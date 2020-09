Do průběhu utkání výrazně promluvil hlavní rozhodčí Novotný, jenž svým zvláštním způsobem řízení zápasu šokoval i domácí fanoušky, kteří nad jeho verdikty jen nevěřícně kroutili hlavou…

Tomáši, v zápase jste podal vynikající výkon, chytil jste dokonce i pokutový kop, ale i přesto jste prohráli 0:2. Jak utkání hodnotíte?

Bohužel od začátku bylo všem jasné, kdo je na hřišti pánem. Rozhodčí nám svými verdikty vůbec nepomáhal dostat se do tempa. Dostali jsme brzy dva góly ze vzduchu, pak už se hrálo těžce…

Druhý gól domácích padl po standardní situaci. Měl jsem ale pocit, že tomu šlo předejít. Skórující útočník přece jen trknul míč do sítě z prostoru malého vápna…

Jo, měl jsem tam určitě jít. Ale už na začátku zápasu jsem v jednom ze soubojů dostal koňara, a to mě pak limitovalo v pohybu. Zkrátka mi to nešlo tak, jak jsem si představoval…

I přesto jste v zápase chytil několik šancí domácího týmu, včetně penalty, kterou neproměnil bývalý hráč Klatov Tomáš Lhotka. Věděl jste, kam bude mířit?

Věděl. Už tím, jakým způsobem si postavil míč a kam se těsně před pokusem podíval. Šel jsem na jistotu.

V úvodu jste mluvil o sudím. Ten ještě v prvním poločase vyloučil za řeči Františka Diviše. Co vám říkal trenér o poločase ohledně jeho způsobu rozhodování?

Abychom byli zticha a soustředili se především na svůj výkon. A pokusili se ještě s výsledkem něco udělat.

V příštím kole vás čeká v domácím prostředí Soběslav. Jaké utkání očekáváte?

Bude to určitě velice náročný zápas, ale je potřeba se do soupeře zakousnout a získat všechny tři body.