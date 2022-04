„Do domácího zápasu s Hořovicemi půjdeme s jednoznačným cílem, a to je vyhrát. Hořovice jsou poslední a my doma musíme potvrdit roli favorita,“ říká odhodlaně kanonýr Jan Zajíček, jenž už letos nasázel 17 branek a na jeho formu bude pošumavský tým spoléhat i v sobotu (od 17 hodin) na domácím stadionu Rozvoj. Zajíček totiž sám ví, že v opačném případě by byl minulý bodový import z Příbramska k ničemu. Podaří se Klatovům před vlastními fanoušky uspět?

FOTO: V Sedlčanech koledoval třígólový Zajíček, Klatovy jdou na druhé místo!