Jejich situace byla před sobotním utkáním 27. kola FORTUNA divize A na půdě Komárova kritická. Jestli chtěli fotbalisté SK Klatovy 1898 ještě pomýšlet na záchranu, museli bezpodmínečně vyhrát. A to se jim nakonec povedlo. Svěřenci trenéra Vladimíra Lešetického zvítězili na půdě nepříjemného soupeře 3:1, a i když zůstávají v tabulce na čtrnácté příčce, ve zbývajících třech zápasech sezony ještě mohou zaútočit na vyšší pozici.

SK Klatovy 1898 (červení), archivní snímek. | Foto: Jindřich Schovanec

„První poločas byl celkem vyrovnaný, šance si vytvářely oba týmy, ale do šaten se šlo za bezbrankového stavu. Vstup do druhé půle se nám povedl, dali jsme vedoucí branku a pak přidali i druhý gól po líbivé akci, kterou jsem sám zakončil," usmál se fotbalista Klatov František Holík, jenž do hry přišel až v 60. minutě, ale vstřelil důležitý, a jak se později ukázalo i vítězný gól.

Klatovy v 89. minutě zvýšily na 3:0 po trefě nejlepšího střelce Antonína Presla a radost ze tří enormně důležitých bodů jim nevzal ani zásah domácího Vokáče v 90. minutě. „Chtěl bych vyzdvihnout bojovnost a nasazení celého týmu, díky tomu jsme si odvezli důležité tři body. Zároveň jsem moc rád, že jsem k výhře mohl pomoci gólem. Poté, co jsem v úterý udělal maturitu, je tento týden pro mě velice úspěšný," radoval se devatenáctiletý František Holík.

Ve zbytku sezony hrají Klatovy dvakrát doma a jednou venku. Za týden hostí doma Lom, pak jedou na půdu Horní Břízy a 10. června přivítají doma Aritmu Praha. Dost možná o záchraně rozhodně právě až derniéra s Pražany.

FK Komárov - SK Klatovy 1898 1:3

Zdroj: tvcom.cz

Poločas: 0:0. Branky: 90. Vokáč - 50. Janda, 73. Holík, 89. Presl. Rozhodčí: Koranda - Eibl, Žurek. ŽK: 2:3 (34. Pužík, 65. Srp - 31. Ferko, 38. Brabec, 71. Valeš). Diváci: 250. FK Komárov: Altman - Vajs (83. Krejča), Kaufman, Ženíšek, Lang, Pužík, Mojdl, Adam Vokáč, Zítek (60. Bomko), Spr, Lehedza (77. Adam Vokáč II). Trenér: Miroslav Nesnídal. SK Klatovy 1989: Novák (35. Valeš) - Ferko, Presl, Marek (82. Málek), Janda, Mészáros, Krejčiřík (60. Holík), Hošek (82. Fiala), Vacek, Vrabec, Lukeš. Trenér: Vladimír Lešetický.