/FOTOGALERIE, VIDEO, OHLASY/ Páteční utkání 21. kola FORTUNA divize A začali fotbalisté SK Klatovy 1898 výborně. Už ve třinácté minutě díky pěkné trefě hlavou v podání Zdeňka Krejčiříka vedli na hřišti záložního týmu TJ Jiskra Domažlice 1:0. Domácí se ale nevzdali, dokázali skóre otočit a nakonec na domácí Střelnici zvítězili přesvědčivě 4:1.

Gól Vojtěcha Černého do sítě soupeře z Klatov. | Video: Jiří Pojar

Chodové si na svoje konto připsali vůbec první jarní vítězství, naopak Klatovy nebodovaly počtvrté za sebou a momentálně jsou na sestupových pozicích. Podívejte se, jak sváteční derby utkání vypadalo optikou Jiřího Pojara.

TJ Jiskra Domažlice B - SK Klatovy 1898

„Myslím si, že jsme do utkání vstoupili aktivně, ale po chybě jsme inkasovali první branku. Opticky jsme byli lepší, ale soupeř dobře bránil a my se do nich těžko dostávali. Klíčovým momentem byla naše vyrovnávací branka na konci prvního poločasu, která nás patřičně nabudila,“ měl jasno zkušený kouč domažlických fotbalistů Stanislav Vítovec. „Ve druhé půli jsme dali po dorážce druhou branku, po které to hosté už otevřeli a hnali se za vyrovnáním. Nás pak skvěle podržel brankář, který chytil tři tutovky během jedné minuty. V závěru jsme pak přidali další dvě branky a vyhráli,“ liboval si kouč.

21. kolo FORTUNA divize A: TJ Jiskra Domažlice B (modří) - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 4:1 (1:1).Zdroj: Jiří Pojar

„Do zápasu jsme vstoupili poměrně dobře, něco jsme si řekli před zápasem v kabině a byli jsme odměněni brzkým gólem. Bohužel jsme dostali branku ke konci prvního poločasu a následně jsme ve druhém poločase inkasovali smolný gól z dorážky. Ke konci jsme dostali dva góly z brejku, kdy jsme otevřeli hru a snažili se aspoň o vyrovnání," popsal utkání fotbalista Klatov Adam Vacek.

Poločas: 1:1. Branky: 45. Janča, 68. Velfl, 83. V. Černý, 90. Bílik - 13. Křejčiřík. Rozhodčí: Lerch - Štípek, Klátil. ŽK: 2:2 (71. Sedláček, 90+2. Bílik - 73. Krejčiřík, 85. Lukeš). Diváci: 322. Sestava TJ Jiskra Domažlice B: Červený - T. Korelus, Bauer, Nedvěd (64. Velfl), Hojda, Jahn, Bílik, P. Voves (85. L. Korelus), V. Černý (85. Copák), Sedláček, Janča (76. Vlček). Trenér: Stanislav Vítovec. Sestava SK Klatovy 1898: Valeš - Ferko (78. Prančl), Šoul, Marek, Janda, Mészáros, Krejčiřík, Vacek (78. Hošek), Holík (60. Presl), Brabec (41. Málek), Lukeš. Trenér: Jindřich Sojka.

