Michal Hoffmann (SK Klatovy 1898): „Hodnotí se mi to dobře, vyhráli jsme. Dostali jsme brzy gól po takové sérii prohraných osobních soubojů a Domažlice měly v první půli ještě dvě tři situace, které naštěstí nevyřešily. O poločase jsme kluky nabádali, aby byli trpěliví, a to nám nakonec přineslo ovoce. Ve druhé půli jsme totiž hosty k ničemu nepustili, bušili jsme do nich a nakonec rozhodli po krásném trestném kopu Tondy Presla. Pochválit musím také Kubu Brabce, který dal další gól svou slabší nohou. Jsme spokojení, ale musím přiznat, že kdyby Jiskra v první půli proměnila své šance, asi by bylo po nás.“

6. kolo FORTUNA divize A: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - TJ Jiskra Domažlice B 2:1 (0:1).Zdroj: Jindřich Schovanec

Stanislav Vítovec (TJ Jiskra Domažlice B): „Myslím si, že až na prvních deset minut nám první poločas vyšel. Dali jsme gól a vypracovali si další tři, možná čtyři příležitosti, které měly skončit gólem. Jednou jsme dokonce bohužel netrefili ani prázdnou branku. Ve druhé půli hrály Klatovy směrem k hospodě, kde se jim hraje dobře a nakonec skóre otočily. Podle mého názoru tam byla jasná červená karta pro Tondu Presla, který nakonec zápas v závěru rozhodl. Prohráli jsme, ale věřím, že se z toho poučíme.“

SK Klatovy 1898 - TJ Jiskra Domažlice B 2:1

Zdroj: Youtube

Poločas: 0:1. Branky: 63. Brabec, 86. Presl – 13. Jahn. Rozhodčí: Mičan – Duda, Pálek. DFA: Harmady. ŽK: 5:4 (19. Brabec, 26. Holík, 73. Presl, 79. Janda, 89. Šoul – 55. Nedvěd, 62. T. Korelus, 89. L. Korelus, 90+2. P. Voves). Diváci: 200. SK Klatovy 1898: Novák – Ferko, Šoul, Presl, Janda, Mészáros, Krejčiřík, Holík (58. Hoang), Brabec, Lukeš (90. Suchý), Prančl. Trenér: Michal Hoffmann. TJ Jiskra Domažlice B: Cherepko – T. Korelus, Jahn (65. Hojda), L. Korelus, Sedláček, L. Marek (65. Sloup), P. Voves, Nedvěd (89. Buršík), Teršl (80. Vlček), Janča (89. Vojtko), Velfl. Trenér: Stanislav Vítovec.

PODÍVEJTE SE: Strážov obral Měcholupy. Je to pro nás povzbuzení, tvrdí Denk