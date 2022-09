Fotbalisté SK Klatovy 1898 (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili po velkém boji béčko TJ Jiskra Domažlice (modří) 2:1.Zdroj: TJ Jiskra Domažlice/Jiří Pojar

„Hodnotí se mi to dobře, vyhráli jsme. Dostali jsme brzy gól po takové sérii prohraných osobních soubojů a Domažlice měly v první půli ještě dvě tři situace, které naštěstí nevyřešily," oddechl si kouč Klatov Michal Hoffmann.

„O poločase jsme kluky nabádali, aby byli trpěliví, a to nám nakonec přineslo ovoce. Ve druhé půli jsme totiž hosty k ničemu nepustili, bušili jsme do nich a nakonec rozhodli po krásném trestném kopu Tondy Presla. Pochválit musím také Kubu Brabce, který dal další gól svou slabší nohou. Jsme spokojení, ale musím přiznat, že kdyby Jiskra v první půli proměnila své šance, asi by bylo po nás,“ dodal k dramatickému zápasu šestačtyřicetiletý lodivod.

„Myslím si, že až na prvních deset minut nám první poločas vyšel. Dali jsme gól a vypracovali si další tři, možná čtyři příležitosti, které měly skončit gólem. Jednou jsme dokonce bohužel netrefili ani prázdnou branku,“ posteskl si trenér domažlického béčka Stanislav Vítovec.

„Ve druhé půli hrály Klatovy směrem k hospodě, kde se jim hraje dobře a nakonec skóre otočily. Podle mého názoru tam byla jasná červená karta pro Tondu Presla, který nakonec zápas v závěru rozhodl. Prohráli jsme, ale věřím, že se z toho poučíme,“ doplnil trenér, jenž ještě vloni působil právě v Klatovech.

SK Klatovy 1898 - TJ Jiskra Domažlice B 2:1

Poločas: 0:1. Branky: 63. Brabec, 86. Presl – 13. Jahn. Rozhodčí: Mičan – Duda, Pálek. DFA: Harmady. ŽK: 5:4 (19. Brabec, 26. Holík, 73. Presl, 79. Janda, 89. Šoul – 55. Nedvěd, 62. T. Korelus, 89. L. Korelus, 90+2. P. Voves). Diváci: 200. SK Klatovy 1898: Novák – Ferko, Šoul, Presl, Janda, Mészáros, Krejčiřík, Holík (58. Hoang), Brabec, Lukeš (90. Suchý), Prančl. Trenér: Michal Hoffmann. TJ Jiskra Domažlice B: Cherepko – T. Korelus, Jahn (65. Hojda), L. Korelus, Sedláček, L. Marek (65. Sloup), P. Voves, Nedvěd (89. Buršík), Teršl (80. Vlček), Janča (89. Vojtko), Velfl. Trenér: Stanislav Vítovec.

