Klatovští fotbalisté tak prohráli 1:3 a v tabulce divize klesli na čtvrté místo. „Utkání se nám moc nepovedlo. Předvedli jsme jeden z nejhorších výkonů, co jsem v Klatovech. Nebylo to od nás vůbec dobré a Cheb zaslouženě vyhrál. Máme hodně mladý tým a nepovedlo se nám navázat na předchozí zápasy. Nezahráli ale ani ti zkušenější kluci,“ řekl kouč Klatov Michal Hoffmann.

Na první branku Komberce Klatovy ještě díky trefě v pohodě hrajícího Zajíčka dokázaly reagovat a do kabin se šlo za nerozhodného stavu. Čtyři minuty po pauze se však znovu trefil autor první chebské branky a osm minut před koncem pečetil výhru Hvězdy Sláma.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.