Rokycan Michal Veselý.

Poločas: 1:0. Branky: 42. Lafranchi – 8. Kroc. Rozhodčí: Cigáň. ŽK: 0:2. Diváci: 232. Sestava FK Tachov: Landrgott – Semenov, Sloup, Viterna, Lafranchi, Pavel Kořínek, Šoul, Šroub (59. Bulaiev), Vejvoda (73. Pavlas), Aleš Kořínek, Braun. Trenér: Lukáš Hudec. Sestava FC Rokycany: Houdek – Matas, Rybař, Horváth, Laubr (69. Titl), Černý (69. Pražský), Hereit (78. Holek), Lehký, Janota, Kroc (36. Karlíček), Pergl (78. Ryba). Trenér: Michal Veselý.

Fotbalisté Robstavu neudrželi vedení, s favoritem brali doma jen bod

TJ Jiskra Domažlice B – SK Klatovy 1898 1:2

„První poločas byl bez šancí na obou stranách. Inkasovali jsme po rohu, který jsme si neuhlídali. Po pauze jsme byli aktivnější, ale dál než do šestnáctky jsme se nedostali. Pak soupeř zvýšil po tečované střelce. My už jsme stihli jen snížit. Bohužel, důležitý zápas jsme nezvládli, předvedli jsme toho málo,“ litoval kormidelník domažlické zálohy Pavel Macháč.

Čekání je u konce. Klatovští fotbalisté loupili na hřišti domažlického béčka

„Hráli jsme to, na co momentálně máme. Byli jsme docela zalezlí, ale vytvořili jsme si několik šancí, z nichž dvě se nám podařilo proměnit. Když jsme v závěru inkasovali kontaktní gól na 1:2, soupeř se dostal do tlaku, ale výraznější šanci si nevytvořil a my to nakonec již ubránili. Cenné vítězství, už si ani nepamatuji, kdy naposledy jsme venku vyhráli,“ řekl kouč Klatov Martin Janda.