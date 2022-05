„Petřínští byli určitě více na balonu. My jsme ze začátku poměrně dobře bránili a snažili se postupnou rozehrávkou po zemi vytvořit si nějaké šance. Bohužel jsme to především v první půli až moc uspěchali a o balon rychle přišli, nepodařilo se nám získat územní převahu nebo souvislejší tlak. Zápas rozhodla třetí a čtvrtá branka domácích, které přišly chvíli po sobě. Pak už to bylo těžké,“ hodnotil duel klatovský obránce Adam Vacek, jenž byl jediným úspěšným střelcem svého týmu, když v 59. minutě snižoval na 1:2.

Adam Vacek v zápase na půdě plzeňského Petřína.Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Byl tam dobře zahraný rohový kop na přední tyč, kam si seběhl Zajda (Jan Zajíček – pozn. autora) a donutil brankáře k zákroku. Následovaly asi dva nebo tři odrazy a pak se balon dostal ke mně někam na malé vápno. Snažil jsem se odhadnout, kam by se míč mohl dostat, a nakonec to vyšlo,“ popisoval Vacek svůj gól. Věřil, že by kontaktní trefa mohla jeho tým nakopnout.

„Určitě, náš gól nám vlil krev do žil a věřil jsem, že bychom z nějaké akce nebo standardní situace mohli vyrovnat. Škoda, ze se nám to nepodařilo, zbytek zápasu by možná vypadal jinak,“ lamentoval mladý klatovský fotbalista.

Místo vyrovnání však přišla třetí (a velmi kontroverzní) branka domácích. Pomezní na lajně dlouho držel nad hlavou praporek na znamení ofsajdu, hlavní rozhodčí Pachtová ale nechala situaci běžet a Petřín udeřil. „Ani v tomto případě ještě po nadějích nebylo, ale bohužel za dvě minuty přišel čtvrtý gól domácích a pak už bylo opravdu těžké s tím něco udělat,“ připustil Vacek.

Celé utkání bylo v režii nepřesné rozhodčí, které svým chováním ovšem nepomohli ani někteří hráči. K vidění tak byla celá řada ostrých zákroků a vulgárních výměn názorů mezi oběma tábory. Proč?

„Řekl bych, že asi kvůli nějaké rivalitě. Dva týmy ze stejného kraje chtějí ukázat, kdo je ve vzájemném souboji lepší. Navíc tam byly diskutabilní situace při druhém a třetím gólu domácích, které tomu také nepomohly,“ tvrdí dvacetiletý obránce Klatov, který v letošní sezoně odehrál dvaadvacet zápasů, v nichž zaznamenal dvě branky a posbíral pět žlutých karet.

Nyní už ale Vacek hází porážku na Petříně za hlavu a připravuje se společně s týmem na další důležitý zápas v souboji o konečné druhé místo. Již v sobotu přijedou do Klatov fotbalisté chebské Hvězdy, kterým bude mít pošumavský tým co oplácet. Podzimní vzájemné měření sil totiž vyhrálo mužstvo ze sousedního kraje po velmi špatném výkonu Klatovských 3:1.

23. kolo FORTUNA divize A: SK Petřín Plzeň - SK Klatovy 1898 4:1.Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Jednoznačně budeme chtít vyhrát. Budeme mít extra motivaci po tomto kole, kdy jsme prohráli. A určitě chceme odčinit náš výkon z Chebu, kde jsme odehráli možná nejhorší zápas za celý podzim. Navíc teď hrajeme na domácím hřišti, takže budeme chtít potěšit diváky dobrým fotbalem a hlavně třemi body,“ dodává Adam Vacek odhodlaně.

